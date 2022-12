Des chercheurs albertains identifient de nouveaux minéraux à partir d’une météorite trouvée en Somalie

Une analyse de l’Université de l’Alberta a identifié deux nouveaux minéraux dans une roche spatiale vieille de 4,5 milliards d’années trouvée en Somalie.

Un troisième nouveau minéral a été identifié par un chercheur américain et officiellement approuvé lundi.

La météorite de 15 tonnes a été trouvée par des prospecteurs à la recherche d’opale il y a deux ans dans une vallée luxuriante où les chameaux se nourrissent.

Les bergers locaux connaissaient la roche depuis plus de cinq générations, selon son profil auprès de la Société internationale pour la météoritique et les sciences planétaires . Il avait été utilisé comme enclume pour aiguiser les couteaux et était commémoré dans le folklore, les chansons, les danses et les poèmes.

Environ 70 grammes ont été envoyés au département des sciences de la terre et de l’atmosphère de l’Université de l’Alberta, sous la responsabilité de Chris Herd.

“Ce qui s’est passé, c’est pendant le processus de classification, quand je regardais les lames que nous avions au microscope électronique, j’ai vu des minéraux qu’il ne pouvait pas vraiment identifier”, a déclaré Herd, professeur et conservateur de la météorite de l’université. collection, dans une interview.

Plus tôt cette année, le chef du laboratoire de microsonde électronique de l’université, Andrew Locock, a examiné et identifié deux nouveaux minéraux. La tâche était facilitée par le fait que les compositions avaient été préalablement synthétisées en France dans les années 1980.

“Le premier jour où il a fait des analyses, il m’a dit que nous avions au moins deux nouveaux minéraux à l’intérieur de cette météorite”, a déclaré Herd.

“Vous ne rencontrez généralement pas les minéraux dans une sorte d’analyse de routine comme celle-ci. Et donc c’était vraiment excitant.”

Bien que la structure cristalline ait été créée dans un laboratoire auparavant, ce n’est qu’une fois qu’elle est découverte dans la nature qu’elle est appelée minéral et nommée. Les deux nouveaux minéraux ont été nommés elaliite et elkinstantonite.

La première tire son nom de la météorite elle-même, appelée “Eli Ali” d’après la ville près de laquelle elle a été trouvée. Herd a nommé le deuxième d’après la scientifique planétaire Lindy Elkins-Tanton en raison de son travail explorant la formation des noyaux planétaires.

La météorite El Ali a été retrouvée enterrée dans le sable en Somalie. Deux nouveaux minéraux identifiés à l’U de A ont été nommés elaliite et elkinstantonite. (Soumis par Chris Herd)

La recherche est menée en collaboration avec l’UCLA et le California Institute of Technology. Herd a déclaré que Chi Ma, minéralogiste à l’institut, vient de passer par le processus d’approbation pour déclarer un troisième nouveau minéral.

L’olsénite porte le nom d’Edward J. Olsen, l’ancien conservateur de la minéralogie et des météorites au Field Museum of Natural History de Chicago, qui a aidé à décrire plusieurs nouveaux minéraux provenant de météorites.

“Je me sens vraiment chanceux d’y être impliqué”, a déclaré Herd.

“Parce que la plupart des gens dans les sciences de la terre et des planètes n’ont jamais la chance de décrire un nouveau minéral, et encore moins plus d’un.”

La météorite a été classée comme fer, IAB, l’une des 350 dans cette catégorie. C’est la neuvième plus grosse météorite jamais découverte.

Troupeau présenté les conclusions au Space Exploration Symposium en novembre.

Chris Herd est le conservateur de la collection de météorites de l’Université de l’Alberta, qui abrite 350 spécimens du monde entier. (Soumis par Chris Herd)

Kim Tait, conservateur principal de la minéralogie au Musée royal de l’Ontario, a déclaré que bien que la découverte de nouveaux minéraux dans les météorites ne soit pas courante, elles sont un excellent endroit à regarder.

“Parce que ces roches ont subi des événements de choc, des pressions et des températures élevées et des conditions différentes que nous verrions ici sur Terre”, a-t-elle déclaré, ajoutant que malgré les nombreuses combinaisons du tableau périodique, il n’y a que 5 851 minéraux connus de l’humanité.

La météorite peut conduire à une meilleure compréhension de la formation de tels objets. Tait note également qu’une météorite de fer proviendrait du noyau d’une planète qui n’existe plus.

“Nous n’avons évidemment pas beaucoup de chances – aucune chance – d’échantillonner notre propre noyau sur notre planète”, a-t-elle déclaré.

“Donc, avoir l’opportunité de regarder des météorites de fer est très spécial à bien des égards”

Herd a déclaré que de nouvelles découvertes de minéraux peuvent donner lieu à de nouvelles utilisations à l’avenir.

“Nous travaillons ici avec quelqu’un en chimie pour synthétiser ces minéraux afin de les explorer un peu plus”, a-t-il déclaré. “On ne sait jamais.”

L’avenir de la météorite elle-même est cependant incertain. Le gouvernement somalien a confisqué la roche avant de la remettre ensuite aux mineurs.

Herd a déclaré qu’il avait été exporté vers la Chine, où il est en attente d’achat.