Des chasseurs tuent 90 ours au tir à l’arc le premier jour de chasse dans le New Jersey

FREDON − Le flux de pick-ups avec des ours noirs dans leur lit était lent, mais régulier lundi dans la zone de gestion de la faune de Whittingham, l’un des cinq postes de contrôle le jour de l’ouverture de la chasse à l’ours noir dans le New Jersey.

Selon les chiffres publiés dans la nuit par la Division de la pêche et de la faune, le nombre total de récoltes du premier jour était de 90.

Par comté, les totaux du premier jour étaient de 36 à Sussex, 25 à Warren et 23 à Morris. Trois ours ont été tués à Passaic, deux à Hunterdon et un à Bergen, qui possèdent de petites zones au sein des cinq zones où la chasse est autorisée. Les comtés de Somerset et de Mercer comportent également de petites portions de la zone de chasse, mais aucun ours n’a été tué dans ces comtés. Le nombre de tués le premier jour, ventilé par zonesont 19 dans la zone 1, 22 dans la zone 2, 28 dans la zone 3 et 21 dans la zone 4. Aucun ours n’a été capturé dans la zone 5.

Ce premier segment est réservé au tir à l’arc jusqu’à mercredi, puis au tir à l’arc et aux tirs à chargement par la bouche jusqu’à samedi. Une deuxième chasse à l’ours aux fusils de chasse et aux fusils à chargement par la bouche coïncide avec la traditionnelle saison des fusils de chasse qui s’ouvre le 9 décembre.

Par règlement, tout ours capturé doit être amené le plus tôt possible à un poste de contrôle où des biologistes et des techniciens de la faune vérifient le sexe de l’ours, prélèvent un échantillon de tissu pour une analyse ADN ultérieure, arrachent une dent utilisée pour déterminer l’âge de l’animal et soulèvent l’ours. balances pour le poids. L’animal fait également l’objet d’un contrôle visuel pour détecter les tatouages ​​​​à l’intérieur des lèvres et les étiquettes d’oreille, une indication que l’animal a déjà été manipulé par le personnel du service.

Chaque été et au début de l’automne, les techniciens piégeront un certain nombre d’ours, en fonction d’une meilleure estimation de la population totale dans la zone de chasse. Si 30 % des ours capturés portent une marque auriculaire, la chasse est annulée pour l’année. Si, lors des deux segments de chasse, la récolte n’atteint pas 20 % des ours marqués, la chasse peut être prolongée jusqu’à quatre jours supplémentaires.

Le technicien de la faune Greg Honachefsky prélève un échantillon d’un ours noir apporté par un chasseur prospère au poste de contrôle de la zone de gestion de la faune de Whittingham le lundi 14 octobre 2024, jour d’ouverture de la saison de tir à l’arc de l’ours noir.

En plus de Whittingham, les postes de contrôle sont situés à Pequest Trout Hatchery, dans la zone de gestion de la faune de Black River, à Flatbrook Roy WMA et au parcours de golf de Green Pond.

Les règlements de chasse exigent qu’un ours abattu soit amené à un poste de contrôle avant 21 heures le jour où l’ours a été tué.

Dave Golden, commissaire adjoint du ministère de la Protection de l’environnement, qui dirige la Division de la pêche et de la faune, a passé une grande partie de la journée à Whittingham. Il a discuté avec des employés de la division ainsi qu’avec quelques chasseurs.

À midi, Golden a rencontré les médias, notamment les chaînes de télévision de New York. Il y avait là un manifestant, William Crain, aujourd’hui âgé de 82 ans, un opposant de longue date à la chasse.

Au cours des dernières années, le poste de contrôle a été le théâtre de manifestations importantes et bruyantes avec la police d’État et les agents de conservation sur place.

La population d’ours est la plus importante dans la partie nord-ouest de l’État, mais Golden a déclaré que des ours ont été observés dans tous les comtés de l’État.

La chasse à l’ours, rétablie en 2022, est considérée comme un outil nécessaire à la gestion de la population croissante d’ours noirs, selon Golden. « C’est un élément de notre approche », a-t-il déclaré, ajoutant que c’est un élément important du contrôle de la croissance démographique.

Bien que le New Jersey soit l’État le plus densément peuplé du pays, la partie nord-ouest de l’État a également la réputation d’avoir la plus forte densité d’ours noirs. La région possède un terrain idéal composé de marécages, de bois et de champs, ainsi qu’une abondance de nourriture, à la fois naturelle et produite par l’homme.

Golden a déclaré que les ours ne sont qu’un des programmes de gestion des animaux de la division, qui incluent les cerfs, les dindes et la sauvagine.

Même sans une grande protestation – il n’y a pas eu de protestation active à Whittingham depuis plusieurs années – les chasseurs ont toujours refusé de donner leur nom.

Golden a déclaré que 4 200 permis de chasse à l’ours – chacun moyennant des frais de traitement de 2 $ – avaient été délivrés lundi midi. Des permis sont délivrés pour chacune des cinq zones où la chasse à l’ours est autorisée et toute personne possédant un permis de chasse peut acheter un permis pour chacune des deux zones.

Si un ours est capturé au cours de cette première semaine de chasse, le chasseur peut acheter un permis de remplacement pour la saison de chasse au fusil de décembre.

Un chasseur ne peut pas prendre un ours de moins de 75 livres (poids habillé sur le terrain de 50 livres) ou tout ours adulte en compagnie des ours plus petits.

Golden a également souligné que le New Jersey dispose d’une loi sur les « déchets gratuits » qui interdit de tuer et de ne pas utiliser un animal.

Lundi, quelques chasseurs ont demandé où se trouvait le boucher le plus proche car ils voulaient que leur ours soit découpé en raison du temps plus chaud. Les températures élevées devraient se situer dans les années 50 inférieures jusqu’à atteindre les années 60 vendredi et samedi, les deux derniers jours de cette chasse.

Cet article a été initialement publié dans le New Jersey Herald : La première journée de chasse à l’ours dans le New Jersey totalise 90 ours noirs tués