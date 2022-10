Des chercheurs américains découvrent les restes d’un ornithomimosaure, le dinosaure le plus rapide au monde qui ressemblait à une autruche

Dans une découverte étonnante, des chercheurs nord-américains sont tombés sur les restes du dinosaure le plus rapide du monde, l’ornithomimosaure, a rapporté Newsweek. Un ajout indiscutable aux archives fossiles de l’Amérique du Nord, les restes ont été identifiés dans la formation Eutaw du Mississippi, aux États-Unis. On disait que les dinosaures de taille plutôt grande ressemblaient à des oiseaux et qu’ils parcouraient l’hémisphère nord il y a entre 145 et 66 millions d’années. Tom Cullen, l’un des auteurs de l’étude, a déclaré à Newsweek que les ornithomimosaures se réfèrent à un “groupe particulier de dinosaures bipèdes”, dont la plupart ressemblent généralement à des autruches.

Cullen a révélé que les dinosaures avaient généralement “de grands yeux, de longs bras avec des mains griffues relativement grandes, de longues jambes, une longue queue et de petites dents ou pas de dents”. Il a déclaré à Newsweek que les dents sont absentes chez les ornithomimosaures ultérieurs car ils “ont un bec kératineux pour aider à la transformation des aliments”. Il a également partagé que les dinosaures ressemblant à des oiseaux étaient répartis dans l’hémisphère nord. On disait que les ornithomimosaures ressemblaient à des “autruches ou des émeus” dans le réseau trophique, un animal de taille moyenne, “essentiellement herbivore, très rapide sur ses pattes”.

Selon le même rapport, ces dinosaures étaient universellement de petite taille, pesant environ 26 livres. Chase Brownstein, chercheur associé au Stamford Museum and Nature Center, a déclaré à Newsweek que progressivement, au fil du temps, de plus grandes espèces de dinosaures ont commencé à évoluer. Le plus petit parmi les ornithomimosaures était l’espèce chinoise Hexing qingyi, âgée de 125 millions d’années, par rapport au Deinocheirus mirificus de Mongolie, âgé de 72 millions d’années. Ce dernier était considéré comme un énorme “animal à dos bossu et à bras de géant de plus de 33 pieds de long”.

Ajoutant que la découverte pourrait être une percée en termes de compréhension des ornithomimosaures, Tom Cullen a déclaré que les chercheurs en savaient beaucoup plus sur les dinosaures qui vivaient dans l’ouest de l’Amérique du Nord par rapport à ceux qui vivaient dans l’est de l’Amérique du Nord. Il a mentionné que cela est dû au fait qu’il y a tellement plus de “dépôts de roches étendus” dans l’ouest de l’Amérique du Nord qui préservent les environnements dans lesquels vivaient les dinosaures.

