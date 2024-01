Des chars israéliens « tirent à balles réelles » sur le complexe hospitalier de Khan Younis, selon un groupe humanitaire

CNN

Les chars israéliens ont tiré à balles réelles et des grenades fumigènes après être entrés dans un complexe hospitalier à sud de Gaza où plus de 8 000 personnes ont trouvé refuge, a annoncé mardi la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS).

Après avoir encerclé l’hôpital Al Amal à Khan Younis pendant plus d’une semaine, des véhicules militaires israéliens sont entrés dans l’enceinte et se sont postés devant la cour de l’hôpital, qui est bondée de milliers de personnes déplacées, selon le PRCS.

Les chars « tiraient à balles réelles et des grenades fumigènes », a indiqué l’agence humanitaire dans une série de messages entre 10 h 00 et 11 h 00 HE.

CNN n’est pas en mesure de vérifier la situation de manière indépendante et a demandé ses commentaires aux Forces de défense israéliennes.

Dans le passé, Israël a fréquemment affirmé que le Hamas utilisait les hôpitaux et autres infrastructures comme couverture pour ses tunnels et ses opérations militaires.

Plus tôt, les forces israéliennes avaient demandé aux gens « d’évacuer le bâtiment sous la menace des armes », a déclaré à CNN Muhammad Abu Musabih, directeur des services d’ambulance et d’urgence de l’hôpital, dans un message audio.

Le PRCS a également signalé des tirs de chars israéliens dans la zone plus tôt mardi, qui, selon lui, ont tué une femme déplacée et en ont blessé neuf autres.

Quelque 8 000 personnes déplacées et 100 membres du personnel se trouvent à l’hôpital et au siège du PRCS qui est adjacent à l’hôpital, a déclaré un responsable du PRCS à CNN.

Les forces israéliennes « ont démoli le mur extérieur du bâtiment et ont tiré (…) des fumigènes sur les personnes déplacées et le personnel de l’association », a indiqué l’organisation.

« La situation devient de plus en plus dangereuse. Nous sommes extrêmement préoccupés par la sécurité de nos équipes, des blessés, des malades et des milliers de personnes déplacées dans le bâtiment.

Malgré les bombardements et les frappes fréquents dans la région, les médecins ont tenté de maintenir les opérations à Al Amal.

Les habitants du nord de Gaza avaient initialement reçu l’ordre d’évacuer vers la ville du sud, mais avec les opérations israéliennes désormais concentrées sur Khan Younis, la situation est devenue plus difficile. aggravation pour les personnes déjà déplacées.

Alors que l’armée israélienne donne l’ordre aux gens de quitter les quartiers de la région, des journalistes ont déclaré à CNN qu’il pourrait y avoir jusqu’à 100 000 personnes déplacées dans les abris des Nations Unies et autres installations de la région.

Beaucoup ont peur de se déplacer vers des zones prétendument plus sûres et peu d’aide est parvenue à ces installations ces derniers jours en raison des combats.