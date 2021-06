Une coalition de chasse aux extraterrestres de 27 pays a été lancée pour préparer le monde à la vie extraterrestre.

La Coalition internationale pour la recherche extraterrestre (ICER) a été créée alors que le Pentagone se prépare à publier un rapport détaillant ce que le gouvernement américain sait de la vie extraterrestre.

3 Une capture vidéo publiée par l’US Navy montrant un OVNI Crédit : EPA

Le vice-président du nouveau groupe est l’ancien policier britannique Gary Heseltine, qui est également rédacteur en chef du magazine UFO Truth.

Dans une déclaration accompagnant une vidéo YouTube annonçant sa fondation, l’ICER a déclaré qu’il était composé de scientifiques, d’universitaires et de chercheurs de premier plan sur les UFO UAP (Unidentified Aerial Phenomena) du monde entier.

« Et nous pensons qu’il est temps de commencer à préparer le contact. C’est pourquoi l’ICER essaie de jeter les bases d’une nouvelle réalité.

« Nous accumulons autant d’informations que possible sur tout ce qui concerne le phénomène.

« PRÉPARER LE CONTACT »

« L’ICER crée des programmes de sensibilisation pour aider les gens à se préparer à cette nouvelle réalité.

« Et l’ICER veut promouvoir des relations pacifiques avec ces intelligences. C’est un voyage de découverte pour l’humanité.

Herseltine a conservé une base de données de 550 observations au Royaume-Uni impliquant 1 100 flics remontant à 1901. Certains cas sont étayés par des séquences vidéo.

Il a récemment déclaré que de plus en plus de personnes ayant passé du temps dans les jardins, les parcs et les campagnes signalent des engins extraterrestres.

Le père de deux enfants a déclaré: « Cela pourrait être un moment extrêmement important dans l’histoire des ovnis. »

3 Le vice-président de l’ICER est Gary Heseltine

3 ICER est une coalition couvrant 27 pays

En décembre, le Congrès a adopté une loi, mandatant le ministère de la Défense et le directeur national du renseignement de produire un rapport sur les « phénomènes aériens non identifiés » dans les six mois.

Il examinera si des phénomènes aériens non identifiés constituent une menace pour l’espace aérien américain.

Il est peu probable que le rapport conclue que des extraterrestres très avancés en sont la cause, mais il ne peut pas les exclure.

On s’attend à ce que des recommandations pour d’autres recherches et financements sur les ovnis soient incluses dans le dossier.

Les responsables du Pentagone ont pris l’année dernière la mesure sans précédent de publier un trio de vidéos remarquables qui montraient des « rencontres » avec des ovnis.

Le plus frappant est peut-être une vidéo connue sous le nom de « TIC Tac” – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse.

Le lieutenant-commandant Alex Dietrich s’entraînait avec un groupe d’attaque à environ 100 milles au sud-ouest de San Diego lorsqu’elle et un autre pilote ont repéré le objet mystérieux.

Elle a dit « 60 minutes » de CBS les pilotes de chasse avaient eu du mal à savoir combien de choses à révéler sur la rencontre car les descriptions semblaient «fous».