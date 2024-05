Des chats inhabituels à la « réglisse salée » partagent une mutation génétique récemment découverte

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





Le village de Petäjävesi, dans le centre de la Finlande, abrite des terres agricoles, des lacs, une église en rondins de bois du XVIIIe siècle et un groupe de chats particulièrement frappants. Avec leur poitrine blanche, ces créatures ressemblent à d’autres chats de smoking, mais elles possèdent un style distinctif : des brins de fourrure ombrés qui commencent foncés à la racine et se fanent jusqu’au blanc.

Le généticien Hannes Lohi et ses collaborateurs de l’Université d’Helsinki voulaient savoir comment ces chats avaient obtenu leur apparence et ont donc étudié l’ADN des animaux. Le rapport de l’équipe, publié le 9 mai dans la revue Génétique animaleont découvert qu’une nouvelle mutation génétique donne naissance à ce motif de fourrure exceptionnel, qu’ils ont surnommé salmiak, ou « réglisse salée », d’après une friandise populaire finlandaise.

Le projet est le fruit d’une collaboration entre l’université, qui héberge une biobanque de 5 000 échantillons de sang provenant de plus de 40 races félines, une entreprise de soins pour animaux de compagnie qui effectue des tests génétiques, et des propriétaires et éleveurs de chats qui ont offert l’ADN de leurs compagnons à des fins de recherche.

« Notre approche de recherche est la science communautaire », a déclaré à CNN Lohi, qui était l’auteur correspondant de l’étude. « Souvent, les idées de recherche proviennent également de propriétaires de chats et d’éleveurs qui ont trouvé quelque chose d’intéressant chez leurs animaux de compagnie. »

Dans ce cas, les gens ont observé pour la première fois la coloration blanche inhabituelle chez les chats de Petäjävesi en 2007. Lohi et son équipe ont collecté des échantillons sur cinq d’entre eux et ont constaté qu’aucun ne présentait les variations génétiques qui donnent généralement lieu à une coloration blanche.

Pour déterminer la cause génétique, les chercheurs ont séquencé le génome complet de deux des chats et ont découvert une mutation jusqu’alors inconnue qui affecte un gène particulier appelé KIT.

L’équipe a appelé la variante génétique w-sal, pour salmiak – réglisse noire avec une tache de sel blanc. Les chercheurs ont testé les chats de couleur salée et 178 échantillons de couleur normale de la biobanque pour détecter la nouvelle variante génétique. Chacun des cinq chats salmiak possédait deux copies du gène récessif. Quelques-uns des autres chats en avaient un exemplaire (ce qui n’entraînait pas une couleur unique), et les autres n’en avaient aucun.

« L’un des aspects fascinants de l’étude est qu’elle découvre une manière très sophistiquée de réguler normalement ce gène KIT très important », a déclaré Greg Barsh, professeur de génétique à l’Université de Stanford, qui n’a pas participé à la recherche.

En plus de contrôler la couleur des cheveux, le gène KIT code pour les protéines des globules rouges et des cellules qui deviennent des spermatozoïdes et des ovules. Parfois, des variantes génétiques qui donnent aux chats (et aux chiens) une fourrure blanche peuvent également provoquer la surdité, bien que cela ne semble pas être le cas avec le w-salmiak. C’est l’une des nombreuses façons dont les mutations génétiques qui affectent la couleur des cheveux peuvent causer des problèmes dans d’autres parties du corps.

L’objectif plus large de ce travail et d’autres travaux sur les biobanques, a déclaré Lohi, « est de comprendre les causes moléculaires et environnementales des troubles félins ».

L’Université d’Helsinki a plusieurs projets en cours avec Wisdom Panel, qui réalise des tests ADN d’animaux de compagnie, pour étudier la génétique de différentes maladies. Et comme les gènes sont souvent similaires entre les espèces de mammifères, ce que Lohi et son équipe apprennent pourraient aider non seulement les chats mais aussi les humains souffrant de problèmes de santé connexes. Aucun des coauteurs de l’étude n’a d’intérêt financier dans Wisdom Panel, a confirmé Lohi.

Maintenant que les chats à la réglisse salée sont officiellement une chose, pourraient-ils devenir la prochaine race de créateurs ?

« Il est possible que les éleveurs choisissent de développer une population de chats à la réglisse salée », a déclaré Lohi. « Cependant, la santé des chats à la réglisse salée doit être suivie plus en détail pour confirmer l’absence de tout problème de santé lié à la couleur. » Des tests génétiques sur mesure pourraient être utilisés pour garantir que les chats sont élevés sans transmettre de gènes dangereux.

« S’il y a suffisamment de gens qui pensent : ‘Oh, c’est vraiment rare et ils sont vraiment mignons’, alors cela pourrait devenir très populaire », a déclaré Barsh. « C’est en réalité davantage une question liée à la relation entre les humains et les animaux de compagnie qu’à la science elle-même. »

Amanda Schupak est journaliste scientifique et sanitaire à New York.