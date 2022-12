Des chercheurs de Harvard créent un vagin artificiel pour mieux comprendre les maladies gynécologiques

Des scientifiques américains ont reproduit le microbiome vaginal en laboratoire à partir de cellules vaginales vivantes. Ce nouvel outil est conçu pour aider les chercheurs à mieux comprendre et gérer les conditions gynécologiques, y compris les infections bactériennes du vagin.

Répliquer un vagin avec de vraies cellules humaines afin de tester des médicaments et des traitements, c’est la solution ingénieuse développée par des scientifiques de l’Institut Wyss de l’Université de Harvard. Fabriqué à partir de tissus issus de cellules vaginales de deux donneuses, le vagin artificiel est équipé d’une puce en silicone conçue pour imiter au plus près la réaction d’un vrai vagin aux médicaments administrés pour traiter les infections vaginales telles que les infections fongiques ou la vaginose bactérienne, qui affectent près de 30% des femmes chaque année dans le monde.

“Tout comme les probiotiques sont désormais prescrits pour traiter les problèmes intestinaux, des biothérapies vivantes sont explorées pour le traitement de la vaginose bactérienne. Cependant, il est difficile de mener des essais précliniques car le microbiome vaginal humain est radicalement différent de celui des modèles animaux courants », expliquent les chercheurs dans un communiqué de presse.

Le tissu de la puce reproduit de nombreuses caractéristiques physiologiques du vagin et la puce peut être inoculée avec différentes souches de bactéries pour étudier leurs effets sur la santé du corps. Les différentes espèces bactériennes introduites dans le modèle vaginal ont permis aux scientifiques d’observer des effets contrastés sur les cellules vaginales humaines. Cela est particulièrement vrai des lactobacilles, des bactéries qui produisent de l’acide lactique et créent un environnement acide à l’intérieur du vagin humain qui le protège des infections. Lorsqu’un autre type de bactérie, associé à des infections vaginales, a été cultivé sur la puce sans lactobacilles, l’inflammation a augmenté et les cellules ont été rapidement endommagées, expliquent les chercheurs dans la revue Microbiome.

« Cette étude démontre le potentiel de l’application de la technologie des puces d’organes humains pour créer un modèle préclinique de la muqueuse vaginale humaine qui peut être utilisé pour mieux comprendre les interactions entre le microbiome vaginal et les tissus hôtes, ainsi que pour évaluer l’innocuité et l’efficacité des biothérapies vivantes. produits », concluent les scientifiques. L’auteur principal de l’étude, Don Ingber, MD, Ph.D., qui est le directeur fondateur de l’Institut Wyss, a déclaré : « Nous espérons que ce nouveau modèle préclinique conduira au développement de nouveaux traitements pour BV ainsi qu’un nouvel aperçu de la santé reproductive des femmes.”

