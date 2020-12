En réécrivant l’explication du manuel sur les raisons pour lesquelles certaines personnes courent un risque plus élevé de développer un cancer, des chercheurs de l’Université de Calgary ont pour la première fois découvert sept empreintes ou modèles ADN qui définissent le risque de cancer chez les personnes, offrant de nouvelles perspectives sur le risque de maladie multigénérationnel .

Le mode de vie, ou autrement dit les «mauvaises habitudes», est l’une des explications classiques des raisons pour lesquelles certaines personnes sont plus à risque de cancer.

Mais tous les fumeurs ne contractent pas le cancer du poumon et toutes les personnes qui consomment des cheeseburgers n’ont pas un cancer de l’intestin, et «d’autres facteurs» doivent être en jeu.

« Cette découverte réécrit l’explication du manuel selon laquelle le cancer survient en raison du comportement humain combiné à une certaine malchance pour inclure la constitution génétique d’une personne », a déclaré le Dr Edwin Wang, scientifique de l’Université de Calgary.

« Nous pensons qu’un bébé est né avec un modèle génomique germinal et qu’il ne changera pas, et ce modèle est associé à un risque de cancer plus faible ou plus élevé », a-t-il déclaré dans un article publié dans la revue Science Advances.

La lignée germinale représente les cellules qui déterminent nos enfants et l’ADN qui est transmis des parents aux enfants.

C’est la première fois que des scientifiques décrivent ces schémas biologiques hautement spécialisés applicables au risque de cancer.

Wang a découvert que les empreintes ADN pouvaient être classées en sous-groupes avec des taux de survie distincts.

L’une des sept lignées germinales offre une protection contre le développement du cancer, et les six autres lignées germinales présentent un risque plus élevé de cancer.

« Il est intéressant de noter que l’une de ces lignées germinales protège contre le développement d’un cancer et elle est apparue fréquemment dans notre analyse des génomes », a noté Wang, professeur au Département de biochimie et de biologie moléculaire du CSM.

«Nous savons qu’il y a des personnes qui peuvent fumer et avoir un mode de vie malsain mais qui ne sont jamais atteintes de cancer, et cette découverte pourrait expliquer ce phénomène.

Pour cette recherche, Wang a mené une analyse systématique massive de plus de 26 000 génomes germinaux d’individus, environ 10 000 personnes atteintes d’un cancer et le reste sans.

Les échantillons comprennent 22 cancers distincts, notamment du poumon, du pancréas, de la vessie, du sein, du cerveau, de l’estomac, de la thyroïde et des os et une douzaine d’autres.

Le groupe témoin de personnes sans cancer comprenait des groupes séquencés génomiques de Suède, d’Angleterre et du Canada.

Les énormes quantités de données ont été analysées à l’aide de l’apprentissage automatique.

Wang a déclaré qu’entre 5 et 10% des cancers sont causés par des mutations génétiques spécifiques.

Pensez au cancer du sein et aux gènes hérités BRCA1 et BRCA2, une mutation génique largement connue par l’acteur Angelina Jolie.

« Nous avons constaté qu’une empreinte d’ADN était enrichie des dizaines à des centaines de fois dans les génomes germinaux de patients cancéreux, ce qui suggère qu’il s’agit d’un trait héréditaire universel codant le risque de cancer », a noté le scientifique.

La recherche a également révélé qu’une autre empreinte ADN était très enrichie chez les patients cancéreux qui étaient également des fumeurs de tabac, ce qui indique que les fumeurs portant une telle empreinte ADN ont un risque plus élevé de cancer.

«J’espère que d’autres études seront menées pour étendre ce travail, afin qu’il puisse éventuellement être mis en pratique, permettant aux cliniciens d’informer les patients de leur risque de cancer et de savoir comment prendre des précautions pour assurer une vie saine», a déclaré Wang.