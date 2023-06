Des cheminements de carrière guidés aident votre identité professionnelle – Shaw Local

Que veux-tu être quand tu seras grand ? Cette question est courante et revient souvent à mesure que les enfants grandissent. Au lycée, on demande aux seniors s’ils envisagent d’aller à l’université et dans quoi ils prévoient de se spécialiser. Comme le monde de la carrière est devenu plus fluide, dynamique et en constante évolution, cette question se répercute jusqu’à l’âge adulte. Maintenant plus que jamais, les gens changent souvent d’emploi, de carrière et ont des expériences professionnelles diverses. Ce processus de développement qui se déroule tout au long de notre vie, de l’enfance à l’âge adulte, implique le développement de notre identité vocationnelle.

L’identité professionnelle peut être comprise comme la prise de conscience de soi en tant que travailleur. Cela implique la connaissance personnelle de nos valeurs, intérêts, compétences et objectifs. Toutes ces caractéristiques personnelles reflètent nos forces. Les forces peuvent être définies au sens large comme les qualités naturelles que les gens possèdent qui permettent ou favorisent le bien-être. Le bien-être au travail et dans notre parcours professionnel est tout aussi important que tout autre domaine de notre vie. Dans ma recherche doctorale, j’ai exploré à quel point il est important d’être conscient de nos forces pour prendre des décisions de carrière et comprendre comment elles sont liées au monde de la carrière et à notre satisfaction au travail.

Les cheminements de carrière guidés peuvent être un outil précieux pour nous aider à comprendre la relation entre nos forces et le monde de la carrière. Les parcours de transfert de carrière guidés de Waubonsee fournissent des recommandations de cours basées sur les majeures universitaires et les intérêts personnels. Les élèves peuvent explorer comment leurs forces peuvent s’aligner et s’écarter du cheminement et réfléchir à la façon dont ils peuvent utiliser des forces spécifiques pour aider à progresser avec succès dans le cheminement.

Par exemple, si les étudiants souhaitent suivre un parcours de transfert d’entreprise, ils peuvent imaginer comment ils utiliseraient leur force ou leur intérêt dans des cours de gestion et de marketing. Au fur et à mesure qu’ils sont placés dans les cours, ils ont peut-être réalisé qu’il peut être difficile d’utiliser cette force dans les cours de comptabilité et de calcul des affaires. Néanmoins, les conversations avec les professeurs, les conseillers, les amis et la famille peuvent permettre aux étudiants de réfléchir à des stratégies pour utiliser leurs forces pour bien performer dans ces cours et tout au long de leur séjour à l’université.

Pour réussir son exploration de carrière, les étudiants doivent mener des entrevues d’information avec des professionnels de l’industrie ou de tout autre domaine d’intérêt. En découvrant les points forts que ces professionnels ont utilisés dans leur développement de carrière, les étudiants peuvent acquérir des informations précieuses et les appliquer à leurs propres parcours.

Nous devons continuellement découvrir et développer nos forces tout au long de notre vie professionnelle. Les parcours de carrière guidés aident à établir les liens vitaux entre l’identité professionnelle d’une personne, en clarifiant les décisions éducatives, le but et l’épanouissement professionnel.

• Le Dr David Barreto est conseiller/professeur associé au Waubonnee Community College.