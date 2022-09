Les scientifiques travaillent depuis longtemps sur les avancées médicales. En fait, ils n’arrêtent jamais de travailler dessus. Il s’agit d’un processus continu pour produire des médicaments basés sur la recherche et l’apparition de nouvelles maladies dans un passé récent n’a fait qu’obliger les scientifiques à accélérer leurs progrès. Grâce à des recherches continues, nous nous rapprochons maintenant de la transformation des nanobots en réalité.

Une équipe de chercheurs de l’Université de Santa Clara et de l’Université de Hong Kong a formé avec succès un micronageur de base pour nager et naviguer dans toutes les directions. Cela a été possible grâce à la fusion de l’apprentissage par renforcement et des réseaux de neurones artificiels. Les nanobots alimentés par l’IA sont capables de nager car ils peuvent naviguer automatiquement vers n’importe quelle destination souhaitée en fonction des informations qu’ils obtiennent sur l’efficacité d’un mouvement après son déplacement.

Top showsha vidéo

La recherche a été publiée dans Communication Physics le 21 juin de cette année, sous le titre « Commutation de la marche et navigation ciblée des micronageurs via l’apprentissage par renforcement profond ».

L’apprentissage par renforcement est une technique qui aide à optimiser le fonctionnement d’un système artificiellement conçu à l’aide de l’apprentissage automatique. Sur Shun Pak, professeur agrégé de génie mécanique à l’Université de Santa Clara, a déclaré: “Être capable de nager à l’échelle microscopique en soi est une tâche difficile.” Il a ajouté que lorsque l’on souhaite qu’un micronageur “effectue des manœuvres plus sophistiquées, la conception de ses allures locomotrices peut vite devenir intraitable”.

Alan Tsang, professeur adjoint de génie mécanique, a déclaré : « Le micronageur apprend à nager comme un humain. Il apprend à bouger ses « parties du corps ». Il s’appuie uniquement sur des algorithmes d’apprentissage automatique, sans s’appuyer sur les connaissances humaines.

Avec une telle étape franchie, cela pourrait faciliter les chirurgies difficiles et les parties de notre corps que les mains d’un chirurgien ne peuvent pas atteindre pourraient leur être accessibles avec l’aide des micronageurs qui ont appris à naviguer eux-mêmes vers la cible. Cela améliorera le taux de réussite de nombreuses interventions chirurgicales actuellement difficiles et potentiellement mortelles à réaliser.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici