Des chefs de gangs présumés condamnés pour le meurtre de Junior Guzman

Après que cinq membres présumés de gangs ont été condamnés à de longues peines de prison pour le meurtre brutal d’un jeune de 15 ans à l’extérieur d’une bodega du Bronx, leurs chefs présumés vont en prison.

Diego Suero, 33, et Frédéric Alors, 24 ans, ont été condamnés à 25 ans à perpétuité vendredi pour le meurtre de Lesandro “Junior” Guzman-Feliz, l’adolescent mortellement poignardé en 2018 après avoir été pris pour un membre d’un gang rival.

Comme indiqué précédemment, l’affaire a suscité la sympathie et l’indignation à travers le monde lorsque la vidéo des derniers instants de Junior est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le hashtag #JusticeForJunior a été utilisé par des millions de personnes pour sensibiliser à l’horrible crime et pour aider les familles Guzman-Feliz à obtenir justice pour l’enfant assassiné.

Suero et Then sont accusés d’avoir dirigé l’ensemble Los Sures du gang Trinitarios qui a attaqué “Junior” avec des couteaux et des machettes en 2018.

“Aujourd’hui, les dirigeants dont l’ordre signifiait la mort d’un garçon de 15 ans ont été condamnés à 25 ans d’emprisonnement à perpétuité. La famille de Junior a énormément souffert et il lui manquera à jamais. Nous espérons que la peine d’aujourd’hui leur apportera un peu de paix, ainsi qu’à la communauté du Bronx », ABC 7 rapporte le procureur du district du Bronx, Darcel Clark, à propos des peines.

Le procureur de district a également envoyé un message d’avertissement aux autres membres du gang.

«Ceux qui choisissent la vie de gang doivent savoir que c’est là que ça se termine: une prison d’État pour le reste de votre vie. Cela ne finira jamais. Même après que chaque dernier accusé ait été jugé et condamné, nous resterons aux côtés de cette famille. »

La mère de Junior, Leandra Feliz, qui a travaillé sans relâche pour sensibiliser le cas de son fils et avait plaidé pour un projet de loi selon lequel des «boutons de panique» seraient installés dans les bodegas pour aider à empêcher que ce qui est arrivé à son fils n’arrive à d’autres, était présent pour la condamnation . Après que le sort de Suero et Then ait été scellé, la mère de Junior a déclaré aux journalistes que justice avait finalement été rendue. “Il ne reviendra jamais de sa tombe, ils ne sont jamais censés revenir dans la rue, nous avons obtenu justice pour Junior”, a déclaré Mme Feliz par ABC 7. « Mon fils était un enfant innocent. Il n’avait que 15 ans, ils ont eu ce qu’ils méritaient.

En fin de compte, 19 personnes ont été inculpées en lien avec le meurtre de Junior. Six autres personnes comparaîtront devant le tribunal dans les prochaines semaines.