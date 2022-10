Des chauffeurs recherchés alors qu’Uber cherche à démarrer des moteurs à Kelowna – Kelowna Capital News

L’arrivée tant attendue d’Uber à Kelowna pourrait bientôt être là.

Le service de covoiturage organise un événement de «sensibilisation des conducteurs» au Fairfield Inn le 2 novembre à 14 heures, ouvert à toute personne possédant un véhicule digne de ce nom et souhaitant devenir chauffeur Uber.

“De nombreuses personnes souhaitent conduire et débloquer des opportunités de revenus flexibles afin de pouvoir travailler quand et où elles le souhaitent”, lit-on dans un communiqué.

L’entreprise a demandé à la BC Passenger Transportation Board (PTB) à la fin du mois d’août un transfert de licence pour opérer à Kelowna et à Victoria.

À l’époque, le maire sortant Colin Basran avait déclaré que l’arrivée d’Uber se faisait « longtemps attendre ».

Uber s’était déjà vu refuser une licence de covoiturage étendue dans la ville en 2020.

“Du point de vue de l’équité, le secteur du transport à la demande permet un supplément de revenu pour ceux qui luttent contre le coût de la vie élevé, et selon leur propre calendrier/horaire avec peu d’investissement”, a déclaré Basran.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaVille de West KelownaUber