Des chars israéliens font irruption dans une base de maintien de la paix – ONU – RT World News

L’incident a eu lieu après qu’Israël a ordonné aux troupes de la FINUL de quitter le sud du Liban.

Deux chars des Forces de défense israéliennes (FDI) ont détruit l’entrée principale d’une base de maintien de la paix de l’ONU et sont entrés illégalement dans les installations dimanche, a affirmé la mission de l’organisation au Liban. Plus tôt, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait averti que les troupes de l’ONU seraient en danger si elles restaient au Liban.

L’incident s’est produit dimanche matin dans une base de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) à Ramyah, près de la frontière israélo-libanaise, a indiqué la FINUL dans un communiqué.

« Vers 4h30 du matin, alors que les soldats de la paix se trouvaient dans les abris, deux chars Merkava de Tsahal ont détruit la porte principale de la position et sont entrés de force dans la position. » » lit-on dans la déclaration. « Ils ont demandé à plusieurs reprises que la base éteigne ses lumières. Les chars sont repartis environ 45 minutes plus tard après que la FINUL ait protesté par l’intermédiaire de notre mécanisme de liaison, affirmant que la présence de Tsahal mettait en danger les soldats de maintien de la paix.

Après le départ des chars, plusieurs obus ont été tirés à 100 mètres au nord de la base. Les obus ont émis une fumée irritante qui s’est propagée dans le camp et a causé des souffrances à 15 soldats de la paix. « irritation cutanée et réactions gastro-intestinales » malgré le port de masques de protection, a indiqué la FINUL.















Dans un communiqué publié dimanche soir, l’armée israélienne a déclaré que les chars avaient accidentellement reculé dans la base alors qu’ils évacuaient deux soldats israéliens blessés, et qu’un écran de fumée avait ensuite été tiré pour faciliter leur fuite.

La FINUL a été créée en 1978 pour superviser le retrait des forces israéliennes en dessous de la « ligne bleue », qui sépare le Liban d’Israël et du plateau du Golan occupé. Basée dans la ville de Naqoura, la FINUL est actuellement composée d’environ 10 000 soldats provenant d’une cinquantaine de pays, chargés de veiller à ce que ni Israël ni le Hezbollah ne maintiennent une présence militaire entre la ligne bleue et le fleuve Litani.

Israël maintient que la FINUL n’a rien fait pour empêcher le Hezbollah de s’implanter dans cette région, tout en empêchant ses propres forces de répondre à la menace.

Les troupes de Tsahal sont entrées dans le sud du Liban à la fin du mois dernier, dans le cadre d’une escalade dramatique de la guerre israélienne contre le groupe paramilitaire libanais. Dans les semaines qui ont suivi, la FINUL a accusé Tsahal de tirer à plusieurs reprises sur ses bases et avant-postes. Cinq casques bleus ont été blessés, dont quatre par des tirs israéliens, selon de récents communiqués de la mission onusienne.

Suite à l’incident de dimanche à Ramyah, la FINUL a rappelé à Israël que « Enfreindre et adhérer à une position de l’ONU constitue une autre violation flagrante du droit international et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. » Cette résolution, qui a mis fin à la guerre du Liban en 2006, stipule que seules les troupes de la FINUL et l’armée régulière libanaise sont autorisées à opérer entre la ligne bleue et le fleuve Litani.

Dans un message vidéo publié dimanche sur les réseaux sociaux, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de retirer les troupes de la FINUL du sud du Liban, les accusant de « fournir un bouclier humain aux terroristes du Hezbollah ». Netanyahu a ajouté que la vie des troupes de l’ONU serait « en voie de disparition » s’ils refusent d’évacuer.