Des chauffeurs de taxi manifestent à Rome (VIDEO)

Des centaines de chauffeurs de taxi sont descendus dans les rues de Rome pour protester contre le projet du gouvernement de libéraliser le secteur des transports publics en y intégrant des opérateurs de covoiturage.

Dans la matinée, plusieurs représentants syndicaux ont été vus enchaînés devant le palais Chigi – la résidence officielle du Premier ministre – pour la deuxième journée consécutive. Mardi, ils ont été cités par les médias locaux comme disant : “Nous nous sommes enchaînés aujourd’hui pour être libres demain.”

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des pétards et des explosions de bombes fumigènes sur la place centrale de la capitale, la Piazza Venezia.

Des affrontements ponctuels avec des policiers, déployés en grand nombre pour éloigner les manifestants du bâtiment gouvernemental, ont également été signalés.

La protestation des chauffeurs de taxi à Rome continue, bombes vers Mario Draghi. Des chauffeurs de taxi de Milan, Turin, Gênes et de nombreuses autres villes du nord de l’Italie sont également partis pour Rome. La patience du peuple italien est morte. pic.twitter.com/AmdjouRuGY — RadioGenova (@RadioGenova) 13 juillet 2022

Alors que certains des slogans et des affiches vus lors de la manifestation ciblent les législateurs et le Premier ministre, Mario Draghi, la plupart d’entre eux visent le géant des services automobiles Uber, qui, avec d’autres grands acteurs, pense que les chauffeurs de taxi bénéficieront d’un coup de pouce. la nouvelle législation, tandis que les petits transporteurs en souffriront. Uber existe en Italie mais n’opère que de manière limitée et uniquement dans les grandes villes. Cependant, il envisage d’étendre ses opérations après avoir conclu un accord pour intégrer son application avec le plus grand répartiteur de taxis d’Italie, IT Taxi.

Insurrection de chauffeurs de taxi italiens près du parlement à Rome contre Mario Draghi, Uber et l’UE. pic.twitter.com/6p5VlI1FnI — RadioGenova (@RadioGenova) 13 juillet 2022

L’article 10 du projet de loi sur la concurrence, toujours à l’étude, vise à promouvoir la concurrence, à prévoir le développement de plates-formes technologiques et, surtout, la dérégularisation générale du marché. La semaine dernière, Teresa Bellanova, la sous-ministre des Infrastructures durables et de la Mobilité, expliquait que le gouvernement ne voulait pas créer de problèmes aux chauffeurs de taxi mais cherchait simplement à satisfaire les “besoin de revenu” de tous les travailleurs tout en s’assurant “mobilité efficace” pour ses citoyens.

Pendant ce temps, les protestations des chauffeurs de taxi qui demandent la suppression complète de l’article 10 durent depuis des semaines. La manifestation de cette semaine, cependant, contrairement aux autres, a commencé spontanément mardi, déclenchée par la récente publication d’Uber Files – des documents divulgués de la société de technologie exposant certaines de ses tactiques controversées. Entre autres choses, les documents ont révélé que les dirigeants d’Uber se considéraient comme “pirates” reprendre l’industrie du transport, avec l’aide d’amis de haut niveau.

Les syndicats ont affirmé que les fichiers Uber “mettre le feu aux places italiennes” et que leur gouvernement était “sourd et aveugle” s’il voulait poursuivre ses plans de libéralisation du marché.