Des chercheurs britanniques découvrent des fossiles montrant une créature de type monstre du Loch Ness “plausible”

La découverte de nouveaux fossiles conduit les scientifiques britanniques à conclure que l’existence passée d’un monstre du Loch Ness était “plausible”.

Le développement est survenu lorsqu’un groupe de chercheurs a découvert les restes de petits reptiles marins à long cou connus sous le nom de plésiosaures dans un système fluvial vieux de 100 millions d’années dans le désert du Sahara, le Télégraphe rapporté .

Les croyants au monstre du Loch Ness ont longtemps cru que la créature lacustre pourrait être un reptile préhistorique similaire au plésiosaure, mais les critiques ont soutenu que le monstre ne pouvait pas vivre en eau douce.

La nouvelle découverte, faite par des chercheurs de l’Université de Bath, suggère le contraire.

LE MONSTRE DU LOCH NESS : UNE HISTOIRE DE LA BÊTE LÉGENDAIRE

La découverte, publiée dans la revue Cretaceous Research, compare les créatures aux dauphins de rivière et les fossiles trouvés comprennent des os et des dents d’adultes de trois mètres de long.

“Ce qui m’étonne, c’est que l’ancienne rivière marocaine contenait tant de carnivores vivant tous côte à côte”, a déclaré David Martill, co-auteur de l’article.

LA THÉORIE DE L’ANGUILLE GÉANTE DU MONSTRE DU LOCH NESS SOUTENUE PAR UNE VIDÉO NOUVELLEMENT SURFACE

Un autre des auteurs, le Dr Nick Longrich, a déclaré que les scientifiques “ne savent pas vraiment pourquoi les plésiosaures sont en eau douce”.

“C’est un peu controversé, mais qui peut dire que parce que nous, les paléontologues, les avons toujours appelés “reptiles marins”, ils devaient vivre dans la mer ?” dit Longirch. “Beaucoup de lignées marines ont envahi l’eau douce.”

LE MYSTÈRE DU MONSTRE DU LOCH NESS RÉSOLU ? L’ÉTUDE AFFIRME QUE LA DÉCOUVERTE ANCIENNE DES DINOSAURES A INFLUÉ SUR L’ILLUSION

Un communiqué de presse de l’université a déclaré que les résultats montrent que le monstre du Loch Ness était “à un certain niveau, plausible”.

“Les plésiosaures n’étaient pas confinés aux mers, ils habitaient l’eau douce”, explique le communiqué de presse. “Mais les archives fossiles suggèrent également qu’après presque cent cinquante millions d’années, les derniers plésiosaures se sont finalement éteints en même temps que les dinosaures, il y a 66 millions d’années.”

La légende du monstre du Loch Ness a souvent été attribuée à un plésiosaure qui a réussi à survivre à l’événement d’extinction massive qui a tué les dinosaures.

Les rapports selon lesquels une créature vivait dans le lac du Loch Ness remontent au 6ème siècle.

Le premier récit écrit a été enregistré en 565 après JC dans une biographie de saint Columba. Selon le texte, la créature a mordu un nageur et s’apprêtait à attaquer un autre homme lorsque Columba est intervenu. Il ordonna à la bête de « rebrousser chemin » et elle obéit.

Des centaines d’années plus tard, la légende a commencé à grandir. Après la fin de la construction d’une route adjacente au Loch Ness en 1933, offrant aux badauds une vue imprenable sur le lac, un couple aurait vu un énorme animal qu’ils comparaient à un “dragon ou monstre préhistorique” traverser devant leur voiture et disparaître dans l’eau. L’incident a été rapporté dans un journal écossais et de nombreuses observations ont suivi.

Les observations présumées se sont poursuivies tout au long des années 1900, y compris une recherche par le soi-disant Bureau d’enquête sur le Loch Ness qui a mené une enquête d’observation de 10 ans enregistrant une moyenne de 20 observations par an et dans les années 1970 des photographies sous-marines de ce qui semblait être un ” flipper ” ont été rendues publiques.

De plus, plusieurs explorations au sonar, notamment en 1987 et 2003, ont été entreprises pour trouver la bête insaisissable – en vain.

Au fil des ans, plus de photographies ont été prises, mais la plupart ont été discréditées comme des faux. En 1994, il a été révélé que la célèbre “photo du chirurgien” qui prétendait être une photo du monstre était un canular orchestré par un chercheur de vengeance. L’image était en fait une tête en plastique et en bois attachée à un sous-marin jouet.

