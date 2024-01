des chats potelés aux jouets en peluche, Somerset House explore la gentillesse dans la culture contemporaine

Somerset House présente une exposition « mignonne »

A partir du 25 janvier 2024, Somerset House à Londres présente le CUTE exposition, qui explore l’impact profond de la gentillesse dans la culture contemporaine. Des chats aux yeux écarquillés aux adorables peluches et tenues inspirées des poupées, l’exposition rassemble des œuvres d’art contemporaines qui plongent dans l’étreinte mondiale de la culture mignonne. Présentée en partenariat avec Sanrio, l’exposition célèbre également le 50e anniversaire de Hello Kittyl’une des figures les plus emblématiques de la gentillesse, avec un espace dédié aux peluches, une discothèque immersive et une exposition de produits s’étendant sur des décennies, y compris des objets rares et uniques.

installation de cœur dans l’exposition CUTE à Somerset House | toutes les images sont une gracieuseté de David Parry PA pour Maison Somersetsauf indication contraire

le rôle central des chats dans la culture de la gentillesse

L’exposition CUTE à Somerset House (en savoir plus ici) commence par un hommage aux chats. S’inspirant d’une citation de Tim Berners-Lee, l’inventeur du World Wide Web, qui a cité les « chatons » comme une utilisation inattendue d’Internet, les visiteurs sont encouragés à explorer le rôle central des chats dans l’essor de la culture de la gentillesse à travers le monde. .

Les visiteurs peuvent explorer les illustrations de chats de Louis Wain de la fin du 19e au début du 20e siècle, qui ont transformé la perception du public à l’égard des chats, passant d’animaux de travail à des compagnons chéris aux traits distinctement humains. De plus, la série de petites cartes postales The Brighton Cats de Harry Pointer datant des années 1870 a joué un rôle central dans la diffusion de la gentillesse auprès d’un public plus large grâce à l’avènement de la photographie et des techniques de production de masse. L’exposition présente également des interprétations contemporaines telles que Cat-tharsis d’Andy Holden, une collection de plus de 300 figurines félines héritées de la grand-mère de l’artiste, réfléchissant à l’importance culturelle des chats, et The cat sitting in its favorite basket out in the blizzard, de Karen Kilimnik, l’Himalaya, qui s’inspire de la peinture romantique tout en incarnant un sens contemporain de l’authenticité culturelle, emblématique de la gentillesse moderne.



installation du cœur dans l’exposition CUTE à Somerset House

plonger dans la culture kawaii

CUTE étudie également le développement de la culture kawaii, en présentant des objets rares du musée Yayoi à Tokyo. Il s’agit notamment de documents imprimés, de figurines et bien plus encore des années 1910 aux années 1950, représentant une version romancée de l’enfance avec des motifs occidentaux. L’exposition met en lumière les illustratrices japonaises des années 1960, qui ont ajouté du plaisir et du flirt à leur travail, remettant en question les notions traditionnelles d’innocence. Se déplaçant dans les années 1980 et 1990, l’exposition examine la fusion des cultures japonaise, américaine et britannique, dépeignant une chambre de fille qui reflète une évolution vers un ton de gentillesse plus sombre et plus critique, comme on le voit dans la musique de Jun Togowa, Courtney. Le groupe Hole de Love et Babes in Toyland.



installation monstre dans l’exposition CUTE à Somerset House

Hello Kitty fête ses 50 ans

L’exposition se terminera par un hommage au 50e anniversaire de Hello Kitty, célébrant son attrait mondial et son charme aux multiples facettes. Les visiteurs peuvent se plonger dans un espace dédié à Hello Kitty présentant une collection de peluches de la fan passionnée Amy-Louise Allen, ainsi qu’une discothèque Hello Kitty avec une boule à facettes.



La collection de chats d’Andy Holden exposée dans l’exposition CUTE à Somerset House