Des chars occidentaux semblent se diriger vers l’Ukraine, brisant un autre tabou

Les chars, conçus il y a plus d’un siècle pour briser la guerre des tranchées, sont une combinaison de puissance de feu, de mobilité et d’effet de choc. Armés de gros canons, se déplaçant sur des chenilles métalliques et construits avec une armure de protection plus solide que toute autre arme sur un champ de bataille, les chars peuvent traverser des terrains accidentés, boueux ou sablonneux où les véhicules de combat à roues pourraient avoir du mal.

En Ukraine, les responsables affirment que les véhicules blindés joueront un rôle clé dans les batailles pour le contrôle des villes et cités férocement disputées dans les provinces orientales qui bordent la Russie. Le plus haut commandant militaire ukrainien, le général Valery Zaluzhny, a déclaré qu’il avait besoin de quelque 300 chars occidentaux et d’environ 600 véhicules de combat blindés occidentaux pour faire la différence.

Le sentiment d’urgence lié à l’envoi d’armes plus puissantes reflète en partie la sombre impasse sur le champ de bataille dans l’est de l’Ukraine, où pendant des mois les Russes ont tenté de s’emparer de la ville de Bakhmut et de ses environs, subissant de lourdes pertes mais gagnant peu de terrain. Au cours de la semaine dernière, les combats ont été particulièrement brutaux dans la ville voisine de Soledar, allant de bloc en bloc et de maison en maison, avec des revendications contradictoires sur le contrôle de la ville.

Les alliés de l’OTAN qui faisaient autrefois partie de la sphère soviétique ont donné leurs chars de l’ère soviétique à l’Ukraine. Mais une grande partie de la flotte de Kyiv a été détruite ou usée par des mois de bataille, et elle manque de munitions, ce qui est incompatible avec les munitions occidentales.

Depuis le début de la guerre il y a près d’un an, l’Occident a résisté à donner certaines de ses armes les plus puissantes à l’Ukraine, craignant que cela ne mette l’OTAN en conflit direct avec la Russie. Mais voyant la détermination de l’Ukraine à résister, peu de perspectives de pourparlers de paix de sitôt et une impasse sur le champ de bataille, les alliés de l’OTAN cèdent.

Les Patriots qu’ils ont récemment acceptés sont le système de défense aérienne américain le plus avancé et aideront à protéger Kyiv et d’autres zones densément peuplées des frappes russes qui ont paralysé le réseau électrique ukrainien. Les véhicules blindés de combat approuvés la semaine dernière sont plus légers et plus faciles à manœuvrer sur le champ de bataille que les chars et peuvent transporter plus de troupes, mais ne sont pas aussi puissants.