Des chaudasses qui font tourner les têtes réchauffent le retour d’Howard

HU, tu sais !

L’Université Mecca Howard est revenue en forme avec un autre week-end de retrouvailles étoilé débordant d’excellence noire, des mers de célébrités se prélassant dans de bonnes vibrations, des anciens élèves accomplis fléchissant sur la cour et certains des méchants les plus volants de HBCU Land.

Fondée en 1867, l’institution légendaire fonctionne avec un engagement envers l’excellence dans la vérité et le service avec un boursier Schwarzman, trois boursiers Marshall, quatre boursiers Rhodes, 12 boursiers Truman, 25 boursiers Pickering et plus de 165 récipiendaires Fulbright à ce jour.

L’université privée produit également plus de doctorats noirs sur le campus. bénéficiaires que toute autre université aux États-Unis.

Les anciens élèves notables comprennent didy, Chadwick Boseman, Thurgood Marshall, Phylicia Rashad, Taraji P. Henson, Debbie Allen, Kamala Harriset actrice Ashley Blaine Featherson-Jenkins qui a accueilli Howard’s Célébration «Meccaverse» qui a culminé avec la réception chic HBCU Buzz 30 under 30 et le bal des anciens bisons.

La star de “Dear White People” a rejoint DIAGEO (et ses marques CÎROC, Crown Royal, Tequila Don Julio et Tanqueray) et le fondateur de HBCU Buzz 30 Under 30 Luke Anthony Lawal, Jr. pour porter un toast à la riche culture des HBCU.

“C’est un endroit où, en tant que personne noire, vous vous sentez incroyablement vu, valorisé et compris, ce qui est inestimable”, a déclaré la star dans une interview avec BOSSIP.

Avec DIAGEO, Ashley et Luke ont réfléchi à leur expérience dans une HBCU alors qu’ils rendaient hommage à la prochaine génération de dirigeants noirs créant un changement durable dans leurs communautés grâce au fonds de dotation de 10 millions de dollars de DIAGEO soutenant un avenir plus diversifié.

Avez-vous déjà vécu Howard’s Homecoming ? Si oui, comment était-ce ? Si non, allez-vous vous arrêter bientôt ? Dites-nous ci-dessous et profitez de notre galerie de chaudasses Howard réchauffant Homecoming sur le flip.