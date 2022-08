Des chercheurs affirment avoir des images d’un pic à bec ivoire, une espèce d’oiseau que l’on croyait éteinte depuis longtemps

Lorsqu’un groupe de chercheurs a aperçu l’année dernière un grand oiseau volant au-dessus d’une forêt non divulguée en Louisiane, ils ont pensé avoir repéré l’insaisissable pic à bec ivoire.

À l’aide d’un drone, ils ont enregistré le vol de l’oiseau. Ils n’ont publié que récemment les images lors d’une audience publique, ce qui est maintenant une preuve dans l’enquête du US Fish and Wildlife Service sur la question de savoir si l’oiseau rare peut être déclaré éteint.

“Je l’ai vu moi-même”, a déclaré Mark Michaels, co-fondateur du groupe Project Principalis. Comme ça arrive l’hôte invitée Susan Bonner. “Après de nombreuses années d’observations… dont je pouvais en partie me dissuader, j’ai eu une observation en octobre dont j’étais sûr.”

Depuis 2008, Michaels et son équipe de chercheurs du Project Principalis, anciennement connu sous le nom de Project Coyote, travaillent aux côtés de la National Aviary à Pittsburgh. pour recueillir la preuve de l’existence continue de l’oiseau .

Le groupe a entrepris de trouver des données acoustiques, des échantillons d’ADN environnemental et des sites de repos et de nidification du pic. Ils ont des enregistrements de ce que Michaels décrit comme des rencontres auditives, mais pour lui, les images du drone sont des preuves plus « convaincantes ».

Observations possibles de l’insaisissable pic à bec ivoire En juillet, Project Principalis a soumis des images de drones inédites de 2021 à une audience publique organisée par le US Fish and Wildlife Service. Le groupe le décrit comme le vol d’un oiseau ressemblant au pic à bec ivoire, que de nombreux experts considèrent comme éteint.

La dernière observation d’un pic à bec ivoire que les ornithologues ont largement accepté comme vérifié s’est produite dans le nord-est de la Louisiane en 1944. Des affirmations plus récentes ont été accueillies avec scepticisme.

“Je sais que c’est là-bas”, a déclaré Michaels. “Mon équipe s’est engagée à continuer à travailler pour le documenter et, espérons-le, à arriver à un endroit où nous pourrons vraiment étudier la population dont nous sommes convaincus qu’elle se trouve dans notre région.”

Un oiseau légendaire

Le pic à bec ivoire est la plus grande espèce de pic en Amérique du Nord, de la taille d’un corbeau.

Il a un corps noir avec un plumage blanc à la base de son envergure de 76 centimètres qui correspond à son bec brillant. Les femelles ont des crêtes noires tandis que les mâles ont des crêtes rouges.

“Ils sont vraiment très colorés et leur image est juste très puissante”, a déclaré Michaels.

Selon Michaels, l’oiseau a été fortement chassé à la fin du 19e siècle dans le sud des États-Unis. Au tournant du XXe siècle, il est devenu assez rare.

Le pic a été appelé l’oiseau du Seigneur Dieu, sur la base des réactions de certaines personnes à en être témoin, et l’oiseau du Graal, car ceux qui le poursuivaient comme des chevaliers étaient censés poursuivre le Saint Graal.

“La présomption a toujours été qu’il s’éteindrait”, a déclaré Michaels. “En fait, l’un des fondateurs de la société Audubon l’a cherché pendant 50 ans avant d’en voir un.”

Une équipe de chercheurs a enregistré des images de drones dans une forêt non divulguée en Louisiane et a pensé avoir repéré le pic à bec ivoire toujours insaisissable. (Projet principalis)

Michaels a déclaré que les débats sur l’existence de l’oiseau remontent à près d’un siècle, citant un épisode particulier dans les années 1930 qui a ébouriffé les plumes.

“Un homme nommé Mason Spencer en Louisiane a affirmé qu’il avait des billets d’ivoire sur sa propriété et l’État a dit:” Oh, non. Ce n’est pas possible. Ils sont tous éteints.

“Il a obtenu un permis pour en abattre un et il est entré dans l’agence de conservation avec un oiseau abattu et a dit:” Éteint, hein? ou quelque chose comme ça. Donc ça a eu cette qualité d’être controversé pendant très, très longtemps.

Une autre période clé du déclin de l’oiseau s’est produite pendant la Seconde Guerre mondiale. Ornithologue James Tanneur documenté la perte dévastatrice de forêts anciennes, détruisant l’habitat des oiseaux.

Les chercheurs du projet Principalis émettent l’hypothèse que les castors, qui rongent les arbres et restaurent le bois mort, ont également joué un rôle clé.

“Ce qui se passe réellement maintenant, c’est que les castors se rétablissent dans toute l’aire de répartition au point d’être des animaux nuisibles dans certaines régions. Il y a de plus en plus une sorte d’habitat optimal créé juste par ce changement”, a déclaré Michaels.

Chance de survie qualifiée de “risiblement ridicule”

L’automne dernier, le US Fish and Wildlife Service prévoyait de déclarer l’oiseau et 22 autres espèces disparues. Leur proposition a ouvert une période de commentaires publics, donnant aux chercheurs et aux résidents qui n’étaient pas d’accord avec la décision d’avoir la possibilité de soumettre des preuves à analyser par des experts.

Project Principalis, anciennement connu sous le nom de Project Coyote, a été fondé par Mark Michaels, à droite, et feu Frank Wiley, à gauche, pour rechercher des preuves de pics à bec ivoire en Louisiane. (Projet principalis)

En juillet, l’agence a annoncé qu’il y avait une controverse scientifique importante sur le statut de l’oiseau et a prolongé la période de commentaires de six mois supplémentaires. Cela a encouragé l’équipe du projet Principalis à partager ses découvertes.

“Donc, ce n’est pas gagné d’avance. Cela pourrait encore arriver”, a déclaré Michaels.

Le Center for Biological Diversity, un organisme de conservation à but non lucratif, a depuis déposé plusieurs poursuites en faveur d’une déclaration d’extinction.

“Dans un endroit aussi facilement accessible que la Louisiane, où l’on n’est jamais à plus de huit kilomètres d’une route ou d’un accès par bateau, il est invraisemblable qu’un oiseau aussi gros qu’un pic à bec ivoire, avec un chant distinct et unique / modèle d’appel/tambour, peut durer des décennies sans une observation confirmable et crédible”, a écrit le directeur des affaires gouvernementales de l’organisation à but non lucratif, Brett Hertl, dans un e-mail à Comme ça arrive.

“La vidéo du drone est ridiculement ridicule, car aucune caractéristique distinctive d’aucune espèce ne peut en être discernée. Ils diront, regardez le blanc sur le dessus des ailes, sans même discuter de la réalité routinière que l’éblouissement du soleil sur n’importe quelle espèce d’oiseau” les ailes déforment toujours la couleur », poursuit Hertl.

L’ornithologue David Bird, professeur émérite de biologie de la faune à l’Université McGill de Montréal, suit également les mouvements du US Fish and Wildlife Service.

“Quand j’ai lu les gros titres… j’ai immédiatement ajouté l’oiseau à ma diapositive PowerPoint d’oiseaux définitivement éteints”, a-t-il déclaré. Comme ça arrive dans un e-mail. “Je l’ai fait malgré le fait que plusieurs de mes amis et collègues respectés en ornithologie des deux côtés de la frontière m’ont juré avec véhémence qu’ils avaient personnellement vu ou entendu le grand pic.”

“J’ai maintenant décidé de garder l’esprit ouvert, au moins jusqu’à ce que leurs preuves soient minutieusement examinées et confirmées non pas par un mais plusieurs experts indépendants”, a écrit Bird.

Écrit par Mehek Mazar. Entrevue réalisée par Ashley Fraser.