Des chefs religieux intentent une action en justice pour bloquer l’interdiction de l’avortement dans le Missouri

ST. LOUIS (AP) – Un groupe de chefs religieux qui soutiennent le droit à l’avortement a intenté une action en justice jeudi pour contester l’interdiction de l’avortement dans le Missouri, affirmant que les législateurs avaient ouvertement invoqué leurs croyances religieuses lors de la rédaction de la mesure et imposé ainsi ces croyances à d’autres qui ne les partageaient pas.

Le procès intenté à Saint-Louis est le dernier des nombreux à contester les lois restrictives sur l’avortement promulguées par les États conservateurs après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade en juin. Cette décision historique a laissé le droit à l’avortement à chaque État de décider.

Depuis lors, les partisans des droits à l’avortement religieux ont de plus en plus recours aux poursuites judiciaires en faveur de la liberté religieuse pour tenter de protéger l’accès à l’avortement. Les plaintes pour liberté religieuse font partie des près de trois douzaines de poursuites judiciaires post-Roe qui ont été déposées contre les interdictions d’avortement de 19 États, selon le Brennan Center for Justice.

Le procès du Missouri intenté au nom de 13 dirigeants universalistes chrétiens, juifs et unitariens demande une injonction permanente interdisant à l’État d’appliquer sa loi sur l’avortement et une déclaration selon laquelle les dispositions de sa loi violent la Constitution du Missouri.

“Ce que dit le procès, c’est que lorsque vous légiférez vos croyances religieuses dans la loi, vous imposez vos croyances à tout le monde et nous forcez tous à vivre selon vos propres croyances étroites”, a déclaré Michelle Banker du National Women’s Law Center, l’avocate principale. dans le cas. « Et ça nous fait mal. Cela nie nos droits humains fondamentaux.

Le président du Sénat du Missouri, Pro Tem Caleb Rowden, un républicain, a qualifié le procès de « stupide ».

« Nous agissons sur la conviction que la vie est précieuse et doit être traitée comme telle. Je ne pense pas que ce soit une croyance religieuse », a déclaré Rowden.

Quelques minutes après la décision de la Cour suprême de l’année dernière, le procureur général de l’époque, Eric Schmitt, et le gouverneur Mike Parson, tous deux républicains, ont déposé des documents pour promulguer immédiatement une loi de 2019 interdisant les avortements “sauf en cas d’urgence médicale”. Cette loi contenait une disposition la rendant effective uniquement si Roe v. Wade était annulée.

La loi érige en crime passible de 5 à 15 ans de prison le fait de pratiquer ou de provoquer un avortement. Les professionnels de la santé qui le font pourraient également perdre leur licence. La loi stipule que les femmes qui se font avorter ne peuvent être poursuivies.

Le Missouri avait déjà certaines des lois nationales sur l’avortement les plus restrictives et avait connu une baisse significative du nombre d’avortements pratiqués, les résidents se rendant plutôt dans des cliniques juste de l’autre côté de la frontière de l’État dans l’Illinois et le Kansas.

Le procès, intenté au nom des chefs religieux par Americans United for Separation of Church & State et le National Women’s Law Center, a déclaré que les sponsors et les partisans de la mesure du Missouri “ont souligné à plusieurs reprises leur intention religieuse en promulguant la législation”. Il cite le parrain du projet de loi, le représentant de l’État républicain Nick Schroer, disant qu'”en tant que catholique, je crois que la vie commence à la conception et cela est intégré dans nos conclusions législatives”. Un co-sponsor, le représentant de l’État républicain Barry Hovis, a déclaré qu’il était motivé «du côté biblique», selon le procès.

“Je suis ici aujourd’hui parce qu’aucune de nos opinions religieuses sur l’avortement ou quoi que ce soit d’autre ne devrait être inscrite dans nos lois”, a déclaré Maharat Rori Picker Neiss, directeur exécutif du Conseil des relations avec la communauté juive de Saint-Louis et l’un des plaignants. une conférence de presse.

Les poursuites dans plusieurs autres États adoptent des approches similaires.

Dans l’Indiana, les avocats de cinq femmes anonymes – qui sont juives, musulmanes et spirituelles – et le groupe de défense Hoosier Jews for Choice ont fait valoir que l’interdiction de l’État porte atteinte à leurs croyances. Leur procès met spécifiquement en lumière l’enseignement juif selon lequel un fœtus devient une personne vivante à la naissance et que la loi juive donne la priorité à la vie et à la santé de la mère.

Une décision de justice favorable aux femmes a été portée en appel par le bureau du procureur général de l’Indiana, qui demande à la Cour suprême de l’État d’examiner l’affaire.

Au Kentucky, trois femmes juives ont intenté une action en justice, affirmant que l’interdiction de l’État violait leurs droits religieux en vertu de la constitution de l’État et de la loi sur la liberté religieuse. Ils allèguent que la législature dominée par les républicains du Kentucky « a imposé une théologie sectaire » en interdisant presque tous les avortements. L’interdiction reste en vigueur pendant que la Cour suprême du Kentucky examine une affaire distincte contestant la loi.

Mais Banker a déclaré que le procès du Missouri est unique car alors que les plaignants d’autres États ont réclamé des dommages, “nous disons que toute la loi viole la séparation de l’Église et de l’État et nous cherchons à tout faire annuler”.

Le procureur général républicain du Missouri, Andrew Bailey, a déclaré dans un communiqué qu’il “défendra le droit à la vie avec tous les outils à ma disposition”.

“Je veux que le Missouri soit l’État le plus sûr du pays pour les enfants et cela inclut les enfants à naître”, a déclaré Bailey.

L’écrivain de l’Associated Press David A. Lieb à Jefferson City, Missouri, a contribué à ce rapport.

Cette histoire a été initialement publiée le 19 janvier. Elle a été mise à jour le 21 janvier pour corriger le fait que la poursuite a été déposée au nom de 13 dirigeants juifs, chrétiens et unitariens universalistes, et pas seulement des dirigeants juifs et chrétiens.

Jim Salter, Associated Press