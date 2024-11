Des chercheurs de Hamilton font partie d’une équipe étudiant le champignon des ailes des chauves-souris pour les aider à « survivre et prospérer »

Un chercheur de l’Université McMaster espérant « aider les chauves-souris à survivre et à prospérer » a déclaré que lui et ses collègues avaient dû devenir nocturnes pendant quelques nuits afin de mener des recherches récemment publiées.

Le biologiste fongique Jianping Xu, professeur au département de biologie de l’université de Hamilton, fait partie d’une équipe qui étudie les bactéries et les champignons qui se développent sur les ailes des chauves-souris.

En fin de compte, a déclaré Xu, ces travaux pourraient aider les scientifiques à découvrir quels micro-organismes inhibent la croissance des Pseudogymnoascus destructansun champignon qui provoque le syndrome du museau blanc chez les chauves-souris – « la maladie la plus importante et la plus dévastatrice causée par un champignon chez les mammifères ».

Selon le Canadian Wildlife Health Cooperative, qui est un partenariat entre des collèges vétérinaires et le British Columbia Animal Health Centre, le syndrome du museau blanc aurait tué plus de six millions de chauves-souris depuis 2006.

Le champignon infecte les ailes des chauves-souris, puis se développe sur leurs ailes et leur museau, a expliqué Xu. L’infection peut réveiller les chauves-souris de leur hibernation pendant l’hiver, les obligeant à utiliser plus d’énergie que prévu et à mourir de faim.

Pour échantillonner les bactéries et les champignons sur les ailes des chauves-souris, l’équipe de Xu s’est rendue à Lillooet, en Colombie-Britannique. Cette province possède la population de chauves-souris la plus diversifiée au Canada, a déclaré Xu. Fonctionnaires détecté Pseudogymnoascus destructans là l’année dernière.

« S’ils sont concernés [by white-nose syndrome]ce sera probablement bien pire que dans l’est de l’Amérique du Nord », a déclaré Xu.

Pendant cinq jours, l’équipe de Xu a dormi pendant la journée et a installé des filets de six mètres sur neuf pour piéger les chauves-souris toute la nuit. En collaboration avec des défenseurs de l’environnement, les chercheurs ont vérifié les filets toutes les 10 minutes. Lorsqu’ils attrapaient une chauve-souris, ils la mettaient dans un sac en tissu pour se réchauffer et se calmer. Ensuite, les chercheurs mesureraient la chauve-souris, identifieraient son espèce, son âge et son sexe, et lui tamponneraient les ailes.

Un chercheur tient deux chauves-souris sensibles à une infection fongique responsable du syndrome du museau blanc.

De retour au laboratoire, l’équipe de Xu a analysé les échantillons et cultivé les bactéries. Xu a déclaré avoir trouvé des dizaines de souches qui pourraient inhiber Pseudogymnoascus destructans dans une boîte de Pétri.

Selon un article de Xu et Chadabhorn Insuk, chercheur à McMaster co-écrit dans la revue Microbiology Spectrumon savait auparavant peu de choses sur le microbiome des chauves-souris, et désormais, leurs connaissances peuvent aider les créatures.

En collaboration avec la Société pour la conservation de la faune du Canada (WCS Canada) et l’Université Thompson Rivers, l’équipe de Xu a identifié un « cocktail » de quatre bactéries qui fonctionnent bien pour inhiber le champignon nocif et peuvent vivre sans danger sur les ailes des chauves-souris, a-t-il déclaré.

« Nous pensons que cette approche sera beaucoup plus efficace que d’autres approches, notamment la vaccination, la fumigation, le traitement chimique ou physique. »

Le champignon responsable du syndrome du museau blanc apparaît sur l’aile d’une chauve-souris.

Au cours des deux dernières années, ils ont travaillé en Colombie-Britannique et à Washington pour appliquer le cocktail aux gîtes naturels et artificiels des chauves-souris, puis ont surveillé les résultats.

L’équipe a appris que les bactéries qui se développent sur les chauves-souris varient considérablement selon l’espèce et le lieu, a déclaré Xu.

Par exemple, il y en a un qui est abondant à Lilloeet mais pas ailleurs. Il a déclaré qu’il serait important de comprendre quelles bactéries naturelles inhibent le champignon, car les scientifiques pourraient ensuite les déployer sans perturber l’environnement d’origine.

« C’est un équilibre dans la mesure où nous essayons de rendre le cocktail efficace… sans avoir autant d’impact sur le microbiome. »

Xu a déclaré que les prochaines étapes de cette recherche consisteraient à étudier si la génétique affecte les microbiomes des chauves-souris et à quel point leurs microbiomes ailés et intestinaux sont similaires. Son équipe étudie également le régime alimentaire des chauves-souris de Terre-Neuve pour savoir si la modification de leur alimentation offrirait une protection contre le syndrome du museau blanc.