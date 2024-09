Des chercheurs australiens découvrent de nouvelles cellules, une première mondiale

CANBERRA, 23 septembre (Xinhua) — Des chercheurs australiens ont découvert de nouvelles cellules, une première mondiale, qui, selon eux, pourraient améliorer la réparation et la génération futures de tissus humains.

Dans une étude publiée lundi, une équipe de l’Institut sud-australien de recherche médicale et de santé a découvert des cellules capables de se transformer en deux types de cellules déjà connues : les cellules endothéliales qui forment les vaisseaux sanguins et les macrophages, responsables de la réparation et de la défense des tissus.

Nommées progéniteurs EndoMac, les nouvelles cellules ont été découvertes dans la couche externe des aortes chez des souris adultes.

L’équipe a expliqué que l’existence de cellules ayant des fonctions similaires était théorisée depuis plus d’un siècle, mais qu’elles n’avaient jamais été découvertes. Cette découverte est le fruit de neuf années de travail des chercheurs.

Ils ont découvert que les cellules sont activées par une blessure ou une mauvaise circulation sanguine, et qu’elles se développent alors rapidement pour favoriser la guérison.

Des recherches en cours suggèrent que les progéniteurs EndoMac pourraient être utilisés pour stimuler la guérison dans des conditions comme le diabète, où le corps a du mal à se réparer correctement.

« Lorsque nous avons transplanté ces progéniteurs dans des plaies diabétiques, nous avons constaté une amélioration spectaculaire de la guérison en quelques jours », a déclaré Sanuri Liyange, membre de l’équipe de recherche, dans un communiqué de presse.

« En théorie, cela pourrait changer la donne pour les patients souffrant de plaies chroniques. »

Elle a déclaré que cette découverte constituait une avancée prometteuse pour la création de traitements plus efficaces qui soutiennent la capacité du corps à guérir et à maintenir ses fonctions au fil du temps. ■