Des chats trouvés dans une boîte avec du ruban adhésif choquent le président de l’Okanagan Humane Society

Il n’y a pas de pénurie de chats abandonnés et sauvages dans l’Okanagan, bien qu’une situation à Penticton soit encore plus inquiétante.

Un homme a entendu les cris d’un chat le 25 novembre et après une enquête plus approfondie, il s’est rendu compte que le son provenait d’une boîte fortement scotchée tombée dans une benne à ordures.

S’il n’avait pas récupéré la boîte et ne l’avait pas ramenée à la maison, il est probable que ces chats auraient succombé au froid ou auraient été écrasés lors de la collecte des ordures.

La famille de l’homme a ensuite contacté l’Okanagan Humane Society pour obtenir de l’aide.

“La façon dont il était scotché, ils s’assuraient que ces chats n’allaient pas s’échapper de cette boîte”, a déclaré Romany Runnalls, présidente bénévole de l’Okanagan Humane Society. “C’était dégoûtant.”

Dix chats ont été sauvés d’une boîte fortement scotchée trouvée dans une benne à ordures à Penticton le 25 novembre 2022. (contribution)

À l’intérieur de la boîte se trouvaient 10 chats, dont sept n’avaient que quelques semaines et allaitaient encore.

“Ils étaient en bonne forme”, a déclaré Runnalls. «Nous avons envoyé très rapidement l’un de nos merveilleux bénévoles, pris la route de Kelowna, en fait pour descendre et récupérer tous les chatons et la maman. Il a emmené un groupe de porteurs avec lui et a rencontré la femme qui nous l’avait signalé et les a immédiatement amenés à notre clinique vétérinaire ici à Kelowna pour qu’ils soient examinés. Heureusement, tout le monde était encore en forme.

La maman chat et ses bébés sont actuellement placés à Lake Country.

Les deux autres chats ont déjà trouvé leurs maisons à fourrure.

“Un très grand merci à la femme qui a eu le courage, ainsi qu’à sa famille, de récupérer ces animaux, de chercher de l’aide et de contacter l’Okanagan Humane Society. Vous leur avez littéralement sauvé la vie », a déclaré Runnalls.

“En cette période de l’année où nous voyons beaucoup de tragédies, je pense que cela nous donne beaucoup d’espoir et des sentiments chaleureux à propos de toute l’aide qui existe dans nos belles communautés – merci à nos bénévoles d’avoir sauté dessus, à Ron qui a sauté dans sa voiture et est descendu là-bas et était si fier de pouvoir ramener ces animaux en toute sécurité pour s’assurer qu’ils recevaient les soins dont ils avaient besoin, et, bien sûr, à notre incroyable réseau de familles d’accueil et à nos vétérinaires qui nous ne pouvons pas faire cela sans.

Les circonstances qui ont conduit à cet acte cruel sont inconnues, mais Runnalls a noté que c’est exactement pourquoi des endroits comme les sociétés humaines existent.

Elle a dit que les gens devraient leur tendre la main ou d’autres sauvetages d’animaux s’ils ont besoin de soutien.

