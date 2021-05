Des chercheurs américains disent que Covid-19 peut infecter les cellules de l’œil dans une étude alarmante

Une équipe de chercheurs américains a, dans une étude alarmante, trouvé des preuves directes que Covid-19 peut infecter les cellules de l’œil. On pense que le SRAS-CoV-2, qui cause le Covid-19, transmet et déclenche une infection dans les voies respiratoires supérieures. Pour cette raison, l’utilisation de masques faciaux a été recommandée pour le grand public. Cependant, la nouvelle étude des chercheurs de l’hôpital Mount Sinai a révélé que les cellules de l’œil peuvent être directement infectées par le SRAS-CoV-2. Bien que la transmission par aérosol soit considérée comme la principale voie de propagation, des particules virales ont été détectées dans le liquide oculaire, ce qui suggère que l’œil peut être un point vulnérable d’entrée virale.

Les résultats ont montré que le SRAS-CoV-2 peut infecter les cellules de surface de l’œil. Les cellules exposées ont révélé la présence de protéines associées à l’infection, notamment ACE2 – le récepteur du virus – et TMPRSS2 – une enzyme qui permet l’entrée virale. L’IFN-bêta – une protéine qui a des propriétés antivirales et antibactériennes – s’est également avérée être supprimée de l’exposition au virus.

De plus, les chercheurs ont découvert que les cellules de la surface oculaire, en particulier le limbe, étaient sensibles à l’infection, tandis que la cornée centrale était moins vulnérable.

«Nous espérons que ces nouvelles données se traduiront par des mesures supplémentaires pour protéger les yeux. Nous avons également l’intention d’utiliser ces modèles pour tester des approches visant à prévenir les infections oculaires », a déclaré Timothy Blenkinsop, professeur adjoint au Mount Sinai.

L’étude, publiée dans la revue Cell Stem Cell, a un impact immédiat sur les mesures préventives pour aider à atténuer la propagation de Covid-19 et soutenir de nouvelles orientations pour la protection des yeux qui peuvent être instituées dans le monde entier. Cela souligne également l’importance du lavage des mains, car se frotter les yeux devrait désormais être considéré comme un point d’entrée pour l’infection, ont déclaré les chercheurs.

Pour l’étude, l’équipe a examiné des yeux humains adultes dans un modèle de cellules souches in vitro. Les cellules du donneur ont été infectées avec SARS-CoV-2 puis analysées par séquençage d’ARN. Les séquences ont ensuite été cartographiées sur le génome humain et comparées à des cellules témoins non infectées provenant de tissus adultes.

L’expression de la cellule exposée a ensuite été évaluée. L’étude a également évalué si le SRAS-CoV-2 pouvait infecter à la fois les tissus et les cellules primaires de l’œil.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici