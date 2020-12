Les chauffeurs de camion bloqués dans le Kent sont giflés avec des contraventions de stationnement avant une fermeture nocturne du M20 – avec des chauffeurs fatigués en train d’essuyer des voitures et de faire exploser leurs klaxons lorsqu’ils n’ont pas pu quitter le Royaume-Uni.

L’Opération Stack est en place le long de la M20 dans le Kent, une mesure d’arrêt qui ferme une chaussée afin que les camions puissent se garer en cas de perturbation dans les ports du comté.

A 20 heures ce soir, un tronçon de 18 miles de l’autoroute sera fermé pendant 12 heures, afin de permettre au trafic de circuler dans les deux sens à partir de 8 heures demain matin.

Mais alors que les parcs de camions de Manston et Ashford se remplissent, certains conducteurs ont été contraints de se garer illégalement dans des laybys.

Ce soir, Folkestone et Hythe District Council ont confirmé qu’ils avaient infligé 15 amendes à des conducteurs bloqués, tandis que le Kent County Council a révélé qu’il distribuait de l’eau potable et des collations « toute la journée ».

Le chauffeur de camion Eric Johnson a révélé que les transporteurs manquaient d’options dans le chaos, a déclaré le jeune homme de 50 ans de Birmingham: « Apparemment, toutes les gares à proximité sont réservées et les arrêts de camions sont également complets.

«Pour beaucoup d’entre nous qui arrivent plus tard, il n’y a nulle part où aller.

Des images partagées en ligne semblent montrer des chauffeurs de camion recevant des amendes pour se garer dans des parkings à Douvres et à proximité de Folkestone.

Le chaos pourrait se poursuivre jusqu’à la veille de Noël, le président français Emmanual Macron insistant sur le fait que les chauffeurs routiers doivent présenter la preuve qu’ils ont été testés négatifs pour Covid-19 avant d’être autorisés à traverser la Manche.

Le camionneur irlandais Damien Doherty, 42 ans, a déclaré: « Ma femme craint que je ne sois pas à la maison pour Noël. »

Les camions sont garés sur le M20 dans le cadre de l’opération Stack, après que la France a fermé sa frontière avec le Royaume-Uni pour empêcher la propagation de Covid-19

Un chauffeur de camion étranger a sorti l’avant de la voiture d’un soignant à Ashford, dans le Kent, aujourd’hui, au milieu du chaos au port de Douvres

La France a imposé une interdiction de voyager à partir de 23 heures la nuit dernière au milieu de la propagation de la souche mutante Covid-19 qui a plongé Londres et le sud-est dans le rang quatre

«J’étais littéralement le dernier camion du port hier soir avant qu’ils ne le ferment.

« Heureusement, j’ai réussi à le faire expédier à temps car il s’agit d’un chargement très coûteux de poissons périssables.

«Maintenant, je suis coincé ici depuis. Ma femme a peur que je ne sois pas à la maison pour Noël.

« Comme il s’agit d’un conteneur vide, je ne pense pas que ce soit une priorité pour moi de le récupérer. Mais j’espère que je serai hors d’ici à 21 heures ce soir.

«C’est une décision très étrange à prendre pour le gouvernement français. Cela semble définitivement politique plutôt que pratique.

La France a imposé une interdiction de voyager à partir de 23 heures la nuit dernière au milieu de la propagation de la mutant Covid-19 qui a plongé Londres et le Sud-Est dans le Tier Four.

L’interdiction a forcé Douvres à fermer tous les véhicules de fret quittant le Royaume-Uni pendant 48 heures, plongeant les ports dans le chaos avec des files d’attente de 23 miles de long et provoquant des achats de panique à travers la Grande-Bretagne au milieu des craintes d’une pénurie d’aliments frais et de doses de vaccin contre le coronavirus.

Quelque 10 000 camions par jour traversent Douvres, ce qui représente 20 pour cent de toutes les marchandises transportées et vendues au Royaume-Uni.

Santos Filipe, 54 ans, a amené une cargaison de légumes en Angleterre depuis l’Espagne à 11 heures lundi matin avec l’intention de revenir le même après-midi.

Mais il craint maintenant de ne pas pouvoir rentrer chez lui au Portugal natal pour profiter des festivités.

Il a déclaré: « Nous nous sentons tous horribles de manquer Noël après tout ce que cette année terrible nous a donné.

«J’ai dû éteindre mes émotions. J’essaye de ne pas laisser ça m’atteindre.

« Ils auraient dû fermer la frontière dès qu’ils ont entendu parler de cette nouvelle souche du coronavirus.

Ou ils devraient tester tous les conducteurs avant de partir tout en empêchant les passagers normaux de voyager.

«Nous sommes des travailleurs clés qui ont contribué à maintenir le monde en mouvement tout au long de cette pandémie et nous sommes récompensés par ces décisions irréfléchies.

«Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Ils ont dit que nous pourrions obtenir des informations ce matin, mais on nous a montré des papiers à la frontière indiquant que cela prendrait au moins deux jours.

Des chauffeurs de camion étrangers, dont un chrétien roumain, se sont garés ce soir au parc de camions d’Ashford au milieu du chaos à Douvres

Des chauffeurs bloqués ont déclaré aujourd’hui qu’ils avaient entendu dire que les espaces se remplissaient dans les parcs de camions et les aires de repos du Kent

Les frontières devraient rouvrir avec le port de Douvres, indiquant que des camions entrants arrivent maintenant au Royaume-Uni et que le gouvernement français s’est engagé à « reprendre la circulation » dès que possible

Au milieu du chaos à Douvres aujourd’hui, un conducteur frustré a sonné du klaxon sans aucun signe d’arrêt – ce qui a provoqué la fureur des personnes à proximité.

Un homme qui a vu l’incident a déclaré: « Il semblait qu’il [the driver] était vraiment en colère, il ne pouvait pas passer, donc sonnait sa corne tout le temps.

« Les gens qui vivent à proximité et qui séjournaient dans les hôtels sortaient et se jetaient sur lui à cause du bruit.

« Certaines personnes menaçaient de lancer des panneaux de signalisation sur le conducteur parce qu’il continuait à contourner le rond-point en bipant très fort.

Une femme est sortie de l’hôtel en robe de chambre pour voir ce qui se passait. Un homme a menacé de jeter une poêle par la fenêtre s’il n’arrêtait pas de sonner du cor. Le chauffeur faisait des gestes grossiers aux habitants qui venaient lui crier dessus.

« À un moment donné, il a semblé conduire sur les travailleurs à la porte, puis a serré les freins à la dernière minute. »

Le conseil de district de Folkestone et Hythe a défendu les gifles de chauffeurs de camion qui se garent en laybys avec des avis de pénalité fixes.

Un chauffeur de camion furieux a sonné son propre klaxon pour protester contre les longs retards à Douvres plus tôt dans la journée

Alors que les camions font la queue sur la M20 dans le Kent, le conseil de district de Folkestone et Hythe a défendu le fait de gifler 15 conducteurs en leur infligeant des amendes pour stationnement illégal sur des layby

Une porte-parole du conseil a déclaré ce soir: « Le stationnement illégal des camions a été un problème dans cette zone particulière et nos équipes de police patrouillent régulièrement ici.

« Le conseil doit s’occuper de nos résidents et le stationnement illégal persistant des camions cause des dommages aux abords, des déchets, des excréments humains, des obstacles dangereux et des nuisances pour nos résidents.

«Il existe des parcs de camions officiels qui devraient être utilisés par les conducteurs plutôt que de sortir des itinéraires désignés et de stationner illégalement dans des zones qui n’ont jamais été conçues pour un tel usage.

«Bien que la situation actuelle puisse sembler inhabituelle, les résidents locaux ont subi des impacts désagréables chaque fois qu’il y a une perturbation transmanche.

« Nous avons été informés qu’il y a beaucoup d’espace dans les zones officielles réservées aux camions en attente de traverser le canal et qu’une signalisation claire est en place pour diriger les conducteurs vers ces derniers.

«Nous continuerons à patrouiller dans les zones comme d’habitude pour encourager les camions à suivre le processus officiel. Quiconque estime avoir reçu un ticket de parking à tort peut faire appel par les voies normales.

Operation Stack est en place sur le M20, avec un espace pour contenir jusqu’à 7 000 camions. Les conducteurs de poids lourds sont généralement invités à s’approvisionner en nourriture au cas où la mesure serait mise en place

Les chauffeurs de camion étrangers restent bloqués à Douvres ce soir, y compris le camionneur polonais Marcin Pastok (photo), qui s’est rendu à Ashford International Truck Stop au milieu du chaos

Les habitants du petit quartier Aycliffe de Douvres, qui surplombe l’A20, généralement bloquée, qui arrivent dans la ville, craignent que les choses ne s’aggravent avant de s’améliorer.

Alors que l’opération Stack a détourné les camions du village, Ian Goldthorpe, 46 ans, craint pour la santé de sa famille.

Le père de deux enfants a déclaré: « Nous ne savons pas vraiment à quel point c’est sûr ici car ils ont fait les tests mais ne nous ont jamais dit ce qu’ils avaient trouvé. C’est très inquiétant.

Le soignant M. Goldthorpe vit à Aycliffe depuis six ans avec sa femme et ses deux fils âgés de 9 et 21 ans.

Le soignant a ajouté: « Cela peut être un cauchemar absolu de vivre ici avec les cornes qui tournent constamment de 4h à 7h. Ils sont juste assis là et émettent un bip.

Un syndicat de transport français de premier plan a attisé les craintes d’une grève des chauffeurs, avec un avertissement officiel « aucun camionneur ne veut livrer » à la Grande-Bretagne au milieu de la nouvelle tension.

Highways England envisage d’installer une barrière qui facilitera la circulation sur la M20 pendant que les camions sont retenus pendant les perturbations à Douvres

« Donc, quand vous avez des enfants, cela peut être vraiment difficile car ils vont à l’école épuisés et fatigués.

« Nous avons eu Dover TAP pendant les cinq ou six derniers jours consécutifs et ce n’est que des files d’attente constantes.

« Vous vous sentez pris au piège et très isolé car vous ne pouvez vraiment aller nulle part car l’A20 est notre seule évasion.

«Nous avons toujours su que le Brexit allait probablement nous causer des problèmes il y a quatre ans. Ils n’ont toujours pas été en mesure de conclure un accord, nous devrons donc attendre et voir.

«Mais ça pourrait être la tempête parfaite. Je crains que ces problèmes ne durent longtemps. »

Les frontières devraient rouvrir avec le port de Douvres, indiquant que des camions entrants arrivent maintenant au Royaume-Uni et que le gouvernement français s’est engagé à « reprendre la circulation » dès que possible.

Cependant, le principal syndicat français des transports a attisé les craintes d’une grève des chauffeurs, avec un avertissement officiel « aucun camionneur ne veut livrer » à la Grande-Bretagne au milieu de la nouvelle tension.