Les chercheurs expérimentés de Nessie utiliseront une technologie moderne qui n’a jamais scanné les eaux auparavant, a déclaré le centre, qui organise une exposition et des visites du lac. Ils demandent aux bénévoles et aux « chasseurs de monstres en herbe » de se joindre à eux et observez la surface du lac de 23 milles de long.

Le Loch Ness Center appelle tout le monde à se joindre à une recherche massive ce mois-ci pour Nessie, la bête mythique qui habiterait les eaux du célèbre Loch Ness en Écosse – dans l’espoir d’en faire la plus grande chasse au monstre depuis plus de 50 ans.

L’événement, prévu les 26 et 27 août, pourrait être la plus grande surveillance en surface depuis 1972, a déclaré Alan McKenna de Loch Ness Exploration, une équipe de recherche bénévole qui travaille avec le Loch Ness Centre. Ses organisateurs espèrent que le « Quest Weekend » incitera les chercheurs à rejoindre la tradition séculaire de recherche du monstre du Loch Ness.

Bercé par des pentes verdoyantes, le vaste lac bleu se trouve dans les Highlands écossais, près de la ville d’Inverness et à environ 3 heures et demie de route d’Édimbourg. Bien que l’existence de Nessie n’ait jamais été prouvée, l’attrait du mythe – comme celui de Bigfoot ou de Sasquatch – a perduré au fil des décennies, suscitant des recherches, des explorations et des histoires.

Pendant ce temps, ils mettront en scène six emplacements de surveillance en surface, et quiconque s’inscrira pour se joindre indiquera la zone qu’il prévoit d’observer. (Ils peuvent également noter s’ils croient en « Nessie, un non-sens ou des possibilités ».)

Le Loch Ness est profond et vaste, contenant le plus grand volume d’eau douce du Royaume-Uni, selon le site Web du tourisme Inverness-Loch Ness. Les théories sur le monstre qui se cachent dans ces profondeurs remontent à des siècles, et elles attirent encore aujourd’hui les passionnés et les chercheurs vers le lac.