Un chercheur américain et passionné de «Mario Kart» suggère que les gouvernements devraient s’inspirer du célèbre jeu vidéo pour des politiques de développement durable qui encouragent une agriculture respectueuse de l’environnement. Non, ce n’est pas une erreur d’impression. De «Mario Kart». En courant sur le circuit de Luigi, vous arrivez dans un virage dangereux où vous dérapez sur une peau de banane lâchée par l’un de vos rivaux, mais vous parvenez à atterrir sur vos roues et même à gagner une fleur de feu. Après avoir lu ces quelques lignes, les joueurs expérimentés reconnaîtront sans aucun doute le monde familier de «Mario Kart».

La série de jeux vidéo de longue date et très réussie développée dans les années 1990 a récemment fait l’objet d’une étude très sérieuse publiée dans Nature Sustainability. L’étude suggère que les gouvernements devraient s’inspirer de «Mario Kart» pour établir des politiques de développement durable qui soutiennent les communautés agricoles pauvres, notamment en Asie et en Afrique. Mais comment cela fonctionnerait-il exactement?

Andrew Bell, professeur adjoint de la terre et de l’environnement au Boston University College of Arts & Sciences aux États-Unis et principal auteur de l’étude, est un fan de longue date de «Mario Kart». Il a joué au jeu comme un enfant, puis ses propres enfants ont hérité de sa passion, mais le chercheur soutient que le jeu est plus qu’un passe-temps intergénérationnel agréable, il a aussi le potentiel d’inspirer des outils sociologiques.

Bell a commencé à réfléchir à cette idée lors de voyages au Malawi, au Bangladesh et au Cambodge. Au cours de ses recherches, il est devenu convaincu que les politiques qui fournissent une aide directe aux agriculteurs des régions les plus pauvres du monde pourraient également contribuer à réduire la pauvreté globale tout en promouvant des pratiques agricoles durables et respectueuses de l’environnement.

Mais quel est alors le lien avec «Mario Kart»? Pour Andrew Bell, offrir un soutien économique aux familles d’agriculteurs qui en ont le plus besoin leur permettrait de rester dans la course, tout comme les joueurs de «Mario Kart» à la traîne du peloton qui ont un chance de se rattraper s’ils réussissent à accrocher l’un des nombreux objets de mise sous tension qui jonchent la piste.

Pour appliquer le principe d’une «chance pour tous» dans le monde réel en mettant des ressources financières à la disposition des familles et des communautés agricoles qui en ont le plus besoin, Andrew Bell propose un système baptisé Payments for Ecosystem Services (PSE).

Chacun de ces services écosystémiques définis par la politique publique inciterait les agriculteurs à adopter des méthodes respectueuses de l’environnement. Dans son article, Andrew Bell cite l’exemple d’une entreprise hydroélectrique qui «paierait les agriculteurs pour qu’ils adoptent des pratiques agricoles pour aider à prévenir l’érosion, afin que l’entreprise puisse construire un barrage pour fournir de l’électricité. C’est une transaction compliquée qui a fonctionné dans des circonstances très précises », souligne le chercheur.

Ce principe de relance, qui dans le monde des jeux vidéo et de «Mario Kart» est connu sous le nom de «élastique», devrait, selon Andrew Bell, avoir pour objectif ultime de fournir aux familles d’agriculteurs les plus pauvres l’équivalent d’un «champignon d’or». (une sorte de Saint Graal pour les joueurs qui ont pris du retard dans les courses de Mario Kart).

Pour améliorer la gestion de l’environnement et en même temps réduire la pauvreté, les chercheurs et les décideurs vont devoir réfléchir soigneusement «dans leur contexte unique et dans leur défi en général. [about] ce que pourrait être le champignon doré », explique Bell.

