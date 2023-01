Des chasseurs de truffes en Italie empoisonnent les chiens de leurs concurrents avec des appâts d’escargots dans une guerre pour “l’or noir”

Les cueilleurs de truffes en Italie ont longtemps cherché à se débarrasser de la concurrence à la recherche de “l’or noir”.

Des chasseurs impitoyables ont eu recours à des friandises empoisonnées pour tenter les chiens renifleurs de truffes.

La police et les habitants tentent de réprimer les empoisonnements mortels, selon des informations.

Tandis que des chiens renifleurs de truffes dans les collines vallonnées d’Italie reniflent des trésors terrestres vaut près de 70 000 rands par kilogrammeleurs propriétaires sont à l’affût de quelque chose de mortel qui se cache dans les broussailles : des friandises empoisonnées, mélangées avec des appâts d’escargot et de la strychnine, destinées à leurs cabots spécialement entraînés.

Les truffes italiennes rares sont en quantité limitée en raison du changement climatique et des défis de la recherche de nourriture. Les variétés les plus recherchées peuvent coûter plus de R84,000 pour un demi-kilo et un chien dressé renifleur de truffes avec un potentiel de gain élevé peut les propriétaires coûtent plus de 140 000 rands.

“Il s’agit de se débarrasser de la concurrence” Le journal de Wall Street a rapporté Saverio Dogliani, un chasseur de truffes de 57 ans dont le chien, Floki, a été empoisonné deux fois.

Les friandises empoisonnées coûtent la vie à plusieurs chiens et animaux sauvages tels que les cerfs et les renards, chaque année. Le journal de Wall Street a rapporté qu’un vétérinaire de la ville d’Alba traite entre huit et 10 chiens truffiers empoisonnés par an, bien que le nombre réel de cas soit probablement beaucoup plus élevé et affecte parfois les chiens de la famille – pas seulement ceux à la recherche de truffes.

Le laboratoire de chocolat de Martina Ercoli, Brando, a été tué plus tôt ce mois-ci après qu’elle a dit qu’il avait pris une “morsure empoisonnée” du sol. Le chien est mort dans les bras du frère d’Ercoli en une demi-heure. Elle publié sur Facebook que la police italienne lui a dit qu’il était le troisième chien cette semaine-là à être empoisonné par “ces criminels, vraisemblablement des gens qui chassent les truffes et répandent des morceaux empoisonnés pour tuer les chiens des autres à la guerre”.

Un groupe de chasseurs de truffes vêtus de camouflage a fouillé la zone où Brando a été empoisonné, dans l’espoir de débarrasser le pinceau des restes de poison. Parmi eux se trouvait Antonio Morasca, qui a raconté Le New York Times à propos de la mort de son propre chien, Thor, qui ce mois-ci a également mangé un peu de hot-dog empoisonné qui avait roulé sous sa voiture.

“Je l’ai retiré de sa bouche, mais il s’est enfui – il adorait s’enfuir – et en a eu un autre dans la bouche”, a déclaré Morasca. Le New York Times. “Il a commencé à trembler. Nous l’avons ramené à la ville, et il a commencé à écumer. Nous lui avons fait manger du sel à vomir, mais le blanc de ses yeux était devenu rouge. Ses jambes se sont allongées, et il s’est raidi. Il était mort avant nous sommes arrivés à la clinique. Une demi-heure.

La police nationale italienne a envoyé des chiens détecteurs de poison dans les bois d’Alba dans l’espoir d’éliminer la source des empoisonnements, qui coûtent régulièrement la vie à des chiens truffiers dans la région, selon Le journal de Wall Street.

“C’est de pire en pire”, a déclaré l’agent Emanuele Gallo Le journal de Wall Street. “Il y a plus de concurrence et, malheureusement, des moyens illicites sont davantage utilisés.”

Les habitants, fatigués des risques pour leurs proches, ont pris en main la chasse aux empoisonneurs. Belardo Bravi, un chasseur de truffes dont le chien Bella a failli être empoisonné il y a plus de dix ans, a installé des caméras sur son camion et a rejoint le groupe informel de chercheurs de truffes à la recherche des responsables.

“Quand je l’attrape et que je le vois sur la place”, a déclaré Belardo Bravi Le New York Times. “Je vais lui casser les petites mains.”