Des chauves-souris, des visages de clown et plus encore sculptés à la mission Gospel de Kelowna – Kelowna Capital News

Kelowna Gospel Mission était au cœur de la saison effrayante au refuge de l’avenue Leon à l’Halloween.

Le personnel et les résidents ont sculpté un total de 15 citrouilles dans tous les styles différents et seront allumées tout au long de la journée aujourd’hui au refuge.

Le personnel et les résidents de Kelowna’s Gospel Mission ont sculpté des citrouilles pour célébrer l’Halloween. (Soumis)

L’assistant social Chris Moffatt a déclaré que des événements comme ceux-ci sont bons pour faire avancer la conversation.

“L’événement de sculpture de citrouilles a réuni la communauté de manière organique non seulement pour créer des conceptions de citrouilles créatives, mais a également suscité des discussions significatives.”

