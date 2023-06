Le despote recroquevillé Vladimir Poutine a déployé des chars dans les rues de Moscou la nuit dernière après que le patron mercenaire Yevgeny Prigozhin a juré de lancer un coup d’État.

Le maniaque chauve a blâmé le Kremlin pour une attaque au missile contre un camp d’entraînement de Wagner à Bakhmut, en Ukraine, qui a tué des dizaines de personnes.

Vladimir Poutine aurait déployé des chars dans les rues de Moscou Crédit : Twitter

Le renforcement de la sécurité survient au milieu des menaces de coup d’État du groupe Wagner Crédit : Twitter

Le service de sécurité du FSB de Poutine a ouvert une enquête pénale contre le groupe Wagner, a-t-on appris Crédit : AP

Le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a lancé une tirade contre les responsables russes Crédit : AFP

Ce soir, des images prises dans les rues de Moscou montraient des véhicules blindés faisant la course pour sécuriser le bâtiment de la Douma, le parlement russe.

Des chars et des véhicules blindés ont été vus dans les rues de Rostov, un important avant-poste militaire en Russie, d’où Prigojine pense que l’attaque au missile a été personnellement dirigée par Choïgou.

Des barrages routiers tenus par des forces spéciales ont été mis en place autour de Moscou, alors que des images montraient un cortège blindé emmenant Poutine au Kremlin pour une réunion d’urgence.

Il est entendu que les voyous louches de Wagner ont déjà passé le premier point de contrôle sur leur chemin vers Novotcherkassk, où se trouve le quartier général de l’armée.

Dans une diatribe vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et diffusée aux Russes après que des chaînes de télévision aient apparemment été piratées, il a promis de déployer 25 000 soldats pour renverser la direction du pays.

Il a déclaré : « Ceux qui ont détruit aujourd’hui nos gars, qui ont détruit des dizaines, des dizaines de milliers de vies de soldats russes seront punis.

« Je demande, personne ne résiste.

« Tous ceux qui essaieront de résister, nous les considérerons comme un danger et les détruirons immédiatement, y compris tous les points de contrôle sur notre chemin.

« Et toute aviation que nous voyons au-dessus de nos têtes.

« Je demande à chacun de rester calme, de ne pas succomber aux provocations et de rester chez soi. Idéalement, ceux qui sont sur notre chemin, ne sortent pas.

Un autre message censé provenir de l’homme autrefois connu sous le nom de chef de Poutine, en raison de sa proximité avec le dictateur russe, disait : « Tous les patriotes de la Russie, les vrais patriotes du pays qui connaissent l’histoire et ne sont pas fans des autorités faibles qui ont trahi le intérêts de l’État, sortez dans la rue, nous vous trouverons des armes.

«Cette nuit, nous réglerons la question des traîtres et des criminels qui ont fait honte à la Russie. Leurs noms sont Shoigu et Gerasimov.

« (Le ministre de la Défense) Choïgou sera pendu sur la Place Rouge et reposera dans le mausolée avec Lénine. »

Hier soir, le service de sécurité russe du FSB a ouvert une enquête pénale contre le groupe Wagner et a fait une descente dans ses bureaux à Saint-Pétersbourg, où Prigozhin aurait été quelques heures plus tôt.

Un porte-parole du service d’espionnage et de sécurité a déclaré que cette décision était un « coup de poignard dans le dos » et a appelé les troupes de Wagner « à ne pas commettre d’erreurs irrévocables, à cesser tout recours à la force contre le peuple russe, à ne pas commettre l’acte criminel et traître de Prigozhin ». ordres et prendre des mesures pour le détenir.

Entre-temps, le procureur général de Russie a accusé Prigojine d’avoir « organisé une insurrection armée ».

Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que le président russe était « conscient de la situation qui se déroule autour de Prigojine ».

Il a ajouté: « Toutes les mesures nécessaires sont prises. »

Le conseiller ukrainien au franc-parler Anton Gerashchenko a déclaré via Twitter: « Il est rapporté que la colonne de Wagner a passé les premiers points de contrôle.

« Ils disent qu’ils sont en route pour Novotcherkassk, où se trouve le quartier général de l’armée.

« On sait aussi qu’une colonne de 400 véhicules a quitté Millerovo en direction de Moscou. »