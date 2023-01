Des chasseurs de trésors descendent dans le village pour chercher du butin nazi alors que les habitants fustigent les visiteurs pour avoir creusé des trous dans leurs jardins

Les habitants FURIOUS ont fustigé les chasseurs de trésors pour avoir creusé des trous dans leurs jardins dans une recherche effrénée de butin nazi valant des millions.

Une carte rendue publique pour la première fois au début du mois aurait révélé où les soldats d’Hitler avaient caché le butin aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale.

La carte au trésor fait partie des centaines de documents secrets rendus publics pour la première fois Crédit : Archives nationales

On pense que la carte montre l’endroit où le butin nazi a été caché 1 crédit

Des gens marchent dans une rue du village néerlandais d’Ommeren, aux Pays-Bas, près de l’endroit où la découverte suggère que le butin pourrait être caché Crédit : Reuters

On pense que des montres, des diamants et d’autres bijoux de valeur ont été volés après que les nazis ont attaqué une banque dans la ville néerlandaise d’Arnhem – et plus tard cachés dans la région de Betuwe en Gueldre.

Une carte dessinée à la main, avec un X rouge pour marquer l’endroit, faisait partie d’un dossier de documents secrets mis à disposition après 78 ans.

Et le croquis suggère que le trésor est enterré quelque part entre les villages hollandais d’Ommeren et de Linden.

Mais les habitants du village, fatigués, font maintenant face à un afflux massif de visiteurs, désespérés de mettre la main sur le trésor.

Les villageois ont déclaré qu’il existe des preuves de nouvelles fouilles à Ommeren – avec des trous nouvellement creusés dispersés à travers les terres agricoles et les forêts.

Des chercheurs d’or sont descendus sur le village avec des pelles et des détecteurs de métaux dans le but de trouver le butin de la Seconde Guerre mondiale.

Et la locale Petra van Dee, 42 ans, a déclaré qu’elle était furieuse contre les archives nationales néerlandaises pour avoir publié la carte au trésor.

“Je ne peux pas dormir. L’un des trous qu’ils ont creusés dans mon jardin est arrivé jusqu’ici”, a-t-elle déclaré à la BBC en désignant sa poitrine.

Elle a dit que ses voisins avaient été réveillés par des inconnus avec des lampes de poche attachées à la tête alors qu’ils creusaient leurs pelouses après la tombée de la nuit.

“Tenez loin de la propriété des autres, vous n’avez rien à chercher ici”, a fulminé Petra.

Un autre villageois, Sander, a déclaré que des gens frappaient à sa porte pour lui demander comment se rendre au trésor.

Il a dit avoir également vu un groupe de jeunes creuser.

Le local Jan Henzen, 57 ans, a ajouté : “Je vois des groupes de personnes avec des détecteurs de métaux partout.

“Comme beaucoup de gens, la nouvelle du trésor m’a poussé à chercher par moi-même.

“La chance que le trésor soit toujours là après 70 ans est très faible, je pense, mais je veux essayer.”

L’ancien maire d’Ommeren, Klaas Tammes, qui dirige maintenant la fondation qui possède les terres susceptibles de cacher le trésor, a déclaré avoir vu des gens de tout le pays.

“Une carte avec une rangée de trois arbres et une croix rouge indiquant un endroit où un trésor devrait être caché stimule l’imagination”, a-t-il déclaré.

“Quiconque trouve quoi que ce soit devra nous le signaler, alors nous verrons.

“Mais je ne m’attendrais pas à ce que ce soit facile.”

On raconte que le butin était caché dans des caisses de munitions – qui ont ensuite été enterrées dans le village.

Annet Waalkens, des Archives nationales, a déclaré à un radiodiffuseur néerlandais : “Pendant la défense d’Arnhem, il y a eu une explosion dans une succursale de la Rotterdamsche Bank sur le Velperweg.

“Les soldats allemands ont mis du butin dans leurs manteaux sur les lieux.”

Les autorités néerlandaises pensent que si le trésor a jamais existé, il a probablement disparu depuis longtemps.

La porte-parole des Archives nationales, Anne-Marieke Samson, a déclaré: “Nous ne savons pas avec certitude si le trésor existait.

“Mais l’institut a fait beaucoup de vérifications et a trouvé l’histoire fiable.

“Mais ils ne l’ont jamais trouvé et s’il existait, le trésor aurait très bien pu être déjà déterré.”

Les Pays-Bas auraient ramené un officier nazi dans le pays pour essayer de le retrouver – mais cela n’a pas réussi.

Et certains villageois pensent que l’affaire du trésor nazi n’est qu’un mythe.

Le conseil local envisagerait d’introduire des mesures pour empêcher les chasseurs de trésors de venir dans la région.