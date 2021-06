Des chercheurs britanniques développent un nouvel appareil capable de détecter le Covid-19 à l’aide de profils d’odeur corporelle

Des appareils électroniques pourraient bientôt être utilisés pour identifier la présence d’une infection dans un espace surpeuplé à l’aide de profils d’odeurs corporelles après que des scientifiques britanniques aient testé une soi-disant « alarme COVID ».

Les premières études menées par des scientifiques de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) et de l’Université de Durham montrent que l’infection au COVID-19 a une odeur distincte, résultant de modifications des composés organiques volatils (COV) qui composent l’odeur corporelle générant une odeur « empreinte digitale » que les capteurs peuvent détecter.

Dirigée par des chercheurs du LSHTM et de la société de biotechnologie RoboScientific Ltd de l’Université de Durham, l’étude a testé des dispositifs dotés de capteurs à semi-conducteurs organiques (OSC), qui pourraient potentiellement être utilisés comme outil de dépistage du COVID-19.

Ces résultats sont vraiment prometteurs et démontrent le potentiel d’utilisation de cette technologie en tant que test rapide et non invasif avec une précision incroyable. Cependant, des tests supplémentaires sont nécessaires pour confirmer si ces résultats peuvent être reproduits dans des conditions réelles, a déclaré le professeur James Logan, chef du département de contrôle des maladies au LSHTM, qui a dirigé l’étude.

Si ces appareils sont développés avec succès pour une utilisation dans les lieux publics, ils pourraient être facilement et à moindre coût étendus. Ils pourraient également protéger les personnes contre de futures épidémies, avec la capacité de développer des réseaux de capteurs pour détecter d’autres maladies en quelques semaines, a-t-il déclaré.

L’étude de pré-impression, qui n’est pas encore évaluée par des pairs, a utilisé des échantillons d’odeurs corporelles provenant de chaussettes portées et données à l’équipe par 54 personnes, 27 personnes positives au COVID-19 qui étaient asymptomatiques ou présentaient des symptômes légers, et 27 personnes non infectées.

Ces échantillons ont été analysés par l’analyseur de COV modèle 307B de RoboScientific équipé d’un réseau de 12 capteurs OSC. Les échantillons ont été collectés dans le cadre d’une étude plus large menée par LSHTM, en collaboration avec Medical Detection Dogs et l’Université de Durham.

Les capteurs OSC ont capturé le profil olfactif des échantillons, ayant été réglés pour être sensibles aux COV associés à l’infection au COVID-19, principalement des composés cétoniques et aldéhydiques.

De nombreuses maladies ont une odeur distincte qui leur est associée. Nous avons commencé nos recherches avec une feuille de papier vierge et avons posé la question : le COVID-19 a-t-il une odeur distincte, a expliqué le professeur Steve Lindsay, du Département des biosciences de l’Université de Durham.

Nous avons terminé la recherche en montrant une séparation nette entre les odeurs des personnes infectées par le virus et celles non infectées. COVID a certainement une odeur très distincte. Il s’agit d’une véritable découverte scientifique et très excitante pour le développement de méthodes de dépistage de la maladie, a-t-il déclaré.

Au cours des deux jours de test des échantillons, les chercheurs ont découvert que les capteurs étaient capables de distinguer les échantillons infectés des échantillons non infectés, démontrant que l’infection par le SRAS-CoV-2 (COVID-19) a une odeur distincte.

Le premier jour du test, ils ont atteint une spécificité moyenne de 98 % (ce qui signifie un faible risque de résultats faussement positifs) et une sensibilité moyenne de 99 % (ce qui signifie un faible risque de résultats faussement négatifs).

Le deuxième jour de test, les capteurs ont atteint une sensibilité et une spécificité de 100 %, ce qui suggère qu’ils peuvent détecter la présence d’une infection au COVID-19 avec plus de précision que tout autre test de diagnostic disponible.

La start-up basée à Cambridgeshire, RoboScientific, explore le potentiel de deux types d’appareils étayés par ces résultats pour permettre un dépistage COVID-19 entièrement automatisé d’un appareil portable et d’un appareil en salle.

L’appareil, développé à partir de la technologie existante de RoboScientific pour la détection précoce des maladies, pourrait détecter si une personne est positive au COVID-19 à cause de son odeur corporelle. S’ils sont déployés dans des espaces publics, ces dispositifs pourraient être utilisés à la place des tests PCR et LFT comme diagnostic plus rapide et moins invasif pour informer un individu s’il est infecté et doit s’auto-isoler. Ils peuvent être utilisés avec un échantillonneur d’air séparé ou des échantillons d’haleine ou de masque individuels.

Stan Curtis, PDG de RoboScientific, a déclaré : Notre expérience dans l’électronique grand public, associée à cinq années de développement de nos capteurs uniques pour les applications agricoles, nous a permis de créer une nouvelle façon de détecter les COV.

Notre plate-forme de détection des maladies peut fournir un dépistage rapide et précis des maladies afin que nous soyons prêts si/quand la prochaine pandémie arrive.

L’appareil pourrait filtrer des zones telles que les salles de classe ou les cabines d’avion pour détecter si une personne infectée se trouve dans la pièce, avec des résultats d’analyse de l’air dans un délai estimé à 30 minutes. Si une odeur positive au COVID-19 est détectée, toutes les personnes présentes dans la pièce devraient être testées individuellement pour déterminer qui a été infecté, car l’appareil ne détecterait que la présence d’une infection, pas qui est infecté.

Il ne serait donc pas conçu pour remplacer la PCR [Polymerase chain reaction] ou LFT [Lateral Flow Test] tests, mais plutôt à utiliser parallèlement à ces stratégies pour permettre des tests plus ciblés, économiser de l’argent et du temps et réduire la transmission.

Ces dispositifs ont été développés en adaptant la technologie précédemment utilisée dans les poulaillers pour détecter les maladies dans des troupeaux de jusqu’à 50 000 poulets, en utilisant des méthodes d’échantillonnage et d’analyse bien éprouvées.

