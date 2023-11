Des chercheurs associent l’inflammation à de longs symptômes de Covid chez les femmes

Dans une nouvelle étude menée par des chercheurs cliniciens de l’Université de York, de la Hull York Medical School (HYMS) et du Hull University Teaching Hospital NHS Trust, les enquêteurs ont découvert que les femmes présentant une légère inflammation lorsqu’elles luttent contre le COVID-19 pourraient être plus susceptibles de présenter des symptômes. du long Covid. Les symptômes signalés comprenaient des douleurs musculaires, une humeur maussade et de l’anxiété.

Crédit image : Justlight | stock.adobe.com

Des signes d’un long Covid ont été observés après la première vague de la pandémie de COVID-19 en 2020, ce qui a poussé les chercheurs à chercher des réponses. Les chercheurs affirment que cette nouvelle étude identifie un lien entre l’inflammation et les symptômes persistants de Covid chez les femmes, soulignant les effets possibles à long terme de la maladie.

Les chercheurs ont analysé 144 personnes qui avaient déjà eu le COVID-19 pour explorer les possibilités de poursuivre les recherches sur les causes des symptômes persistants dans les cas de Covid long. Le communiqué de presse note que parmi les participants, un grand nombre de survivants ont présenté des symptômes persistants de fatigue, d’essoufflement et de troubles du sommeil, tous survenus 3 mois après leur guérison.

Pour en savoir plus, les chercheurs ont évalué des échantillons de sang provenant d’individus au plus fort de leur infection au COVID-19. Le communiqué de presse indique que les chercheurs ont constaté que les femmes présentaient les taux les plus élevés de symptômes persistants.

Les auteurs de l’étude ont noté que les échantillons de sang ont révélé des biomarqueurs élevés qui constituaient un avertissement clair de la présence d’une inflammation dans le corps, ainsi que de l’interleukine 6, de la protéine C-réactive, de la troponine-T et de la ferritine.

« Les résultats de cette étude exploratoire s’alignent sur d’autres recherches montrant des biomarqueurs inflammatoires élevés dans les troubles de l’humeur, les troubles anxieux et la fibromyalgie », a déclaré Christina van der Feltz-Cornelis, MD, MedSci, PhD, professeur de psychiatrie et d’épidémiologie au ministère de la Santé. Sciences et Hull York Medical School, Université de York, dans un communiqué de presse. “Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats. L’aspect genre est une découverte pertinente pour l’interprétation clinique. Cela montre qu’il existe un besoin urgent de grandes études de recherche explorant les aspects spécifiques au sexe de l’inflammation de bas grade dans les cas de COVID long et dans les problèmes de santé mentale. .»

Selon les auteurs de l’étude, les résultats de l’analyse suggèrent que l’inflammation dans la phase aiguë de l’infection pourrait contribuer aux symptômes physiques et mentaux du Covid long.

“Cette étude est une étude génératrice d’hypothèses visant à éclairer la poursuite des recherches sur les symptômes persistants du Covid long”, a déclaré Mike Crooks, professeur de médecine respiratoire à l’HYMS, Université de Hull, dans un communiqué de presse. « Il fournit la preuve des avantages potentiels d’une évaluation de phase aiguë des biomarqueurs pour prédire les résultats après une forme aiguë de COVID-19, ce qui justifie une enquête plus approfondie. L’alignement étroit des soins cliniques et de la recherche est essentiel pour soutenir la pratique fondée sur des preuves à l’avenir. »

Référence

Une longue COVID chez les femmes peut être liée aux niveaux d’inflammation au pic de l’infection, suggèrent de nouvelles recherches. EurekAlerte !. Communiqué de presse. 7 novembre 2023. Consulté le 8 novembre 2023. https://www.eurekalert.org/news-releases/1007258.