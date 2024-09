Des chefs de sectes condamnés pour avoir forcé des enfants à travailler 16 heures par jour sans salaire

KANSAS CITY, Kan. — Six membres d’une secte basée au Kansas ont été reconnus coupables d’un projet visant à héberger des enfants dans des installations surpeuplées et infestées de rongeurs et à les forcer à travailler jusqu’à 16 heures par jour sans salaire tout en les soumettant à des coups et à d’autres abus.

Les accusées étaient soit des membres de haut rang de l’organisation autrefois connue sous le nom de Nations Unies de l’Islam et de Créateurs de Valeur, soit les épouses du défunt fondateur, Royall Jenkins, a déclaré lundi le ministère américain de la Justice en annonçant le verdict.

Après un procès de 26 jours, les jurés ont reconnu les six accusés coupables de complot en vue de commettre des travaux forcés. L’un des six accusés, Kaaba Majeed, 50 ans, a également été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation de travaux forcés.

« Sous le couvert de faux prétextes et de coercition, ces victimes, dont certaines n’avaient que huit ans, ont enduré des conditions inhumaines et abominables », a déclaré l’agent spécial du FBI Stephen Cyrus dans une déclaration écrite.

Les procureurs ont déclaré que le groupe, qualifié de secte par un juge fédéral en 2018, battait des enfants et imposait de sévères restrictions alimentaires. L’une des victimes a été maintenue la tête en bas au-dessus des voies ferrées parce qu’elle refusait d’admettre avoir volé de la nourriture alors qu’elle avait faim, ont déclaré les procureurs. Une autre victime a dû boire de l’eau des toilettes parce qu’elle avait très soif.

Jenkins, décédé en 2021, avait été membre de la Nation de l’Islam jusqu’en 1978, Il a fondé l’organisation distincte United Nation of Islam. Il a persuadé ses fidèles qu’on lui avait montré la bonne façon de gouverner la Terre après avoir été « emmené à travers la galaxie par des extraterrestres à bord d’un vaisseau spatial », selon l’acte d’accusation. À un moment donné, le groupe comptait des centaines de fidèles.

Les procureurs ont déclaré qu’à partir d’octobre 2000, l’organisation dirigeait des entreprises telles que des stations-service, des boulangeries et des restaurants dans plusieurs États en utilisant le travail non rémunéré des membres du groupe et de leurs enfants.

Les parents ont été encouragés à envoyer leurs enfants dans une école non agréée à Kansas City, au Kansas, appelée l’Université des Arts et de la Logistique de la Civilisation, qui n’offrait pas un enseignement approprié dans la plupart des matières.

Au lieu de cela, certains des enfants victimes travaillaient dans des entreprises de Kansas City, tandis que d’autres étaient victimes de trafic vers des entreprises dans d’autres États, notamment le New Jersey, New York, l’Ohio, le Maryland, la Géorgie et la Caroline du Nord, selon l’acte d’accusation.

Les procureurs ont déclaré que les enfants vivaient dans des locaux surpeuplés, souvent infestés de moisissures, de souris et de rats. Des règles strictes leur étaient imposées sur ce qu’ils pouvaient lire, comment s’habiller et ce qu’ils devaient manger. Certains étaient contraints de subir des lavements. Les punitions comprenaient l’enfermement dans un sous-sol sombre et effrayant, ont indiqué les procureurs.

On leur a dit qu’ils brûleraient dans « l’enfer éternel » s’ils partaient.

En mai 2018, le juge américain Daniel Crabtree a qualifié le groupe de secte et lui a ordonné de payer 8 millions de dollars à une femme qui a déclaré avoir passé 10 ans à effectuer un travail non rémunéré.

Les audiences de détermination de la peine sont prévues pour février dans l’affaire du travail des enfants. Les condamnations prévoient des peines allant jusqu’à 20 ans de prison pour Majeed et jusqu’à cinq ans pour les autres accusés : Yunus Rassoul, 39 ans ; James Staton, 62 ans ; Randolph Rodney Hadley, 49 ans ; Daniel Aubrey Jenkins, 43 ans ; et Dana Peach, 60 ans.

Des courriels demandant des commentaires ont été envoyés mardi aux avocats des six accusés.

Deux autres coaccusés avaient auparavant plaidé coupable de complot en vue de commettre du travail forcé.