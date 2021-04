Sur Weibo, des gens lui ont demandé de retrouver sa famille et de s’excuser d’avoir élevé une telle fille. D’autres ont déclaré que Xu ne serait jamais autorisé à rentrer en Chine avec des menaces pas si déguisées. « Rencontrez un traître, tuez un traître », a écrit un utilisateur. Sa famille lui a demandé de changer de nom pour sa propre sécurité.

Le torrent d’abus contre Xu, un an après qu’elle a co-écrit un rapport de l’Australian Strategic Policy Institute sur la main-d’œuvre ouïghoure dans la chaîne d’approvisionnement, est l’exemple le plus extrême d’une campagne chinoise croissante pour défendre sa politique du Xinjiang et par des chercheurs étrangers. sanctions et intimidation.

Ces dernières semaines, la Chine a imposé des sanctions aux scientifiques et aux groupes de réflexion, tandis que les organes de propagande de l’État ont alimenté l’indignation nationaliste contre des entreprises telles que H&M et Nike pour ne pas utiliser le coton du Xinjiang. Des enquêteurs tels que Xu, qui a déclaré que des personnes proches d’elle en Chine avaient été arrêtées et interrogées pour son travail, sont de plus en plus attaquées personnellement.

«En tant que personne qui analyse l’activité de propagande pour un emploi, je peux voir qu’il s’agit clairement d’une attaque coordonnée», a-t-elle déclaré. « À l’heure actuelle, le gouvernement chinois a clairement indiqué que si vous voulez continuer à parler du Xinjiang, l’État chinois ne vous traiterait pas gentiment. »

En mars, Pékin a annoncé des interdictions de voyage et des gels d’avoirs pour plus de 20 scientifiques et fonctionnaires, et leurs familles, ainsi que des groupes de réflexion de l’Union européenne et de Grande-Bretagne, en réponse aux sanctions des États-Unis, de l’UE, de la Grande-Bretagne et du Canada. sur les responsables chinois sont liés aux exactions au Xinjiang. La Chine a également interdit à ses citoyens et organisations de faire des affaires avec les entités et individus inscrits sur la liste noire.

Les scientifiques se concentrant sur la Chine, qui ont déjà vu davantage de restrictions sur les échanges universitaires entre la Chine et les pays occidentaux, affirment que les dernières mesures porteront atteinte aux liens fragiles et à la compréhension mutuelle à long terme. Plus que 1150 scientifiques ont signé une déclaration pour exhorter Pékin à lever les sanctions, qui, selon eux, constituent une « répression académique ».

« Il n’y a aucune base légale ou morale pour la persécution des universitaires simplement parce qu’ils dénoncent et critiquent les violations des droits de l’homme commises par un gouvernement puissant », a-t-il dit.

Faire taire les voix

Les scientifiques étrangers affirment que les attaques personnelles contre les enquêteurs et les sanctions contre les institutions dépassent le cadre des récentes mesures occidentales contre la Chine, ne ciblant que les représentants du gouvernement, et un déplacement de l’attention de Pékin vers les alliés américains en Europe.

L’une des institutions désormais interdites par la Chine est le Mercator Institute for China Studies (MERICS) à Berlin, dont les chercheurs publient des analyses sur la politique chinoise, les politiques étrangères et économiques et les relations entre la Chine et l’Europe.

«MERICS est probablement le seul groupe de réflexion en Europe à faire le travail le plus révolutionnaire sur des questions sensibles telles que le Xinjiang et le Made in China 2025», a déclaré Bonnie Glaser, nouvelle directrice du programme Asie du Fonds Marshall en Allemagne, faisant référence à l’État chinois. Plan de production guidé . critiqué par les gouvernements étrangers comme injuste.

«Les Chinois pensaient qu’en coupant ces petits nombres de votes et leur accès à la Chine, ils limiteraient les mauvaises nouvelles et les analyses négatives de l’Europe. Ils n’ont pas cette option aux États-Unis », a-t-elle dit, notant que l’Europe compte beaucoup moins d’institutions qui font des recherches sur la Chine.

Les scientifiques européens ont déclaré que les mesures de Pékin encourageraient probablement plus de sceptiques chinois au sein du gouvernement et du monde universitaire qui considèrent la Chine comme un rival, et ont mis en garde contre un accord d’investissement maintenant en danger en raison des sanctions.

Björn Jerdén, directeur du Centre national suédois pour la Chine, qui est la cible des nouvelles sanctions, a déclaré que les représailles de Pékin étaient « beaucoup plus fortes que prévu ». « Les Chinois essaient de briser ce qu’ils considèrent comme une alliance anti-Chine, mais je pense que le seul effet sera que l’Europe sera plus désireuse de se coordonner avec les États-Unis », a déclaré Jerdén.

‘Ne pas obtenir d’informations solides’

Des scientifiques occidentaux et chinois sympathiques affirment que les institutions universitaires sont un lieu crucial pour les deux parties pour discuter, obtenir des informations – et éviter la catastrophe – au milieu des tensions croissantes. Mais les extrémistes chinois, poussés par la paranoïa croissante face à l’infiltration étrangère et le désir de punir les voix critiques à l’étranger, coupent une source d’information utile.

Attaquer les chercheurs et bloquer les canaux d’information « serait extrêmement dommageable » pour la Chine, a déclaré Scott Kennedy, spécialiste de la politique économique chinoise au Centre d’études stratégiques et internationales.

À la mi-2018, la Chine a envoyé des scientifiques et des diplomates dans des groupes de réflexion à Washington pour avoir une meilleure image du président Donald Trump, qu’ils ont eu du mal à comprendre. Kennedy a déclaré qu’il avait averti les responsables et les scientifiques chinois qui étaient sceptiques quant aux menaces tarifaires de Trump de le prendre plus au sérieux. Trump a finalement annoncé des tarifs, déclenchant une guerre commerciale qui a bouleversé les fabricants chinois.

Depuis que la Chine a détenu le chercheur canadien Michael Kovrig en 2018, de plus en plus de chercheurs étrangers s’inquiètent de se rendre en Chine pour effectuer des travaux de terrain – et de savoir s’ils pourraient également être détenus, a déclaré Kennedy.

Certains chercheurs chinois s’inquiètent également de la déconnexion universitaire entre la Chine et l’Occident. Le mois dernier, Jia Qingguo, membre d’un organe consultatif de politique étrangère, a écrit dans une proposition que le gouvernement chinois devrait lever les restrictions « inutiles » sur les universitaires chinois limitant les rencontres avec des étrangers à deux fois par an et les rencontres individuelles interdites.

« Si un Chinois entrant aux États-Unis est un agent secret présumé et que quelqu’un de l’Occident est soupçonné d’être un espion potentiel, ce n’est pas juste », a déclaré Jia dans une interview. « Nous devons permettre aux gens d’échanger des points de vue et des opinions, et nous devons connaître l’autre pays, comment les gens pensent dans l’autre pays, afin que nous puissions être mieux informés et développer des politiques plus réalistes. »

Pour les chercheurs qui ont concentré leur carrière sur la Chine, la perte d’accès a été dévastatrice.

Jo Smith Finley, qui étudie l’identité ouïghoure à l’Université de Newcastle en Grande-Bretagne, a déclaré que les sanctions l’empêchaient de rester en contact avec des contacts en Chine, où elle voyage depuis plus de trois décennies.

«Mes amis à Pékin font partie de mes âmes sœurs les plus anciennes et les plus chères», a-t-elle déclaré, décrivant les jours remplis d’adrénaline qui ont suivi la répression des manifestations pro-démocratie à Pékin en 1989.

« L’idée de ne plus pouvoir s’asseoir avec eux dans les cafés et restaurants de Pékin et donner des droits au monde est tout simplement impensable, surréaliste », a-t-elle déclaré.

L’attaque en ligne contre Xu, mentionnée dans de nombreux titres comme la «main noire» inattendue derrière la campagne anti-chinoise de l’Occident, s’est poursuivie avec le soutien tacite, voire catégorique, des médias d’État chinois. «Même en tant que Chinoise, elle insiste pour aller contre la Chine; accabler Xu Xiuzhong et détruire sa réputation n’est en aucun cas immérité », a déclaré un éditorial du China Daily.

Xu, qui a récemment tenté de rester à l’écart d’Internet, a déclaré qu’elle n’arrêterait pas de travailler dans des camps de détention en Chine et de travailler forcé contre les Ouïghours. «Pour moi, il a toujours été question d’écrire ce qui se passe réellement – découvrir et révéler la vérité. Et il y a une chose telle que la vérité. «

Et elle ne changera pas de nom, dit-elle. « C’est trop tard pour ça. »