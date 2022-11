Des chercheurs britanniques guérissent un homme avec un Covid persistant pendant plus d’un an

Commentez cette histoire Commentaire

Des chercheurs britanniques affirment avoir utilisé le séquençage génétique pour aider à guérir un homme infecté par le coronavirus pendant plus de 411 jours. Le patient de 59 ans, qui avait un système immunitaire affaibli en raison d’une greffe de rein et de l’utilisation d’un médicament immunosuppresseur, a initialement été testé positif en décembre 2020.

Après que d’autres tests en février 2021 et janvier 2022 se soient révélés positifs, l’équipe de Londres a effectué une analyse génétique du virus, qui a montré que la même souche était présente à chaque étape, avec seulement des variations mineures – ce qui signifie que le patient souffrait de une infection chronique à coronavirus, plutôt que plusieurs nouvelles infections.

L’infection chronique à coronavirus est distincte de la longue covid, dans laquelle les personnes souffrent de symptômes persistants et d’effets à long terme après avoir été infectées par le virus qui cause la covid-19.

“De nos jours, tout le monde est infecté par omicron, mais quand nous avons regardé son virus, c’était quelque chose qui existait il y a longtemps – bien avant omicron, bien avant delta et même avant alpha. C’était donc l’une de ces variantes anciennes et précoces du début de la pandémie », a déclaré vendredi Luke Blagdon Snell, spécialiste des maladies infectieuses et chercheur sur le cas, au Washington Post.

Étant donné que le patient ne présentait que des symptômes légers ou intermittents, il n’était pas éligible aux traitements utilisés pour prévenir ou traiter le covid sévère.

Les résultats du séquençage génétique ont montré que l’homme avait été infecté par la variante du coronavirus B.1.177.18, qui était présente en Grande-Bretagne fin 2020. L’équipe a donc pu administrer au patient un traitement combiné par anticorps qui s’est avéré efficace contre cette souche.

Le cas figurait parmi plusieurs mis en évidence par Snell et l’équipe de chercheurs du Guy’s and St Thomas ‘NHS Foundation Trust et du Département des maladies infectieuses du King’s College de Londres dans un article préimprimé publié jeudi dans la revue à comité de lecture Clinical Infectious Diseases.

Bien que les variantes les plus récentes désormais dominantes en Grande-Bretagne ne répondent pas aux anticorps utilisés dans ce cas, les résultats montrent le potentiel de thérapies individualisées chez les patients atteints d’infections chroniques à coronavirus. Le processus de séquençage du génome décrit dans l’article offre des résultats dans les 24 heures, permettant aux équipes médicales de répondre rapidement aux besoins des patients.

Dans deux autres cas mis en évidence dans le rapport, le séquençage génétique a montré que des patients suspectés de souffrir d’une infection prolongée avaient en fait été réinfectés par une nouvelle souche du virus. Leurs médecins ont donc pu modifier leurs plans de traitement en conséquence.

Le séquençage du génome a été utilisé tout au long de la pandémie pour identifier de nouvelles variantes et sous-souches, telles que l’omicron, qui a été détectée pour la première fois par des scientifiques d’Afrique australe en novembre 2021.

Les scientifiques disposent d’un nouvel outil puissant pour contrôler le coronavirus : son propre code génétique.

On ne sait pas quelle est la prévalence des infections chroniques à coronavirus. Le cas le plus long connu à ce jour concernait un patient testé positif pendant 505 jours avant de mourir et traité par les mêmes équipes.

“Mais il y a certainement une différence entre une infection communautaire normale qui se résout en deux semaines”, comme cela se produit dans la plupart des cas, et la petite proportion de patients immunodéprimés qui risquent d’avoir une infection chronique qui dure plus de six semaines, a déclaré Snell.

Parmi les infections persistantes, a-t-il dit, il existe deux groupes : ceux, comme l’homme qui a été guéri, qui sont relativement asymptomatiques, et d’autres qui font face à des conséquences plus graves.

Toute infection à long terme affectera l’organisme, mais même les cas asymptomatiques peuvent s’avérer dangereux : “Nous savons que certaines personnes, même après plusieurs mois, si elles ont cette infection persistante, peuvent se détériorer ultérieurement.”

Et même si les cas d’infection chronique sont rares, des niveaux élevés d’infection signifient que les patients vulnérables sont plus susceptibles d’être infectés et de développer potentiellement des infections chroniques, a-t-il ajouté.