Des chercheurs de Dalhousie créent un purificateur d’eau flottant à énergie solaire

Des chercheurs de l’Université Dalhousie ont développé un système flottant à base de nanoparticules plasmoniques qui peut offrir une alternative fiable à la production d’eau douce. Ce prototype portable alimenté par l’énergie solaire utilise de vieux pneus pour flotter sur des sources d’eau salée et commence instantanément à récolter de l’eau propre.

Il existe une surabondance d’eau sur Terre mais un manque important d’accès à l’eau potable. Si des techniques comme la distillation thermique ou l’osmose inverse purifient l’eau salée, leur forte consommation d’énergie et leurs investissements économiques limitent leur utilisation.

Cependant, le nouveau dispositif nécessite peu d’infrastructures, est respectueux de l’environnement et ne nécessite aucun terrain pour son déploiement. De plus, il peut générer une petite quantité de thermoélectricité et simultanément dessaler, désinfecter et décontaminer l’eau.

Une fois déployé, le système amène l’eau de mer jusqu’à la surface en mousse de l’appareil. Ici, les nanomatériaux photothermiques convertissent la lumière du soleil en chaleur, qui est utilisée pour l’évaporation.

Après séparation du sel, l’eau se recondense sur le dôme en plastique transparent de l’appareil. Ensuite, l’eau est canalisée vers les côtés où elle est collectée dans un sac scellé. L’eau propre récoltée est testée pour l’activité microbienne et une variété de contaminants potentiels trouvés dans l’eau de source.

« Maximiser l’utilisation de la lumière du soleil signifie que notre alambic solaire plasmonique peut générer de grandes quantités d’eau tout en conservant une conception simple. C’est passionnant de démontrer l’efficacité de l’alambic à l’échelle réelle et de prouver que ce type d’appareil a le potentiel d’apporter de l’eau douce dans des endroits qui en ont désespérément besoin », dit Dr Margeson.

Les chercheurs ont testé le distillateur flottant dans le port d’Halifax, ce qui a permis d’obtenir des débits d’eau quotidiens allant jusqu’à 3,67 L. Il s’agit d’un record mondial pour un distillateur solaire flottant passif.

La plupart des systèmes de production d’eau utilisent des métaux précieux comme l’or et l’argent comme matériaux plasmoniques. Même s’ils sont performants, ils coûtent cher.

Le Dr Mita Dasog souhaite créer des appareils simples et peu coûteux pour des applications meilleures et plus larges. Par conséquent, les chercheurs envisagent des matériaux abondants sur Terre qui ne compromettraient pas les performances.

« Nous ne devrions pas fabriquer un appareil coûteux ou très compliqué », déclare le Dr Dasog. « Il doit être facile à fabriquer, durer longtemps et être facile à démonter et à déplacer. »

