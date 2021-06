Des chasseurs de fantômes capturent les jumeaux ‘The Shining’ en direct dans l’hôtel le plus hanté de Grande-Bretagne

La rumeur veut que les sorcières et les fantômes ne soient pas de simples accessoires de scène dans les pièces élisabéthaines. Alors que peu prétendent en avoir vu, d’autres ajoutent à la spéculation qui a parfois des résultats définis. Oui, nous parlons de fantômes et certains d’entre eux ont dit que le fantôme se cachait dans certains des meilleurs hôtels de Grande-Bretagne. Deux chasseurs de fantômes disent avoir capturé les jumeaux de « The Shining » dans l’un des hôtels les plus hantés de Grande-Bretagne. Fait intéressant, les duos de chasseurs de fantômes sont le mari et la femme Lee et Linzi Steer. Et ils sont à la recherche d’en savoir plus sur ces êtres surnaturels, en choisissant de séjourner dans des hôtels hantés et de préférence vides, par opposition à des hôtels chics qui proposent des soirées romantiques, Liverpool Echo Reports. Le couple a une page Facebook nommée « Ghosts of Britain », qui compte plus de 1,8 million de followers. Le couple souhaitait tous les deux rester à l’hôtel Adelphi, à Liverpool depuis un certain temps. Le mastodonte de 402 chambres a été nommé l’hôtel le plus hanté du Royaume-Uni et a une histoire remontant à 1826.

Après l’enregistrement, le couple a détecté une présence étrange et a entendu des bruits de grattement. Ils se sont immédiatement mis au travail pour enquêter sur l’hôtel à l’intérieur et ont diffusé la vidéo en direct. L’un des téléspectateurs a remarqué des jumeaux du brillant qui se tenait derrière eux.

Le couple dans le cadre de leur entreprise paranormale, les duos ont diffusé en direct leurs escapades sur Facebook et affirment que leurs voyages permettent aux gens de regarder à la maison à leur rythme.

Lee a dit que l’une des premières choses qui étaient bizarres lorsqu’ils ont filmé l’ascenseur, il s’est juste ouvert sans raison avec personne à l’intérieur.

Linzi a déclaré qu’elle n’avait vu que des silhouettes de deux enfants dans l’un des clips et c’est lorsqu’un téléspectateur alerte le lui a fait remarquer sur les réseaux sociaux. « Pour moi, cela ressemble à deux enfants, cela m’a rappelé les jumeaux de The Shining. » ajouta Linzi.

Le couple a également déclaré que ce n’était pas seulement dans les couloirs de l’hôtel qu’ils avaient remarqué ces goules, car le couple avait également vécu des événements étranges dans leur chambre.

