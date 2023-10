Des chercheurs cartographient les anciens villages tribaux de Los Angeles

Pour des millions d’automobilistes de la région de Los Angeles, la zone de loisirs de Whittier Narrows apparaît en un instant : une oasis en lambeaux de zones humides, de sycomores et de chênes qui ponctuent l’étalement monotone de parcs industriels, de murs antibruit en parpaings et d’impasses résidentielles. le long de l’autoroute 60 et du boulevard Rosemead.

Mais pour Andrew Salas, président de la tribu Gabrieleño-Kizh, cette zone résonne encore des voix de ses ancêtres, qui l’appelaient Shevaanga.

« Ce que Beverly Hills représente pour Los Angeles, Shevaanga était pour les véritables premiers habitants du bassin de Los Angeles », a déclaré Salas.

Peu d’habitants de la région auraient pu deviner qu’une autre culture a prospéré ici pendant des milliers d’années, au milieu d’un paysage de forêts de chênes et de noyers déchiré par des cours d’eau regorgeant de truites arc-en-ciel et rôdé par des loups et des grizzlis.

Mais maintenant, Shevaanga est parmi des centaines de sites attirant une nouvelle attention dans le Projet « Cartographie de l’histoire du paysage de Los Angeles ».

L’effort vise à illustrer les principales colonies et les routes qui les reliaient – un réseau de 2 500 milles de sentiers qui s’étendaient à travers le bassin de Los Angles et au-delà et étaient utilisés pour transporter des glands, des noix, des pignons de pin, des baies de sureau et du goudron pour l’imperméabilisation des navires en planches. , des coquillages transformés en perles et des minéraux salés utilisés pour conserver le poisson.

Andrew Salas, président de la bande Gabrieleño des Mission Indians-Kizh, tient une meule qu’il a trouvée dans la zone de loisirs de Whittier Narrows. (Louis Sahagún / Los Angeles Times)

Le projet est le résultat d’un partenariat improbable entre trois tribus – Chumash, Tataviam et Kizh-Gabrieleño – ainsi que des géographes, historiens, biologistes et informaticiens de l’USC, de l’UCLA et des campus de Northridge, Los Angeles et Long Beach de l’État de Cal.

Des étudiants de premier cycle de l’Institut de géoinformatique Accelcraft et de l’Université Telangana, en Inde, ont également contribué à extraire les altitudes de plus de 15 millions de points individuels situés sur des cartes topographiques historiques.

« Notre objectif est d’aider les gens à mieux comprendre toute l’histoire de Los Angeles », a déclaré Phil Ethington, professeur d’histoire, de sciences politiques et de sciences spatiales à l’USC. En effet, l’un des villages, Yaangna, occupait une zone qui héberge désormais la gare Union, au centre-ville de Los Angeles.

« Nous montrons comment Los Angeles est enracinée dans une ancienne métropole de centres commerciaux et de communautés maritimes gouvernées par des familles royales et entourée de forêts et de prairies soigneusement gérées pour magnifier l’abondance des ressources naturelles », a-t-il déclaré.

Le projet de trois ans, financé par la Fondation John Randolph Haynes et Dora Haynes, a étudié six villages qui prospéraient autrefois ici. L’effort s’est appuyé sur les histoires orales des tribus locales, les équipements de télédétection embarqués sur les satellites, Cartes topographiques de l’US Geological Survey, photographies aériennes centenaires, archives historiques, collections de musées et centres de droit.

« Nous avons dû creuser profondément pour trouver des preuves de la grande société enfouie sous notre empire moderne de pentes en terrasses et graduées, de rivières recouvertes de béton, de développement industriel, d’autoroutes et d’étalement urbain », a déclaré Travis Longcore, professeur à l’Institut de l’environnement et du développement durable de l’UCLA. .

« Nous pensons que ce projet constituera une ressource vitale pour les efforts de planification régionale et locale impliquant la durabilité, la restauration de l’habitat avec de la végétation indigène et l’adaptation au changement climatique », a-t-il déclaré.

Le résultat est une collection unique de cartes numériques tridimensionnelles très détaillées cartographier les interactions humaines préhistoriques avec l’environnement naturel à Humaliwo (maintenant Malibu), Siutcanga (Encino), Achoicomenga (San Fernando), Yaangna (Los Angeles), Shevaanga (Whittier Narrows), et Povuu’unga (Longue Plage).

Les cartes du projet comparent également les routes et sentiers autochtones avec les autoroutes contemporaines et décrivent la répartition des plantes et des arbres importants pour les systèmes alimentaires autochtones et les populations d’oiseaux au fil des siècles.

Une carte révèle l’emplacement des cours d’eau, des zones humides, des mares printanières et des vasières qui ont été enfouies ou radicalement modifiées pour s’adapter au développement urbain.

Cependant, lorsque les Européens sont arrivés, ils ont pris possession des terres tribales ainsi que des routes et d’autres contributions importantes des fondateurs autochtones de la région.

Ventura Boulevard, l’autoroute 101 traversant la vallée de San Fernando et l’autoroute 110 entre Los Angeles et Long Beach ont été construites sur d’anciennes routes, ont indiqué les chercheurs.

Pour Matt Vestuto, président du Barbareno/Ventureno Band of Mission Indians, le projet de cartographie offre l’espoir d’une réévaluation attendue depuis longtemps de l’histoire des Amérindiens, une réévaluation qui, comme il l’a dit, « ne commence pas par décrire notre peuple comme une mission californienne. des esclaves. »

En traversant le site d’un port maritime préhistorique dans la lagune de Malibu qui reliait les tribus du continent aux îles anglo-normandes, Vestuto a récemment souri et a déclaré : « Nos modes de vie et nos économies ont été flexibles et stables pendant des siècles.

« Presque du jour au lendemain, nous avons été privés de nos droits du paysage, mais nos gens sont toujours là », a-t-il déclaré. « Maintenant, le défi est de restaurer l’environnement et de reconstruire nos nations. »

Salas, 55 ans, a également contribué à lutter pour la mémoire de ses ancêtres. Lui et les autres membres de la tribu considèrent la zone de peuplement de Whittier Narrows avec respect.

En 2010, les membres de la tribu dirigés par Salas et son père, le chef spirituel Ernest Perez Salas Teutimez, aujourd’hui décédé, ont contribué à faire échouer un projet visant à construire un centre de découverte de la rivière San Gabriel de 14 000 pieds carrés et un parking pour les véhicules des forces de l’ordre dans la région. zone.

Lors d’une cérémonie de bénédiction organisée à l’époque dans une clairière de sycomores, le père de Salas a déclaré : « C’est notre dernière frontière près de chez nous. Nous voulons le garder tel qu’il est afin de ne jamais oublier les leçons cachées sous chaque feuille et chaque pierre. »

Photo de 2010 d’Ernest Perez Salas Teutimez, défunt chef spirituel de la bande Gabrieliño des Indiens de la mission, lors d’une action contre le développement de la zone de loisirs de Whittier Narrows. (Rick Loomis/Los Angeles Times)

Récemment, Salas a nettoyé la saleté d’un outil de broyage de roche de la taille d’une paume qu’il a trouvé dépassant d’un banc de sable. « C’est un granit’mano« , a-t-il dit, « utilisé pour moudre des céréales et des graines. »

Pendant que Salas racontait l’histoire du mano, Matthew Teutimez, biologiste tribal, faisait l’inventaire de la végétation indigène à proximité qui a soutenu les populations autochtones pendant des siècles : sureau, mudwort, jimson, menthe verte, noyers, vignes et sauge.

« Ce sont des vestiges d’une époque où la vie de nos ancêtres était liée à la riche biodiversité de la région et aux lieux sacrés tels que les sommets des collines et les grottes, où ils parlaient au créateur », a déclaré Teutimez, 47 ans.

Matt Teutimiz, à gauche, biologiste tribal des tribus Gabrieleño, et Andrew Salas, président de la bande Gabrieliño des Indiens de la Mission-Kizh, suivent les sentiers de leurs anciens ancêtres dans la zone de loisirs de Whittier Narrows. (Louis Sahagún / Los Angeles Times)

Un tournant se produit en 1769, avec l’arrivée de la première expédition colonisatrice espagnole. Un commandant sous l’officier militaire espagnol Gaspar de Portolá a raconté le soutien et les conseils initialement pacifiques offerts par les peuples autochtones.

« Les indigènes sont venus dans presque tous les endroits où campaient nos hommes… nous ont présenté du poisson, du lièvre, des noix, des pignons de pin, des glands et d’autres graines préparées à leur manière », a-t-il écrit. « Il ne nous a jamais été nécessaire d’utiliser nos armes dans un but autre que celui d’obtenir du gibier, qui était généralement des ours. »

Une vue aérienne du lavoir Rio Hondo et du parcours de golf Whittier Narrows dans la zone de loisirs de Whittier Narrows. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Cette amitié initiale fut de très courte durée : les tribus amérindiennes prospères et généreuses du sud de la Californie furent conquises par des colons espagnols, puis réduites en esclavage par des théologiens impérieux pour lancer une campagne de construction de mission qui s’étendit de San Diego à San Francisco.

Après les missions, les tribus furent connues sous le nom de Gabrieleños, un nom qui évoque le début d’une ère de terreur et de massacres pour les Amérindiens qui existaient ici depuis des temps immémoriaux.

La ruée vers l’or en Californie de 1849 a inspiré un flot d’immigrants et un soutien fédéral aux campagnes locales d’assassinat d’Indiens. La population amérindienne de Californie a chuté de 150 000 à 30 000 au milieu des années 1800, selon Benjamin Madley, historien de l’UCLA et auteur de « American Genocide: The United States and the California Indian Catastrophe, 1846-1873 ».

Moins d’un siècle plus tard, la Californie du Sud devenait une métropole au milieu de pluies d’étincelles de soudeurs, de marteaux-piqueurs cliquetants, de travaux de terrassement laborieux et de nouveaux monuments culturels et commerciaux éclatants se dressant vers le ciel.

La population californienne autochtone a rebondi pour atteindre environ 150 000 personnes, dont beaucoup appartiennent aux 110 tribus reconnues par le gouvernement fédéral de l’État. Ces groupes sont capables de déterminer leur propre destin et, dans de nombreux cas, ce destin a impliqué des palais de jeu lucratifs.

Les tribus Gabrieleño, cependant, font partie d’une vingtaine de tribus non reconnues et sans terre en Californie qui ont lancé des pétitions pour une reconnaissance fédérale auprès du Bureau des Affaires indiennes du ministère de l’Intérieur.

Les enjeux sont élevés. Une tribu reconnue par le gouvernement fédéral jouit de la souveraineté, ne paie pas d’impôts et est exemptée des ordonnances légales de l’État ou du comté. Il a droit à un service complet de la part des autorités locales chargées de l’application de la loi, des services d’incendie, des hôpitaux et des systèmes de contrôle des routes et des inondations.

Il est également éligible à l’aide fédérale des programmes juridiques créés pour aider à récupérer les terres perdues au fil des décennies à cause des ventes fiscales, de la fraude et de la violence, ainsi qu’aux soins de santé, à l’éducation et à la protection des sites sacrés.

Selon les experts, peu de ces pétitions ont des chances d’aboutir, car elles coûtent généralement des centaines de milliers de dollars, nécessitent une documentation et des recherches approfondies de la part d’anthropologues, d’historiens et de membres de tribus et peuvent prendre une décennie ou plus.

Mais pour Salas et Teutimez, Whittier Narrows reste un symbole puissant, géographiquement et politiquement, d’injustice historique – et un lieu idéal pour une renaissance de la nation Gabrieleño.

« Nous avons déposé notre demande de reconnaissance fédérale en 2010 », a déclaré Salas. « Je crois sincèrement que cela va arriver de mon vivant. »