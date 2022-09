Des chercheurs cherchent à retrouver 2 disparus dans un gouffre au Guatemala

Les autorités guatémaltèques ont ordonné aux entreprises situées à moins de 200 mètres (mètres) du trou de fermer car la terre et l’asphalte continuaient de tomber dans la fosse, envoyant parfois des vibrations à travers la surface environnante.

VILLE DE GUATEMALA – La recherche d’une mère et de sa fille dont la voiture a plongé dans un énorme gouffre s’est transformée en un effort de récupération mardi, trois jours après leur disparition.

Felipe Mejía se tenait avec d’autres parents à environ 50 mètres du bord du gouffre, espérant avoir des nouvelles des deux femmes disparues – sa belle-fille Olga Emilia Choz, 38 ans, et sa petite-fille Mishell Mejía Choz, 15 ans.

Il a déclaré que son fils Adolfo Mejia, qui roulait avec sa femme et sa fille, a été libéré de l’hôpital lundi après avoir été amputé de deux doigts qui avaient été blessés alors qu’il tentait de sauver sa fille.

Mejia a déclaré que son fils ne pouvait pas se résoudre à revenir sur les lieux. « Il ne peut pas. Il dit qu’il se sent vraiment mal », a déclaré le père.

Le trou s’est ouvert samedi soir sur l’artère principale de Villa Nueva, au sud-ouest de la capitale. La vidéo de la scène montrait la circulation le long d’une rue sombre et trempée de pluie quand soudain un véhicule est tombé dans le trou béant.

La famille Mejia revenait d’un marché local où elle vendait des vêtements. Des jours de pluies torrentielles dans la région ont provoqué des glissements de terrain et des inondations.

Au total, deux véhicules sont tombés dans le gouffre. Quatre personnes ont été secourues immédiatement, mais il n’y a eu aucun signe de Choz et de sa fille. Les sauveteurs sont descendus sur des échelles et à l’aide d’une grue, en utilisant des détecteurs de métaux et un chien de recherche dans l’espoir de les retrouver.