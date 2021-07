Des chercheurs chinois veulent envoyer plus de 20 des plus grosses fusées chinoises pour s’entraîner à détourner un astéroïde de taille – une technique qui pourrait éventuellement être cruciale si une roche tueuse est sur une trajectoire de collision avec la Terre. L’idée est plus que de la science-fiction. Entre la fin de 2021 et le début de 2022, les États-Unis lanceront un vaisseau spatial robotique pour intercepter deux astéroïdes relativement proches de la Terre.

Lorsqu’il arrivera un an plus tard, le vaisseau spatial de la NASA s’écrasera sur le plus petit des deux corps rocheux pour voir à quel point la trajectoire de l’astéroïde change. Ce sera la première tentative de l’humanité de changer le cours d’un corps céleste.

Au Centre national des sciences spatiales de Chine, des chercheurs ont découvert dans des simulations que 23 fusées Longue Marche 5 frappant simultanément pourraient dévier un gros astéroïde de sa trajectoire d’origine d’une distance 1,4 fois le rayon de la Terre.

Leurs calculs sont basés sur un astéroïde surnommé Bennu, en orbite autour du soleil, qui est aussi large que l’Empire State Building est grand. Il appartient à une classe de roches susceptibles de causer des dommages régionaux ou continentaux. Des astéroïdes s’étendant sur plus de 1 km auraient des conséquences mondiales.

Le centre scientifique a cité une étude récemment publiée dans Icarus, une revue sur les sciences planétaires.

Les fusées Longue Marche 5 sont essentielles aux ambitions spatiales à court terme de la Chine – de la livraison de modules de station spatiale au lancement de sondes vers la Lune et Mars. La Chine a lancé avec succès six fusées Longue Marche 5 depuis 2016, la dernière provoquant des problèmes de sécurité alors que ses restes sont rentrés dans l’atmosphère en mai.

« La proposition de garder l’étage supérieur de la fusée de lancement à un vaisseau spatial de guidage, en faisant un grand » impacteur cinétique « pour dévier un astéroïde, est un concept plutôt sympa », a déclaré le professeur Alan Fitzsimmons du Centre de recherche en astrophysique de l’Université Queen’s de Belfast.

« En augmentant la masse frappant l’astéroïde, la physique simple devrait assurer un effet beaucoup plus important », a déclaré Fitzsimmons à Reuters, bien que, a-t-il ajouté, le fonctionnement réel d’une telle mission doive être étudié plus en détail.

Les estimations actuelles montrent qu’il y a environ 1% de chances qu’un astéroïde de 100 mètres de large heurte la Terre au cours des 100 prochaines années, a déclaré le professeur Gareth Collins de l’Imperial College de Londres.

« Quelque chose de la taille de la collision de Bennu est environ 10 fois moins probable », a déclaré Collins.

Selon les scientifiques, la modification de la trajectoire d’un astéroïde présente un risque moins élevé que le dynamitage de la roche avec des explosifs nucléaires, ce qui peut créer des fragments plus petits sans changer leur trajectoire.

