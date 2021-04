La RUSSIE a encerclé la frontière ukrainienne avec des dizaines de milliers de soldats alors que les navires de guerre américains se préparent à se diriger vers la mer Noire dans un contexte de tensions croissantes.

La Russie déploie une énorme puissance de feu militaire à la frontière de la région contestée du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, alors qu’elle menace «des opérations de combat à grande échelle».

Le Kremlin a déclaré craindre le retour de combats à grande échelle dans l’est de l’Ukraine Crédit: AFP

La Russie déplace des missiles BUK dans une région proche de l’Ukraine Crédit: médias sociaux

Un nouveau camp de l’armée russe a été mis en place dans la région de Voronej à la frontière de l’Ukraine Crédit: CIT

La Maison Blanche a déclaré que la Russie avait désormais plus de troupes à sa frontière avec l’Ukraine qu’à tout moment depuis 2014.

Des images terrifiantes ont vu le jour sur le transport de chars et de lance-missiles russes dans la région, faisant craindre une « guerre totale ».

Et des images satellites effrayantes montrent de nouveaux campements russes et des batteries d’artillerie dans les provinces de Voronej et de Krasnodar qui se trouvent à l’est du Donbass.

Au moins six mortiers automoteurs 2S4 Tyulpan – capables de tirer des ogives à 20 km – ont été filmés mardi dans un train à plat dans le sud-ouest de la Russie.

Surnommé le «destroyer de la ville», c’est le plus grand système de mortier au monde et a été utilisé pour démolir des fortifications de la Tchétchénie à l’Afghanistan.

Vendredi, le Kremlin a déclaré craindre le retour de combats à grande échelle dans l’est de l’Ukraine et pourrait prendre des mesures pour protéger les civils russes là-bas.

Le porte-parole du président russe Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que la situation était « très instable » et risquait de conduire à des « opérations de combat à grande échelle ».

Le chef militaire ukrainien a rejeté les affirmations de la Russie selon lesquelles les forces armées du pays se préparent à une attaque contre les rebelles à l’est.

Les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie se battent dans l’est de l’Ukraine depuis peu de temps après l’annexion de la péninsule de Crimée par Moscou en 2014.

Plus de 14 000 personnes sont mortes dans le conflit, et les efforts pour négocier un règlement politique sont maintenant au point mort.

L’Ukraine et l’Occident ont accusé la Russie d’envoyer des troupes et des armes pour aider les séparatistes – des accusations que Moscou a démenties.

L’Ukraine et l’Occident ont accusé la Russie d’envoyer des troupes et des armes pour aider les séparatistes Crédit: médias sociaux

Il y a de nouvelles craintes que Moscou masse une force capable d’envahir son voisin Crédit: médias sociaux

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa visite de travail dans la zone de conflit de l’est de l’Ukraine Crédit: EPA

Un militaire des forces armées ukrainiennes tire pour tenter d’abattre un prétendu véhicule aérien sans pilote Crédit: Reuters

Des images satellites montrent de nouveaux campements russes et des batteries d’artillerie dans les provinces de Voronej et Krasnodar Crédit: CIT

Du matériel militaire en mouvement près de la frontière entre la Russie et l’Ukraine Crédit: médias sociaux

Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que 26 soldats ukrainiens avaient été tués jusqu’à présent cette année.

« Les violations de plus en plus fréquentes d’un accord de trêve de juillet signifient que nous sommes à nouveau confrontés à la nécessité d’établir un cessez-le-feu », a déclaré Zelenskyy.

Les autorités séparatistes de Donetsk ont ​​déclaré que 20 soldats et deux civils avaient été tués cette année.

Les responsables occidentaux et ukrainiens ont exprimé leurs inquiétudes ces dernières semaines au sujet de l’accumulation de troupes russes le long de la frontière avec l’Ukraine.

Les inquiétudes se sont intensifiées vendredi lorsque le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu avec ses homologues français et allemands.

Le département d’État a déclaré que Blinken, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ont discuté de la nécessité pour la Russie de cesser son renforcement militaire et sa rhétorique enflammée.

«ACTIONS DANGEREUSES»

Lors d’un appel avec Vladimir Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé au retrait des renforts de troupes pour désamorcer la situation.

Et vendredi, un responsable du ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis avaient notifié à la Turquie que deux navires de guerre américains navigueraient vers la mer Noire les 14 et 15 avril et y resteraient jusqu’au 4 mai et le 5 mai.

« Un avis nous a été envoyé il y a 15 jours par les voies diplomatiques que deux navires de guerre américains passeraient en mer Noire, conformément à la Convention de Montreux. Les navires resteront en mer Noire jusqu’au 4 mai », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères.

Poutine, lors d’une conversation téléphonique avec le président turc Tayyip Erdogan vendredi, a accusé l’Ukraine d ‘ »actions de provocation dangereuses » dans la région du Donbass.

S’adressant à Reuters, le Pentagone a refusé de discuter des commentaires de la Turquie, mais a déclaré que l’armée envoie régulièrement des navires dans la région.

« Ce n’est pas quelque chose de nouveau », a déclaré à Washington le porte-parole du Pentagone, John Kirby, faisant référence aux navires militaires américains en mer Noire.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexander Grushko a fait part de ses inquiétudes quant à ce qu’il prétendait être une augmentation des activités de la mer Noire par des puissances qui n’avaient pas de ligne de côte dans la région – une référence apparente aux États-Unis.

« Le nombre de visites des pays de l’OTAN et la durée du séjour de (leurs) navires de guerre ont augmenté », a-t-il déclaré à l’agence de presse Interfax.