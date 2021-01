Une photo du cercueil doré

Quelque part en Grande-Bretagne et en France se trouvent les deux moitiés d’une clé d’un cercueil en or de 650 000 £ qui a scellé la fin de près de 1000 ans de conflit entre les deux anciens ennemis.

C’est du moins ce que prétend le co-auteur de la plus longue chasse au trésor au monde.

Michel Becker dit qu’il a acheté le coffret en or massif célébrant les accords de l’Entente Cordiale de 1904 entre le Royaume-Uni et la France lors d’une vente aux enchères et l’a fait authentifier par les bijoutiers qui l’ont fabriqué.

L’artiste français est réputé pour avoir sculpté une chouette d’or et d’argent en vol enterrée en France métropolitaine en 1993 et ​​pour avoir dessiné les illustrations du livre nécessaires à sa recherche. Plus d’un quart de siècle plus tard, l’énigme de La Chouette d’Or (The Golden Owl) reste non résolu.

Alors que la quête de la Chouette se poursuit, M. Becker s’apprête à lancer une nouvelle chasse, cette fois des deux côtés de la Manche, au «Trésor d’or de l’Entente Cordiale».

Deux livres, un en anglais, un en français contiennent neuf énigmes, qui une fois résolues mènent au cercueil richement décoré que le roi Édouard VII a offert au président français Emile Loubet pour sceller l’Entente cordiale.

Signé le 8 avril 1904, il s’agissait en fait d’une série d’accords entre la Grande-Bretagne et la France sur des questions allant du colonialisme en Afrique du Nord aux droits de pêche à Terre-Neuve plus d’un siècle avant le Brexit.

«C’était un traité vraiment important qui a littéralement retardé la Première Guerre mondiale pendant 10 ans», a déclaré Stephen Clarke, auteur de 1000 ans d’agacement des Français, qui a écrit le récit historique de l’Entente Cordiale dans les livres de chasse au trésor.

Alors que le texte couvrait «un territoire colonial plutôt désagréable», il s’agissait d’une étape extrêmement symbolique marquant «le fait que la Grande-Bretagne et la France étaient désormais alliées et qu’il ne pouvait donc pas y avoir de guerre entre elles», a-t-il déclaré.

Cette illustration de 1903 montre le Lord Maire de Londres présentant le président Loubet de France avec le cercueil – INTERFOTO / Alamy Stock Photo

M. Becker, qui doit lancer la chasse en France et au Royaume-Uni à l’occasion de l’anniversaire de l’accord, a déclaré: «Je suis tombé sur ce cercueil par hasard. Il était resté longtemps dans la famille Loubet et ses héritiers l’ont vendu à une famille qui me l’a vendu il y a deux ans.

L’histoire continue

«J’ai trouvé stupéfiant que votre roi l’ait remis à notre président», a-t-il dit, ajoutant qu’il était heureux qu’il soit maintenant de nouveau sous les yeux du public.

L’Entente cordiale, qui est survenue à un moment de forte tension anglo-française, est un témoignage d’Edouard VII, a déclaré M. Clarke, décrivant le monarque comme un «diplomate très sous-estimé» qui «a manqué toute sa jeunesse en France à traîner avec Can- Peut danseurs, actrices et épouses aristocratiques et est devenu un vrai francophile.

«Nous pensons tous à lui comme aux garden-parties de Downton Abbey et à ne pas voir l’arrivée de la Première Guerre mondiale.

« En fait, il était complètement le contraire et a passé tout son règne à essayer de freiner le Kaiser [Wilhelm II, German Emperor], son neveu fou qui voulait la guerre et essayait d’obtenir Edward et le tsar [Nicolas II of Russia] – un autre petit-fils de la reine Victoria – dans une alliance anglo-russo-allemande contre la France.

«En effet, la France doit peut-être sa survie en tant que nation moderne à l’Entente cordiale» qui a été signée «à contre-courant de l’histoire» à l’époque, at-il affirmé.

Roi Édouard VII – Paul Popper / Popperfoto

Réalisé par la Goldsmiths & Silversmiths Company, bijoutiers sur rendez-vous à la couronne, le coffret contenait un rouleau de parchemin inscrit avec un texte célébrant l’amitié anglo-française et, sur le couvercle, une sculpture en or, la figure allégorique de la paix couronnant la France et la Grande-Bretagne avec des lauriers.

Certains chasseurs potentiels pourraient être découragés par le fait que l’autre chasse au trésor de la Chouette d’Or n’a toujours pas été résolue. L’homme qui a inventé cette chasse, Hélas Valentin, n’est plus en vie pour aider. Il est décédé il y a 11 ans, laissant son secret dans une enveloppe scellée qui est maintenant en possession de sa famille.

Certains craignent que l’endroit où le hibou est enterré en France ait été construit ou que les indices soient trop diaboliques pour être résolus, ou même que tout cela soit un canular depuis le début. Un chasseur a intenté une action en justice.

M. Becker, qui tient le hibou et le cercueil d’origine dans un endroit secret, a admis que la chasse au hibou avait peut-être été un peu délicate et que son créateur pouvait avoir inclus des indices «subjectifs» presque impossibles à résoudre sans son aide.

Une photo de l’intérieur du cercueil, doublé de soie

La nouvelle chasse au trésor serait éminemment résoluble telle qu’elle a été créée par un concepteur de jeux d’évasion professionnel, et les énigmes plus basées sur des énigmes de style spot-the-difference que certains des codes mathématiquement complexes de l’ancienne chasse.

Il a ajouté: «Le cercueil est dans un coffre transparent avec une serrure assez compliquée. La moitié de la clé est enterrée en France et l’autre moitié au Royaume-Uni … Il y a neuf illustrations dans chaque livre avec la neuvième différente par édition.

Il faut donc une nouvelle Entente cordiale entre un anglophone et un francophone à résoudre. Quant au moment du lancement, il a insisté sur le fait que la pandémie actuelle de Covid n’était pas un obstacle car le cercueil peut être retrouvé «pratiquement sans quitter son domicile».

À l’ère du Brexit, M. Clarke a déclaré: «Tout ce qui peut unir nos deux pays pour le moment est formidable.

« Le problème avec le Brexit est qu’il est très politique. Une chasse au trésor est complètement le contraire et est en quelque sorte dans l’esprit de l’Entente Cordiale parce qu’Edward VII essayait d’ignorer la politique en cours et de dire simplement: ‘Nous sommes amis. « »