Des chercheurs conçoivent des voies lunaires pour guider les futures missions d’exploration

Avec son équipe de collègues stagiaires, Ellen Czaplinski, étudiante au doctorat en sciences spatiales et planétaires, a créé une nouvelle carte lunaire qui guidera les futures missions sur la lune. La carte comprend les trajectoires des rover dans le bassin d’impact de Schrödinger, une zone géologiquement importante sur la lune. Les bassins et les cratères sont des dépressions rondes à la surface d’une planète ou d’une lune, qui sont créées à la suite d’un fort impact par un objet céleste tel qu’une météorite. Les cratères d’impact de plus de 150 à 200 kilomètres de diamètre sont appelés bassins d’impact. Le bassin de Schrödinger, qui ressemble à des éclaboussures gelées d’énormes bosses sur la terre lunaire, est un bassin d’impact complexe situé près du pôle sud du seul satellite naturel de la Terre. En raison de sa position, il pouvait contenir des roches provenant des profondeurs de la surface lunaire.

le recherche échantillonné le bassin de Schrödinger et publié une carte qui identifie les principales caractéristiques géologiques du bassin d’impact. Selon Czaplinkski, certaines des roches que nous voyons aujourd’hui à la surface du bassin «peuvent avoir été soulevées très profondément sous la surface lunaire», lors de la formation du bassin. «Par conséquent, il est extrêmement important d’étudier ces roches de près pour répondre à des objectifs scientifiques hautement prioritaires», déclare Czaplinski.

Pour comprendre la formation et les caractéristiques du bassin, il est nécessaire d’échantillonner les types de roches exposées dans l’anneau de crête du bassin. L’anneau de pointe est une structure de frontière en forme d’anneau qui a été formée par un soulèvement des surfaces environnantes lorsqu’un corps céleste a frappé la surface lunaire.

La recherche du groupe d’étudiants du Lunar and Planetary Institute de l’Université de l’Arkansas, qui a été soutenue par la NASA, a été publiée dans The Planetary Science Journal le 12 mars 2021. Czaplinski, l’auteur principal de la recherche a également été un gagnant d’une bourse d’études 2017 de la NASA pour les sciences de la Terre et de l’espace qui attribue 45000 $ par an à ses boursiers.

