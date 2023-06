Des chasseurs à réaction poursuivent un petit avion dans la région de Washington avant qu’il ne s’écrase en Virginie

Un avion léger a violé l’espace aérien dans la région de Washington DC avec un pilote insensible et s’est écrasé sur un terrain montagneux dans le sud-ouest de la Virginie, ont déclaré des responsables.

Les États-Unis ont précipité des avions de combat F-16 dans une poursuite supersonique d’un avion léger qui a violé l’espace aérien dans la région de Washington DC avec un pilote insensible et s’est ensuite écrasé sur un terrain montagneux dans le sud-ouest de la Virginie, ont déclaré des responsables.

Les chasseurs à réaction ont provoqué un boom sonore au-dessus de la capitale américaine, provoquant la consternation parmi les habitants de la région de Washington, dans le but de rattraper le Cessna Citation errant, ont déclaré des responsables.

Un avion Cessna s’est écrasé sur un terrain montagneux dans le sud-ouest de la Virginie au moment où le bang sonique a été entendu dans la capitale, a déclaré la Federal Aviation Administration. Un Cessna Citation peut transporter de 7 à 12 passagers.

Un responsable américain a déclaré que les chasseurs à réaction n’avaient pas causé l’accident.

Quatre personnes se trouvaient à bord du Cessna, a rapporté CNN, citant une source anonyme.

L’armée américaine a tenté d’établir un contact avec le pilote, qui ne répondait pas, jusqu’à ce que le Cessna s’écrase près de la forêt nationale de George Washington en Virginie, a déclaré le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) dans un communiqué.

Ajoutant que les avions du NORAD ont également utilisé des fusées éclairantes pour tenter d’attirer l’attention du pilote, le communiqué indique :

Les avions du NORAD ont été autorisés à voyager à des vitesses supersoniques et un bang sonique a peut-être été entendu par les habitants de la région.

Le Cessna a décollé de l’aéroport municipal d’Elizabethton à Elizabethton, dans le Tennessee, et se dirigeait vers l’aéroport de Long Island MacArthur à New York, à environ 80 km à l’est de Manhattan, a indiqué la FAA dans un communiqué, ajoutant qu’elle et le National Transportation Safety Board enquêteraient .

L’accident s’est produit vers 19h30 GMT, a indiqué la FAA.

Selon le site Web de suivi des vols Flight Aware, l’avion a semblé atteindre la région de New York et a effectué un virage de près de 180 degrés, le vol se terminant en Virginie.

Des F-16 de la Garde nationale aérienne ont été déployés depuis Joint Base Andrews, a rapporté ABC News, citant un responsable américain anonyme. Au moins un pilote militaire a vu que le pilote du Cessna s’était évanoui, a rapporté ABC.

Bien que rares, les incidents impliquant des pilotes qui ne répondent pas ne sont pas sans précédent. Le golfeur Payne Stewart est décédé en 1999 avec quatre autres personnes après que l’avion dans lequel il se trouvait a parcouru des milliers de kilomètres sans que le pilote et les passagers ne répondent. L’avion s’est finalement écrasé dans le Dakota du Sud sans aucun survivant.

Dans le cas du vol de Stewart, l’avion a perdu de la pression, provoquant la perte de conscience des occupants à cause de la privation d’oxygène.

De même, un petit avion privé américain avec un pilote insensible s’est écrasé au large de la côte est de la Jamaïque en 2014 après avoir dévié de sa trajectoire vers le sud-ouest de la Floride et déclenché une alerte de sécurité américaine qui a déclenché une escorte d’avions de chasse.

Dimanche, le boom sonore a provoqué la consternation de nombreuses personnes dans la région de Washington qui se sont rendues sur Twitter pour signaler avoir entendu un bruit fort qui a secoué le sol et les murs. Plusieurs résidents ont déclaré avoir entendu le bruit jusqu’au nord de la Virginie et du Maryland.