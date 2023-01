Des chars mais pas de chars : ce que signifiera l’envoi d’armes lourdes pour l’Ukraine sur le champ de bataille

Kiev obtiendra ce qu’elle a demandé à l’OTAN, mais cela suffira-t-il ?

Les livraisons de chars proposées par les pays de l’OTAN à l’Ukraine font la une des journaux cette semaine. Kiev demande ces armes à ses alliés occidentaux depuis le début de l’offensive russe, et il semble que maintenant, 12 mois après le début des combats, ces demandes soient satisfaites.

Les États-Unis ont annoncé qu’ils enverraient 31 chars de combat principaux Abrams en Ukraine. Dans un discours prévu à la hâte mercredi, le président Joe Biden a noté que les chars américains sont compliqués à exploiter et à entretenir, de sorte que les États-Unis fourniront à Kiev “les pièces et l’équipement nécessaires pour soutenir efficacement ces chars sur le champ de bataille.”

Il a également été confirmé mercredi que le gouvernement allemand enverra des chars Leopard 2A6 de son propre stock et permettra à d’autres pays, comme la Pologne, de transférer des chars de fabrication allemande en Ukraine. Le 14 janvier, Londres a annoncé son intention d’expédier ses Challengers 2 à Kiev tandis que la décision de Paris de fournir des véhicules français AMX-56 Leclerc semble également inévitable.

Des experts et des journalistes russes ont été enfermés dans un débat houleux sur les différences entre ces chars de combat principaux occidentaux et les T-90 russes, comparant leur blindage, leurs canons, leur précision, leurs systèmes de protection active et passive, leur maniabilité, leurs systèmes de contrôle de tir, leurs munitions, et bien d’autres attributs.

En fin de compte, cependant, ces discussions n’ont aucune valeur pratique. Le champ de bataille est le seul test décisif pour tous les avantages et inconvénients de tout type d’arme ou d’équipement militaire. Des statistiques fiables sur l’utilisation au combat sont tout ce qui est nécessaire pour une analyse comparative des chars de combat principaux modernes, si elle doit être crédible.

Une autre chose à retenir est que tous les chars sont vulnérables aux systèmes antichars modernes, donc la question est de savoir combien de chars de l’OTAN vont se rendre en Ukraine ?

PHOTO DE FICHIER. Un char de combat principal Leopard 2A6 traverse la zone d’entraînement pendant les préparatifs de l’exercice d’entraînement à l’information « Opérations terrestres 2017 » à Munster, en Allemagne.

© Philipp Schulze/dpa via AP



De combien de chars a besoin Kiev ?

Pour simplifier les calculs, nous utiliserons une division blindée, la principale unité structurelle et tactique des forces blindées dans les anciennes républiques soviétiques, comme étalon. Selon les manuels soviétiques, une division blindée doit avoir 296 chars, 230 véhicules de combat d’infanterie, 54 systèmes d’artillerie automoteurs, plus de 2 000 véhicules réguliers et près de 12 000 soldats et officiers.

De combien de divisions Kiev a-t-elle besoin ? Au moins un pour chacun des trois fronts principaux – à Lougansk, Donetsk et Zaporozhye. La ligne de contact dans la zone d’opérations militaires spéciales est actuellement longue de 815 km, ce qui fait trois divisions trop modestes pour faire la différence, mais ne tenons pas compte de cela pour le moment.

Trois divisions blindées combinées auraient un total d’environ 900 chars. En dehors de cela, une autre division blindée pourrait être nécessaire sur le front biélorusse, qui pourrait connaître de très violents combats. En cas d’escalade là-bas, une division blindée ou une unité similaire en réserve est indispensable, ce qui fait augmenter le nombre de chars requis de 300 à 1 200.

Enfin, aucun commandant en chef ne peut se passer de sa propre réserve, la soi-disant réserve du haut commandement suprême. Sans au moins une division blindée, cette réserve ne peut pas vraiment compter comme telle, ce qui signifie 300 chars supplémentaires pour un total requis de 1 500.

Une autre chose à considérer est les pertes ukrainiennes probables lors d’opérations offensives. Les pertes quotidiennes moyennes d’une unité blindée s’élèvent dans ce cas à 10 à 15 %. Environ 15 à 20 % des réservoirs hors service sont généralement des pertes irrécupérables, tandis que le reste nécessite des réparations (entretien général pour 30 à 50 %, réparations de niveau moyen pour 15 à 30 % et une révision pour 10 à 20 %).

En termes simples, au moins 300 chars supplémentaires sont nécessaires pour compenser les pertes lors des opérations de combat. Cela nous donne un chiffre de 1 800 réservoirs, ce qui doit être considéré comme un minimum absolu.

Ce sont des calculs très approximatifs et quelque peu simplistes, mais ils nous donnent des chiffres approximatifs.

PHOTO DE FICHIER. Un char Challenger 2 dans une zone d’entraînement près de Tapa en Estonie, alors que le 1er Bataillon The Royal Welsh participe à ‘Exercise Winter Camp’.

© Joe Giddens/PA Images via Getty Images



Combien de chars recevra Kiev ?

Jusqu’à présent, les pays de l’OTAN ont réservé des chars pour l’Ukraine, au nombre de dizaines. Ce n’est qu’une fraction du minimum hypothétique.

La Grande-Bretagne et la Pologne ont officiellement engagé chacune une compagnie blindée, comprenant respectivement jusqu’à 14 chars. L’Allemagne fournira une quantité similaire, tandis que les États-Unis préparent la fourniture de 31 armes lourdes Abrams.

Lors d’une récente réunion du groupe de contact de défense dirigé par les États-Unis à la base aérienne de Ramstein en Allemagne, des responsables de 12 pays ont discuté de l’envoi d’un total d’environ 100 chars à Kiev, si Berlin devait donner le feu vert, ce qui, selon un rapport d’ABC , il a fait.

Rheinmetall pourrait en outre fournir un total de 139 chars à l’Ukraine, dont 88 Leopard 1 et 51 Leopard 2A4, mais le constructeur allemand concède que seuls 29 d’entre eux pourraient être expédiés avant l’été 2023.

Quel impact l’OTAN aura-t-elle‘s réservoirs ont?

Tous ces chars verront-ils bientôt le combat ? Prenons l’exemple du M1 Abrams, considéré comme l’un des symboles de la puissance militaire américaine.

Un petit nombre de ces réservoirs équipés d’équipages mal formés et dépourvus d’une maintenance à grande échelle et d’un soutien à l’infrastructure d’approvisionnement donneraient très probablement des résultats négatifs. Ils ne parviendront pas à changer le destin de l’Ukraine sur le champ de bataille, tandis que les images de chars américains en feu blesseront probablement l’opinion publique américaine.

Ainsi, l’une des premières armes de l’Amérique, la fierté et la joie de son industrie de la défense, sera humiliée sur le champ de bataille pendant longtemps. C’est quelque chose que le Pentagone ne peut permettre en aucune circonstance.

Par conséquent, avant que des combats réels ne se produisent, des équipes d’évacuation, des unités de réparation de chars et des fournitures de pièces de rechange doivent être en place, tandis que les équipages doivent recevoir une formation supérieure pour manipuler les chars américains.

PHOTO DE FICHIER. Les Marines américains conduisent un M1 Abrams pour participer à un exercice de capture d’un aérodrome dans le cadre du Trident Juncture 2018, un exercice militaire dirigé par l’OTAN près de la ville d’Oppdal, en Norvège.

© Jonathan NACKSTRAND / AFP



Enfin, le premier déploiement de chars de combat principaux américains en Ukraine doit s’accompagner d’un succès significatif de l’armée ukrainienne, du moins au niveau tactique, qui nécessiterait pas moins de 200 à 300 (voire 400 à 500) chars.

Sinon, fournir le M1 Abrams à l’Ukraine n’a aucun sens militaire ou politique. Leur transférer une compagnie (10 à 15 chars) à la fois signifierait seulement que cet équipement brûlera sur le champ de bataille sans avoir d’impact significatif ni même attirer l’attention de quiconque.

Jusqu’à présent, la Russie n’a pas eu de problème majeur avec l’équipement ennemi. Depuis le lancement de l’opération militaire, selon le lieutenant-général Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, les forces russes ont détruit 376 avions, 203 hélicoptères, 2 944 drones, 402 systèmes de missiles anti-aériens, 988 MLRV et 3 898 canons d’artillerie de campagne. et mortiers.

Ainsi que 7 614 chars et autres véhicules blindés.

Pas de place pour la complaisance

Il est très probable que les premières compagnies de chars de l’OTAN seront utilisées comme unités d’entraînement pour les équipages ukrainiens, tandis que la Pologne fournira dans un premier temps une capacité de maintenance et de réparation pour l’entretien des chars allemands ou américains.

Il ne faut cependant pas penser que l’entraînement s’étalera sur une très longue période. Cela peut prendre quelques semaines pour suivre un programme d’entraînement complet, tandis que l’apprentissage des équipages de T-64/84 à combattre dans le M1 Abrams ou le Leopard 2A5 pourrait être terminé en quelques jours.

Ce qui compte dans les rapports sur les livraisons de chars occidentaux à l’Ukraine, ce ne sont pas tant les chars eux-mêmes que la rupture d’un tabou qui, jusqu’à récemment, empêchait le transfert de véhicules blindés lourds de fabrication occidentale vers l’Ukraine.

Une fois ce tabou brisé, il y a tout lieu de supposer que, tôt ou tard, Kiev recevra non seulement les 1 800 chars de combat principaux occidentaux dont elle a cruellement besoin, mais bien plus que cela.

A ce moment-là et peut-être même plus tôt, l’Ukraine pourra créer une force de frappe sur le front de Zaporozhye par exemple. Si une telle force réussit à percer les défenses russes, elle pourrait couvrir les 82 km jusqu’à Melitopol en moins de trois jours, ce qui décortiquerait toute la profondeur de la défense russe dans cette région.

Dans cette optique, les forces armées russes doivent obtenir des résultats militaires et politiques tangibles bien avant que les fournitures d’armes occidentales n’atteignent leur plein potentiel.