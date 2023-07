Des chercheurs affirment que le «patient genevois» est la sixième personne vivant avec le VIH en rémission à long terme

Un homme surnommé le «patient genevois» est la dernière personne séropositive à avoir été déclarée en rémission à long terme – mais il n’a pas reçu de greffe avec une mutation génétique bloquant le virus comme les cas précédents, ont déclaré jeudi des chercheurs.

Cinq personnes ont déjà été considérées comme « guéries » du VIH : les patients de Berlin, Londres, Düsseldorf, New York et City of Hope, Californie.

Tous ont eu des greffes de moelle osseuse pour traiter des cas graves de cancer, recevant des cellules souches d’un donneur porteur d’une mutation du gène CCR5. Cette mutation est connue pour empêcher le VIH de pénétrer dans les cellules du corps.

En 2018, le patient genevois a également reçu une greffe de cellules souches pour traiter une forme particulièrement agressive de leucémie.

Mais cette fois la greffe provenait d’un donneur qui n’était pas porteur de la mutation CCR5, ont indiqué des chercheurs français et suisses lors d’une conférence de presse dans la ville australienne de Brisbane dans le cadre d’une conférence sur le sida qui débute ce week-end.

Cela signifie que le virus est toujours capable de pénétrer dans les cellules du patient.

Cependant, 20 mois après que l’homme a cessé de prendre un traitement antirétroviral – qui réduit la quantité de VIH dans le sang – les médecins des Hôpitaux universitaires de Genève n’ont trouvé aucune trace du virus dans son système, ont déclaré les chercheurs.

Bien qu’ils ne puissent pas exclure que le VIH de l’homme revienne, les chercheurs ont déclaré qu’ils le considéraient comme étant en rémission à long terme.

« Ce qui m’arrive est magnifique, magique », a déclaré le patient genevois dans un communiqué.

Le patient, un homme blanc qui a choisi de ne pas être nommé, a été diagnostiqué séropositif en 1990.

Il était sous antirétroviraux jusqu’en novembre 2021, date à laquelle ses médecins lui ont conseillé d’arrêter de prendre le traitement après la greffe de moelle osseuse.

‘Prometteur’

Deux cas précédents, connus sous le nom de patients de Boston, avaient également reçu des cellules souches normales ou « de type sauvage » lors de leurs greffes. Mais dans les deux cas, le VIH est revenu quelques mois après l’arrêt des antirétroviraux.

Asier Saez-Cirion, un scientifique de l’Institut Pasteur français qui a présenté le cas d’un patient genevois à Brisbane, a déclaré à l’AFP que s’il n’y avait toujours aucun signe du virus après 12 mois « la probabilité qu’il soit indétectable à l’avenir augmente considérablement ».

Il y avait quelques explications possibles pour lesquelles le patient genevois reste sans VIH, a déclaré Saez-Cirion.

« Dans ce cas précis, peut-être que la greffe a éliminé toutes les cellules infectées sans avoir besoin de la fameuse mutation », a-t-il déclaré.

« Ou peut-être que son traitement immunosuppresseur, qui était nécessaire après la greffe, a joué un rôle. »

Sharon Lewin, présidente de l’International AIDS Society qui organise la conférence scientifique sur le VIH à Brisbane, a déclaré que le cas était « prometteur ».

« Mais nous avons appris des patients de Boston que même une seule » particule du virus peut entraîner un rebond du VIH, a-t-elle averti.

« Cette personne en particulier devra être surveillée de près au cours des prochains mois et années. »

Alors que ces cas de rémission à long terme suscitent l’espoir qu’un jour le VIH pourra vraiment être guéri, la procédure brutale et risquée de greffe de moelle osseuse n’est pas une option pour les millions de personnes vivant avec le virus dans le monde.

Il s’agit plutôt d’une ultime tentative de traitement d’un cancer potentiellement mortel chez les personnes qui ont également le VIH.

Cependant, on espère que les cas de rémission pourraient ouvrir de nouvelles voies de recherche, comme le rôle potentiel joué par les traitements immunosuppresseurs.

Saez-Cirion a déclaré que l’affaire avait également encouragé les chercheurs à continuer d’étudier les cellules immunitaires innées, qui agissent comme la première ligne de défense contre divers agents pathogènes, et pourraient aider à contrôler le virus.

De son côté, le patient genevois se dit désormais « tourné vers l’avenir ».

