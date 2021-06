Des chauves-souris vivantes ONT ÉTÉ expérimentées dans le « laboratoire de fuites » de Wuhan avant Covid malgré le rejet par l’OMS du « complot », une vidéo choc « prouve »

Des chauves-souris LIVE ont été conservées dans le laboratoire chinois au centre de la tempête de fuite de Covid et ont été nourries à la main par des scientifiques, selon une vidéo explosive.

Les images semblent montrer des chauves-souris détenues à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) malgré les démentis d’un scientifique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) proche du laboratoire.

5 Des chauves-souris photographiées dans une grotte à WIV dans une vidéo publiée par l’Académie chinoise des sciences

5 Un scientifique est vu nourrir une chauve-souris à la main au WIV

Vidéo publiée par Sky News Australie de l’Académie chinoise des sciences (CAS) montre des chauves-souris vivantes détenues dans une cage au laboratoire biologique il y a quatre ans.

Il montre également une main de scientifique alimentant un ver à l’une des créatures – qui seraient le réservoir naturel de Covid.

Des preuves circonstancielles s’accumulent qui relient les origines du virus au laboratoire qui sondait les coronvirus des chauves-souris.

Covid a peut-être échappé à un chercheur infecté, éliminé de manière inappropriée ou des violations potentielles de la sécurité du laboratoire.

Des espions américains sondent les allégations selon lesquelles le virus pourrait s’être échappé d’une manière ou d’une autre et être allé infecter le monde – tuant jusqu’à présent 3,8 millions de personnes.

La Chine nie la fuite du laboratoire et tous les actes répréhensibles liés à sa gestion de la première épidémie de Covid en décembre 2019.

Mais les chauves-souris vivantes conservées dans le laboratoire ne font qu’approfondir le mystère entourant WIV.

Il survient alors que l’un des meilleurs scientifiques de WIV, le Dr Shi Zhengli, chercheur sur les coronavirus de chauve-souris, a furieusement nié toutes les allégations – accusant le monde de « verser des ordures sur un scientifique innocent ».

Le Dr Peter Daszak, qui a travaillé dans une équipe d’enquête de l’OMS très moquée sur les origines de Covid, a précédemment affirmé qu’il n’y avait pas de chauves-souris vivantes au laboratoire.

Il est président de l’EcoHealth Alliance – une organisation basée aux États-Unis qui a acheminé des fonds publics vers WIV pour des expériences sur les coronvirus.

Le chercheur a longtemps tenté de minimiser la possibilité d’une fuite de laboratoire et a joué un rôle clé dans la tentative de la faire rejeter comme une « théorie du complot ».

5 L’Institut de virologie de Wuhan est considéré comme une origine possible du Covid Crédit : Reuters

5 Il a été suggéré que WIV pourrait avoir divulgué le virus Crédit : AFP

« Aucun BATS n’a été envoyé au laboratoire de Wuhan pour l’analyse génétique des virus collectés sur le terrain », a écrit le Dr Daszak sur Twitter en décembre.

« Ce n’est pas ainsi que fonctionne cette science. Nous collectons des échantillons de chauves-souris, les envoyons au laboratoire. Nous LIBÉRONS les chauves-souris là où nous les attrapons.

« Il s’agit d’une théorie du complot largement diffusée. Cet article décrit le travail sur lequel je dirige et les laboratoires avec lesquels j’ai collaboré pendant 15 ans.

« Ils N’ONT PAS de chauves-souris vivantes ou mortes. Il n’y a aucune preuve nulle part que cela s’est produit. C’est une erreur qui, j’espère, sera corrigée. »

Or, ces propos sont directement contredits dans la vidéo du TAS diffusée en mai 2017.

Le Dr Daszak a déjà tenté de revenir sur ses commentaires plus tôt ce mois-ci, affirmant que l’équipe de l’OMS – dont la sonde a été qualifiée de blanc de chaux – n’a même pas demandé s’ils avaient des chauves-souris.

« Nous ne leur avons pas demandé s’ils avaient des chauves-souris. Je ne serais pas surpris si, comme beaucoup d’autres laboratoires de virologie, ils essayaient de mettre en place une colonie de chauves-souris », a-t-il déclaré.

5 Le Dr Peter Daszak est copain avec le Dr Shi Zhengli

Alors que la tempête autour de WIV s’intensifie, le Dr Shi – connue sous le nom de « Bat Woman » pour ses recherches – a accordé une rare interview à The New York Times.

Elle a tout nié et a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve » de la fuite du laboratoire.

Le scientifique a dit : « Comment diable puis-je offrir des preuves pour quelque chose là où il n’y en a pas ?

« Je ne sais pas comment le monde en est arrivé là, en versant constamment de la saleté sur un scientifique innocent. »

Le Dr Shi a également nié avoir réalisé des expériences de gain de fonction, des tests visant à rendre les virus plus infectieux, qui auraient été largement rapportés au laboratoire.

Et elle a également riposté aux affirmations selon lesquelles le personnel de WIV était tombé malade avec des symptômes de type Covid en novembre 2019, en disant « Si possible, pouvez-vous fournir les noms des trois pour nous aider à vérifier ».

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de WUHAN est le laboratoire le plus sécurisé de ce type dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale Diverses théories circulent sur le laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus ait fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié ces affirmations. Le laboratoire était spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon la revue médicale Médecine naturelle Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus portés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’installation en 2015 soient liés à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping déclarant qu’il s’agissait d’une question de « sécurité nationale » pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

La Chine a longtemps été accusée d’avoir dissimulé ou déformé son rôle au début de la pandémie, affirmant que le Parti communiste avait manipulé les chiffres des cas et des décès tout en dissimulant des informations à l’OMS.

Pékin a des antécédents de fuites de laboratoires dans lesquelles des virus mortels se sont échappés accidentellement et les critiques ont souligné ce qu’ils prétendent être une approche enthousiaste de la sécurité.

Il n’y a actuellement aucune preuve suggérant que le virus a été intentionnellement libéré par la Chine.

Et il y a de nouvelles questions sur la mine de Mojiang – où un virus mystérieux a tué trois mineurs en 2012, et d’où le plus proche parent vivant de Covid a été récupéré à 96%.

Pendant ce temps, la chasse est lancée pour le mystérieux « Patient Su » – qui pourrait être l’un des premiers cas de Covid au monde et qui vivait à seulement cinq kilomètres de WIV.

La Chine a accusé les États-Unis de faire de la politique en attisant les craintes d’une fuite de laboratoire, et a même tenté de se concentrer sur les laboratoires biologiques aux États-Unis.

Il est apparu le mois dernier que le personnel du laboratoire de Wuhan est tombé malade et a eu besoin de soins hospitaliers des semaines avant que la Chine n’admette qu’elle était confrontée à une épidémie.

Et les experts ont affirmé que la vérité sur Covid pourrait apporter une « honte nationale » à la Chine et renverser le Parti communiste.