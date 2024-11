Des chercheurs de Hamilton font partie d’une équipe étudiant le champignon des ailes des chauves-souris pour les aider à « survivre et prospérer »

Hamilton

Jianping Xu, biologiste à l’Université McMaster, fait partie d’une équipe qui étudie les bactéries et les champignons qui se développent sur les ailes des chauves-souris et peuvent causer le syndrome du museau blanc. Selon le Canadian Wildlife Health Cooperative, un partenariat entre des collèges vétérinaires et le British Columbia Animal Health Centre, le syndrome aurait tué plus de six millions de chauves-souris depuis 2006.

L’équipe de McMaster s’est rendue à Lillooet, en Colombie-Britannique, pour découvrir quels micro-organismes inhibent la croissance fongique