Des chercheurs britanniques disent avoir guéri un homme qui avait un « Covid-19 persistant » pendant plus de 400 jours

Des chercheurs britanniques affirment avoir guéri un homme qui avait un « Covid-19 persistant » pendant plus de 400 jours.

Ils l’ont fait en analysant le code génétique de son virus pour trouver le bon traitement.

Le Covid-19 persistant se distingue du Covid long ou des infections répétées et survient chez un petit nombre de patients immunodéprimés.

Des chercheurs britanniques ont annoncé vendredi avoir guéri un homme continuellement infecté par le Covid-19 pendant 411 jours en analysant le code génétique de son virus particulier pour trouver le bon traitement.

Une infection persistante à Covid-19 – qui est différente d’un long Covid-19 ou d’épisodes répétés de la maladie – survient chez un petit nombre de patients dont le système immunitaire est déjà affaibli.

Ces patients peuvent être testés positifs pendant des mois, voire des années, l’infection « grondant tout le temps », a déclaré Luke Snell, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses au Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust.

Les infections peuvent constituer une menace sérieuse car environ la moitié des patients présentent également des symptômes persistants tels qu’une inflammation pulmonaire, a déclaré Snell à l’AFP, ajoutant que beaucoup restait inconnu sur la maladie.

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Clinical Infectious Diseases, une équipe de chercheurs du Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust et du King’s College London décrit comment un homme de 59 ans a finalement surmonté son infection après plus de 13 mois.

LIRE | La Chine impose le verrouillage de Covid-19 à 600 000 personnes autour de l’usine d’iPhone

L’homme, qui a un système immunitaire affaibli en raison d’une greffe de rein, a attrapé Covid-19 en décembre 2020 et a continué à être testé positif jusqu’en janvier de cette année.

Pour découvrir s’il avait contracté le Covid-19 à plusieurs reprises ou s’il s’agissait d’une infection persistante, les chercheurs ont utilisé une analyse génétique rapide avec la technologie de séquençage des nanopores.

Le test, qui peut fournir des résultats en aussi peu que 24 heures, a montré que l’homme avait une variante B.1 précoce qui était dominante fin 2020 mais a depuis été remplacée par de nouvelles souches.

Parce qu’il avait cette variante précoce, les chercheurs lui ont donné une combinaison des anticorps monoclonaux casirivimab et imdevimab de Regeneron.

Comme la plupart des autres traitements par anticorps, le traitement n’est plus largement utilisé car il est inefficace contre les nouvelles variantes telles que l’Omicron.

Mais il a réussi à guérir l’homme parce qu’il luttait contre une variante d’une phase antérieure de la pandémie.

Résistant au traitement

“Les toutes nouvelles variantes dont la prévalence augmente maintenant sont résistantes à tous les anticorps disponibles au Royaume-Uni, dans l’UE et maintenant même aux États-Unis”, a déclaré Snell.

Les chercheurs ont utilisé plusieurs de ces traitements pour tenter de sauver en août de cette année un homme de 60 ans gravement malade qui était infecté depuis avril.

Cependant aucun n’a fonctionné.

Snel a dit :

On a vraiment cru qu’il allait mourir.

Ainsi, l’équipe a écrasé deux traitements antiviraux non utilisés ensemble auparavant – Paxlovid et remdesivir – et les a administrés au patient inconscient via un tube nasal, selon une étude pré-imprimée non évaluée par des pairs sur le site Web ResearchSquare.

« Miraculeusement, il a disparu et c’est peut-être maintenant la voie à suivre pour traiter ces infections persistantes très difficiles », a déclaré Snell, soulignant que ce traitement pourrait ne pas se traduire pour les cas normaux de Covid-19.

Lors de la conférence ECCMID en avril, l’équipe a annoncé l’infection persistante la plus connue chez un homme qui a été testé positif pendant 505 jours avant sa mort.

Ce “cas très triste” est survenu plus tôt dans la pandémie, a déclaré Snell, ajoutant qu’il était reconnaissant qu’il y ait maintenant tant d’autres options de traitement disponibles.